Một sao nữ Vbiz hạng A bị Ngọc Trinh tát khoảng 10 lần vì nhìn mặt khó ưa, danh tính gây bất ngờ

Hậu trường 16/01/2023 19:37

Những chia sẻ của Ngọc Trinh về sao nữ nhanh chóng gây chú ý bởi thời gian gần đây cả hai rất thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau.

Ngọc Trinh là một trong những mỹ nhân đình đám của Vbiz. Bên cạnh con đường nghệ thuật, "nữ hoàng nội y" còn thường xuyên gây chú ý bởi những phát ngôn "sốc".  

Vốn nổi tiếng với tính cách thẳng thắn, mới đây, Ngọc Trinh đã khiến dân tình xôn xao khi có nhận xét bất ngờ về một "đàn chị". Danh tính nhân vật này không ai khác chính là diễn viên Minh Hằng.

Một sao nữ Vbiz hạng A bị Ngọc Trinh tát khoảng 10 lần vì nhìn mặt khó ưa, danh tính gây bất ngờ - Ảnh 1
Ngọc Trinh vốn nổi danh bởi hàng loạt phát ngôn gây sốc.

Mới đây, Minh Hằng và Ngọc Trinh đã tiết lộ về lần hợp tác đầu tiên của cả hai trong dự án điện ảnh chiếu tết. Mở đầu cuộc trò chuyện, "nữ hoàng nội y" nhớ lại cảnh hậu trường cảnh tát Minh Hằng. Một trong những phân đoạn khiến cô cảm thấy ái ngại nhất.

Một sao nữ Vbiz hạng A bị Ngọc Trinh tát khoảng 10 lần vì nhìn mặt khó ưa, danh tính gây bất ngờ - Ảnh 2

"Trinh phải xin lỗi chị Hằng trước vì sẽ tát thật chứ không biết tát kỹ thuật, vì làm giả thì Trinh không diễn được. Thế là Trinh tát chị Hằng khoảng 10 lần, suýt rớt cái mụn ruồi của chị ra luôn. Tới nỗi hằn cả dấu tay Trinh lên mặt chị Hằng. Mà thực sự tát chị Hằng cũng thích thiệt nên Trinh tát rất sung. Không hiểu sao cái mặt bả lúc ấy khó ưa quá, nhìn là muốn tát. Nhưng bù lại, Trinh cũng nói khi chị tát Trinh cứ mạnh tay vào để Trinh có cảm xúc khi diễn", Ngọc Trinh chia sẻ.

Một sao nữ Vbiz hạng A bị Ngọc Trinh tát khoảng 10 lần vì nhìn mặt khó ưa, danh tính gây bất ngờ - Ảnh 3

Một sao nữ Vbiz hạng A bị Ngọc Trinh tát khoảng 10 lần vì nhìn mặt khó ưa, danh tính gây bất ngờ - Ảnh 4
Ngọc Trinh tiết lộ cảnh tát Minh Hằng là tát thật vì tát giả diễn không được.

Khi được Minh Hằng tò mò muốn biết cảnh Ngọc Trinh nhai giấy nợ trong phim là có nuốt thật hay không thì Ngọc Trinh thừa nhận trong mọi cảnh quay, cô hoàn toàn không biết làm động tác giả. Khi phải nuốt xuống để thoại thì cô vẫn nuốt. Để hoàn thành vai diễn, Ngọc Trinh khẳng định cái gì cô cũng dám làm. Minh Hằng liền nói giỡn: "Đúng rồi, Ngọc Trinh cái gì cũng dám nuốt!"

Một sao nữ Vbiz hạng A bị Ngọc Trinh tát khoảng 10 lần vì nhìn mặt khó ưa, danh tính gây bất ngờ - Ảnh 5

Một sao nữ Vbiz hạng A bị Ngọc Trinh tát khoảng 10 lần vì nhìn mặt khó ưa, danh tính gây bất ngờ - Ảnh 6
Minh Hằng cũng cho biết Ngọc Trinh đã nuốt giấy thật vì đàn em không diễn bằng kĩ thuật được.

Chia sẻ "thẳng như ruột ngựa" của Ngọc Trinh khiến dân tình phải nháo nhác tranh luận. Một số ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ vì Minh Hằng hy sinh cho nghệ thuật quá nhiều. Đồng thời háo hức chờ đón ngày "đứa con chung" của Minh Hằng và Ngọc Trinh trình làng.

Từ trước đến nay, Ngọc Trinh - Minh Hằng luôn giữ mối quan hệ chị em vô cùng thân thiết. Trong dự án phim lần này, khi vào hai vai nữ chính, Minh Hằng là người bề dày diễn xuất hơn nên cô cũng chỉ dạy Ngọc Trinh tận tình trong từng cảnh quay, trong từng điệu nhảy hoặc động tác hình thể.

Một sao nữ Vbiz hạng A bị Ngọc Trinh tát khoảng 10 lần vì nhìn mặt khó ưa, danh tính gây bất ngờ - Ảnh 7
Mối quan hệ chị em thân thiết của Ngọc Trinh - Minh Hằng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ngọc Trinh cho biết đàn chị Minh Hằng dễ thương đến mức bất ngờ: "Chị Hằng luôn tỉ mỉ, kiên nhẫn hướng dẫn Trinh về diễn xuất. Trước đó, Trinh không thể ngờ chị Hằng lại nhiệt tình, tâm huyết và dễ thương đến vậy".

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Từ khóa:   Minh Hằng Ngọc Trinh diễn viên nghệ sĩ sao Việt

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