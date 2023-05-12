Một MC nổi tiếng Vbiz thừa nhận 'trắng tay' sau ly hôn: Được chồng mới yêu chiều như 'bà hoàng', cuộc sống viên mãn

Hậu trường 12/05/2023 09:28

Hậu ly hôn, cô bắt đầu trở lại nghề nhưng gặp nhiều khó khăn. Nữ MC cho biết mất hết 2 năm đi xin việc nhưng không có kết quả, ngược lại cô còn nghe những lời cố tình hạ bệ, làm cho nhụt chí.

Vân Hugo từng là cái tên nổi đình đám trong lĩnh vực MC của showbiz Việt. Tuy nhiên, sau đó, cô nàng bỗng mất hút khỏi các chương trình và cho đến thời gian gần đây mới xuất hiện trở lại. Mới đây, trong một chương trình, Vân Hugo có dịp trải lòng về những biến cố suốt thời gian ở ẩn showbiz khiến khán giả không khỏi xót xa.

Theo đó, nữ MC chia sẻ về cuộc hôn nhân đứt gánh với người cũ vào năm 2014 và từ đó, cô trở thành mẹ đơn thân. Vân Hugo nghẹn ngào: "Thời điểm đó, Vân vừa nghỉ việc, vừa ly hôn một lúc… cứ như trắng tay, mất hết. Công việc mình dừng lại vì quá căng thẳng, không được trân trọng còn về nhà cũng không cảm thấy được yêu thương. Mình thấy như một đứa vô dụng". 

Một MC nổi tiếng Vbiz thừa nhận 'trắng tay' sau ly hôn: Được chồng mới yêu chiều như 'bà hoàng', cuộc sống viên mãn - Ảnh 1
Nữ MC chia sẻ về cuộc hôn nhân đứt gánh với người cũ vào năm 2014 và từ đó, cô trở thành mẹ đơn thân

Hậu ly hôn, cô bắt đầu trở lại nghề nhưng gặp nhiều khó khăn. Nữ MC cho biết mất hết 2 năm đi xin việc nhưng không có kết quả, ngược lại cô còn nghe những lời cố tình hạ bệ, làm cho nhụt chí. Đến khi có công việc ổn định, Vân Hugo tiếp tục đối mặt với khó khăn là dây thanh quản mọc hạt xơ khiến cô không thể nói gì được, chỉ có thể viết trên giấy và nhắn tin trong nửa năm. Cùng với đó, nữ MC phải đưa con trai đến gặp bác sĩ tâm lý vì bé thay đổi tính cách, không chịu học và buồn vì chuyện của bố mẹ. Mọi thứ nối đuôi nhau xảy ra khiến Vân Hugo mệt mỏi.

Một MC nổi tiếng Vbiz thừa nhận 'trắng tay' sau ly hôn: Được chồng mới yêu chiều như 'bà hoàng', cuộc sống viên mãn - Ảnh 2
Cuộc sống khó khăn chất chồng cho đến ngày MC Thanh Vân Hugo bắt đầu có niềm tin trở lại vào tình yêu sau khi gặp doanh nhân Đặng Hùng Cường

Cuộc sống khó khăn chất chồng cho đến ngày MC Thanh Vân Hugo bắt đầu có niềm tin trở lại vào tình yêu sau khi gặp doanh nhân Đặng Hùng Cường. Cô kể lại mình và chồng hiện tại quyết định yêu sau 10 ngày quen biết. Chuyện tình đến nhanh khiến Vân Hugo tự nhận bản thân quá "liều": "Khi mình gặp anh ấy, mình cũng chưa biết anh ấy có em bé như thế nào đâu. Nhưng mình nhìn cách anh ấy đối xử với con mình là mình biết anh đối với con anh như thế nào. Cách anh ấy gọi về cho con làm mình thấy anh là một người bố tuyệt vời, nên cứ thế tiến bước thôi. Mà nghĩ lại thời điểm đó cũng hơi liều khi mới 10 ngày đã nhận lời yêu". 

Một MC nổi tiếng Vbiz thừa nhận 'trắng tay' sau ly hôn: Được chồng mới yêu chiều như 'bà hoàng', cuộc sống viên mãn - Ảnh 3
Nữ MC hạnh phúc khoe chồng doanh nhân đã chuẩn bị cơ ngơi là ngôi biệt thự trắng để đón 2 mẹ con cô vào sinh sống

Từ 7/2023, Vân Hugo và chồng doanh nhân quyết định sống chung và cô có màn cầu hôn bất ngờ trên biển. Đến tháng 1/2021, nữ MC công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội và khẳng định cả hai yêu nhau đường đường chính chính. Mẹ đơn thân không gặp khó khăn trong việc chăm sóc 2 con riêng của chồng cũng như giữ mối quan hệ với mẹ ruột của các bé. 

Một MC nổi tiếng Vbiz thừa nhận 'trắng tay' sau ly hôn: Được chồng mới yêu chiều như 'bà hoàng', cuộc sống viên mãn - Ảnh 4
Từ 7/2023, Vân Hugo và chồng doanh nhân quyết định sống chung và cô có màn cầu hôn bất ngờ trên biển

Cách đây gần 3 năm, Vân Hugo quyết định cùng con trai vào TP.HCM sinh sống và tiếp tục phát triển sự nghiệp. Thời điểm này, nữ MC hạnh phúc khoe chồng doanh nhân đã chuẩn bị cơ ngơi là ngôi biệt thự trắng để đón 2 mẹ con cô vào sinh sống. Trên trang cá nhân, Vân Hugo hé lộ nhiều góc sang trọng, hiện đại bên trong nhà. Đặc biệt, nữ MC còn tự tay trồng hoa hồng, bày trí cây xanh và nuôi cá Koi tạo cảnh quan thoáng mát. 

Nói về việc được nhận biệt thự từ chồng khi Nam tiến, Vân Hugo chia sẻ: "Trước khi tôi dắt bé Bin vào Sài Gòn, anh ấy cũng chuẩn bị một ngôi nhà mới thật xinh xắn để đón hai mẹ con. Ông Trời dường như đã sắp xếp để tôi có tất cả những gì mình mơ ước từ bé đến lớn ở tuổi 35 và ông xã chính là người thực hiện điều đấy. Đã đến lúc tất cả những gì tôi từng phải trải qua đều được bù đắp xứng đáng". 

Một MC nổi tiếng Vbiz thừa nhận 'trắng tay' sau ly hôn: Được chồng mới yêu chiều như 'bà hoàng', cuộc sống viên mãn - Ảnh 5
Sau khi sinh nở, nữ MC khoe được chồng thưởng cả sấp tiền mặt

Trên một chương trình, chồng Vân Hugo dành lời khen có cánh cho vợ: "Mình và cô ấy đều có hoàn cảnh thì cũng rất dễ đồng cảm với nhau. Mình có một niềm tin có thể tiến tới được lâu dài. Vân là một người rất thân thiện, lành tính, biết yêu thương chia sẻ với những người xung quanh". 

Cách đây gần 1 năm, Vân Hugo đã chào đón nhóc tỳ thứ 2 là một bé gái có tên thân mật là Vừng. Sau khi sinh nở, nữ MC khoe được chồng thưởng cả sấp tiền mặt. Hiện tại, Vân Hugo đang điều hành trường mầm non riêng và nhiều cơ sở kinh doanh ở TP.HCM. Song song đó, cô nàng cũng thỉnh thoảng trở lại sân khấu với vai trò MC dẫn dắt một số chương trình. Cuộc sống hiện tại với Vân Hugo khá viên mãn sau nhiều biến cố.

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