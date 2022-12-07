Một mình nuôi con trai, Hòa Minzy bất ngờ nhận lời khuyên 'mang bầu lần 2' và cách đối đáp đầy thông minh

Hậu trường 07/12/2022 10:28

Trước tình huống khó đỡ này, Hòa Minzy có phần lúng túng nhưng vẫn vui vẻ đáp lại lời khuyên "mang bầu lần 2" của vị khán giả.

Sau khi kết thúc mối tình không trọn vẹn với bạn trai Minh Hải, ca sĩ Hòa Minzy một mình nuôi con trai. Cô làm việc chăm chỉ, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, giọng ca Không thể cùng nhau suốt kiếp còn bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

Một mình nuôi con trai, Hòa Minzy bất ngờ nhận lời khuyên 'mang bầu lần 2' và cách đối đáp đầy thông minh - Ảnh 1

Mới đây khi đang livestream bán quần áo, cô gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" khi bị một khán giả khuyên mang bầu lần 2.

Cụ thể, khi cô chia sẻ về chiếc đầm mà đã mặc khi chuẩn bị đi sinh bé Bo thì bất ngờ bị đề cập đến việc mang bầu. Trước tình huống khó đỡ này, nữ ca sĩ có phần lúng túng nhưng vẫn vui vẻ đáp lại rằng: "Bầu nữa á? Đừng có quá đáng với chị" khiến ai nấy cũng bật cười với sự dễ thương và duyên dáng của nữ ca sĩ.

Một mình nuôi con trai, Hòa Minzy bất ngờ nhận lời khuyên 'mang bầu lần 2' và cách đối đáp đầy thông minh - Ảnh 2
Hòa Minzy bị khán giả khuyên mang bầu lần 2.

 

Một mình nuôi con trai, Hòa Minzy bất ngờ nhận lời khuyên 'mang bầu lần 2' và cách đối đáp đầy thông minh - Ảnh 3
Nữ ca sĩ vui vẻ đáp lại tình huống khó đỡ của fan.

Dù hiện tại nuôi con một mình và tất bật chạy show nhưng Hòa Minzy lúc nào cũng vô cùng năng lượng. Ngoài nhận được sự ủng hộ của khán giả trong việc đi hát thì khi bán hàng Hòa Minzy cũng rất được khán giả yêu mến vì sự thật thà, hài hước của mình.

Trước đó, khi chuyển sang việc bán hàng nữ ca sĩ cũng gặp phải nhiều sự bàn tán trái chiều. Tuy nhiên, Hòa Minzy lên tiếng giải thích rằng: "Thực sự là hiện giờ trong cuộc sống của Hòa có nhiều mục đích để Hòa sống, cũng như là có nhiều mục đích để Hòa dùng tiền của mình để chi tiêu. Thế cho nên Hòa muốn phát triển thêm một cái lĩnh vực ngoài việc ca hát chính của mình, Hòa mong muốn sẽ có nhiều nguồn tiền lưu động để dùng trong mỗi trường hợp khác nhau, trong đó có những mục đích về xã hội. Thế cho nên khi Hòa kiếm được nhiều tiền hơn so với ngày xưa, Hòa đã làm được rất nhiều chuyện có ích cho xã hội. Và những việc làm để báo hiếu cho gia đình, bố mẹ và chăm sóc con cái, làm nghề và ra MV và tất cả mọi thứ".

Một mình nuôi con trai, Hòa Minzy bất ngờ nhận lời khuyên 'mang bầu lần 2' và cách đối đáp đầy thông minh - Ảnh 4

Vào tháng 2/2022, Hòa Minzy thông báo chia tay bạn trai Minh Hải trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Ca sĩ cho biết cô và bạn trai chưa đăng ký kết hôn, cô không đòi hỏi điều gì sau khi chia tay. Con chung của cả hai - bé Bo, hơn hai tuổi, tên thật Nguyễn Minh Thiên Ân - ở với mẹ. Dù không còn chung đường, cô nói cả hai vẫn xem nhau là người thân, cùng chăm sóc con, để bé không thiếu thốn tình cảm.

Sau thời gian ngắn chia tay Hòa Minzy, doanh nhân Minh Hải bị phát hiện có bạn gái mới. Nhiều người chỉ trích anh không quan tâm con trai, nghi ngờ nam doanh nhân ngoại tình. Sự việc nghiêm trọng buộc Hòa Minzy phải lên tiếng bảo vệ người cũ. Cô xác nhận tình mới của Minh Hải không xuất hiện ở thời điểm họ còn yêu nhau. "Không có người thứ ba nào cả. Giờ hãy chấm dứt mấy chuyện này để anh Hải thoát mác 'người cũ Hòa Minzy'. Yêu, quen hay đi với ai là quyền của anh ấy, đừng ai quan tâm. Tôi mong bố Bo có cuộc sống riêng thoải mái để cùng tôi lo cho con", cô tâm sự.

Một mình nuôi con trai, Hòa Minzy bất ngờ nhận lời khuyên 'mang bầu lần 2' và cách đối đáp đầy thông minh - Ảnh 5
Một mình nuôi con trai, Hòa Minzy bất ngờ nhận lời khuyên 'mang bầu lần 2' và cách đối đáp đầy thông minh - Ảnh 6

Những tưởng nữ ca sĩ sẽ suy sụp và mất tinh thần cũng như mệt mỏi vì phải một mình nuôi con, nhưng mọi thứ lại hoàn toàn ngược lại. Hậu chia tay, công chúng chỉ nhìn thấy một Hòa Minzy luôn tươi vui, rạng rỡ. Thậm chí nhiều người còn nhật xét, ngoại hình của Hòa Minzy lên hương hơn hẳn sau khi chia tay. 

Chân dung tình mới được bạn trai cũ Hòa Minzy hết lòng bảo vệ

Chân dung tình mới được bạn trai cũ Hòa Minzy hết lòng bảo vệ

Gia Hân - bạn gái mới của bạn trai cũ Hòa Minzy sinh năm 2001 và hiện đang là người mẫu, diễn viên tự do.

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Từ khóa:   Hòa Minzy Minh Hải Bé Bo

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