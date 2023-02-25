MC Vân Hugo bức xúc khi bị bạn đại gia quỵt tiền: 'Không sợ quả báo à'

Hậu trường 25/02/2023 16:17

Người bạn này đã tắt mọi liên lạc với Vân Hugo sau khi mượn được tiền, điều này khiến nữ MC vô cùng bức xúc.

Mới đây, Vân Hugo đăng đàn bày tỏ sự khó chịu khi bạn lâu năm bị quỵt tiền. Theo lời nữ MC, cô và người này từng là bạn học thủa ấu thơ. Khi bạn mở kinh doanh hàng hiệu, Vân Hugo cũng là khách hàng thân thiết, thường xuyên ủng hộ. 

Vì thế, lúc bạn gặp khó khăn và mở lời nhờ vả chuyện tiền nong, "chị Kính Hồng" liền ra tay trợ giúp. Tuy nhiên, sau khi cho vay xong 30 triệu đồng, Vân Hugo đã bị vợ chồng người này quay lưng, "block" trên mạng xã hội.

"Bạn ơi bạn à. Bạn từ cấp 1, giờ bán đồ hiệu auth trên Facebook, cũng là khách quen, mua bao nhiêu đồ ủng hộ bạn. Xong bạn kêu khó khăn, thiết tha vay tiền. Bạn vay xong bạn block mình luôn. Cả vợ cả chồng cùng block cho cẩn thận.

Nhà bạn cũng có tên tuổi. Bạn không sợ quả báo à? 30 triệu không phải quá lớn, nhưng so với những gì bạn sẽ mất thì không là gì đâu", Vân Hugo nhắn nhủ.

MC Vân Hugo bức xúc khi bị bạn đại gia quỵt tiền: 'Không sợ quả báo à' - Ảnh 1
MC Vân Hugo bức xúc khi bị bạn đại gia quỵt tiền: 'Không sợ quả báo à' - Ảnh 2
Bài đăng của Vân Hugo. Ảnh: Chụp màn hình

Chia sẻ với mọi người, nữ MC cho biết số tiền cô cho vay chỉ bằng giá 2 chiếc áo phông nhà họ bán mà thôi. Thế nhưng, việc người bạn ứng xử thế này khiến cô rất buồn, vì cho vay xong mất cả tiền lẫn bạn.

MC Vân Hugo (Nguyễn Thanh Vân) sinh năm 1985, là gương mặt gắn liền với loạt chương trình ăn khách như Đường Lên Đỉnh Olympia, Vietnam's Got Talent, Vì bạn xứng đáng hay Chúc bé ngủ ngoan... Chưa dừng lại ở đó, với ngoại hình nổi trội, cô còn lấn sân sang diễn xuất và gặt hái được không ít thành công nhờ vai diễn trong các tác phẩm Nhật ký Vàng Anh, Hoa nở trái mùa, Zippo Mù tạt và em... 

Tài sắc vẹn toàn, thành công rực rỡ trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của Vân Hugo lắm thăng trầm trước khi đến với hạnh phúc hiện tài. 

Vân Hugo "theo chàng về dinh" lần đầu vào năm 2008. Cứ tưởng đã tìm được "chân ái" đời mình nhưng ai có ngờ cô và chồng lại "đường ai nấy đi" chỉ sau 4 năm chung sống. 

Lỡ một lần đò nên Vân Hugo khá e dè trong chuyện tình cảm. Đó là lý do mà phải mất nhiều năm, cô mới mở lòng đón nhận người đàn ông khác. Được biết, nửa kia của Vân Hugo hiện tại làm việc trong ngành giáo dục.

MC Vân Hugo bức xúc khi bị bạn đại gia quỵt tiền: 'Không sợ quả báo à' - Ảnh 3
Tổ ấm hạnh phúc hiện tại của Vân Hugo. Ảnh: FBNV

Cuối tháng 7/2020, nữ diễn viên quyết định Nam tiến, sống trong biệt thự khang trang do chồng sắp cưới chuẩn bị. Đầu năm 2021, Vân Hugo công khai bạn đời sau thời gian dài giấu kín. Hiện nữ MC có cuộc sống hạnh phúc, sung túc bên chồng con. 

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