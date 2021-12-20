Mr.Đàm 'Mỹ tiến', 'vợ cũ' đăng ảnh 'ăn chơi' hết nấc, nhưng dòng trạng thái 'cô đơn đến lạ' khiến dân tình chú ý

Hậu trường 20/12/2021 16:33

Mới đây, sau thời gian rộ lên thông tin ly hôn với Đàm Vĩnh Hưng, bầu show Liên Phạm bất ngờ có bài đăng "ăn chơi" hết ý, nhấn mạnh cả quan điểm hôn nhân tình yêu gây chú ý.

Giữa tháng 10, thông tin nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và vợ bầu show tại Mỹ đã ly hôn khiến cư dân mạng vô cùng xôn xao. Theo nguồn tin của báo Thanh Niên cho biết, cuộc hôn nhân bí mật của Đàm Vĩnh Hưng vừa kết thúc khi bầu show Liên Phạm nộp đơn ly hôn lên tòa án Quận Cam, bang California, Mỹ.

Trong đơn ly hôn, bà Lien Jackie Pham nộp đơn lên tòa xử ly hôn với ông Huỳnh Minh Hưng (tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) vào tháng 8/2021. Cả hai đã kết hôn vào ngày 13/6/2004 và ly thân ngày 22/2/2018. Cả hai không có con chung và không phân chia tài sản.

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Thông tin cả hai ly hôn đến nay vẫn khiến dư luận xôn xao, bàn tán - Ảnh: Internet

Tới nay, đã hơn 2 tháng kể từ lúc "đường ai nấy đi", nhiều cư dân mạng vẫn vô cùng quan tâm đến "nhất cử, nhất động" của cặp đôi này, nhất là khi mới đây Mr.Đàm đã có chuyến lưu diễn trên đất Mỹ.

Gần đây nhất, trên trang cá nhân, nữ bầu show quyền lực bất ngờ đăng tải 2 bức ảnh đang phì phèo điếu xì gà kèm dòng trạng thái về quan điểm tình yêu, hôn nhân gây chú ý.

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Bài đăng gây chú ý của bà Liên Phạm - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, nữ đại gia viết: "Thế giới đông người nhưng chỉ có riêng ta. Liên Phạm sống thật, nên không phải che giấu".

Bài đăng của nữ bầu show ngay lập tức thu hút được sự quan tâm của dư luận. Sau khi ly hôn, bà Liên Phạm và "ông hoàng nhạc Việt" vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, dù phía nam ca sĩ vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin "đứt gánh giữa đường". Nữ bầu show thường xuyên bình luận, chia sẻ lại bài đăng của chồng cũ. Không chỉ vậy, khi "người cũ" sang Mỹ lưu diễn hai người đã không ít lần chạm mặt tuy nhiên lại không chụp ảnh chung như những lần biểu diễn trước đó. 

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Trước khi nổ ra thông tin ly hôn, cặp đôi nhiều lần lộ ảnh cực 'tình' trong các buổi biểu diễn tại Mỹ của Mr.Đàm - Ảnh: Internet

Được biết, hiện tại nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang "du hí" tại Mỹ. Trước đó, có nhiều tin đồn anh bị cấm xuất cảnh để điều tra ồn ào từ thiện, song việc cập nhật liên tục hình ảnh tại xứ cờ hoa đã đập tan mọi lời đồn đoán của netizen.

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