Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú có động thái lạ giữa nghi vấn vợ chồng lạnh nhạt

Hậu trường 25/02/2023 15:53

Chỉ một hành động của con trai bầu Hiển với Đỗ Mỹ Linh đã khiến dân tình đồn đoán về mối quan hệ vợ chồng son.

Mấy ngày qua, việc chồng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - thiếu gia Đỗ Vinh Quang không mở cửa xe cho vợ đã bùng nổ cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng Đỗ Vinh Quang thiếu ga lăng và tinh tế khi để vợ tự mở cửa lên xe. 

Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng, trên thực tế, việc mở cửa xe cho phụ nữ là cách để họ gây ấn tượng với đối phương. Thế nhưng, không thể đánh giá một mối quan hệ tốt đẹp hay lạnh nhạt dựa trên hành động mở cửa xe.

Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú có động thái lạ giữa nghi vấn vợ chồng lạnh nhạt - Ảnh 1
Chồng thiếu gia đi trước, để nàng hậu một mình theo sau. Ảnh: Internet

 

Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú có động thái lạ giữa nghi vấn vợ chồng lạnh nhạt - Ảnh 2
Đỗ Mỹ Linh tự mở cửa lên xe. Ảnh: Internet

Chia sẻ với báo chí với sự việc đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Đỗ Mỹ Linh nói: "Chuyện đó, tôi thấy rất bình thường nhưng không muốn mọi người cứ xôn xao bàn tán nên không muốn chia sẻ". Khi được hỏi thêm các chi tiết khác, nàng hậu từ chối trả lời. 

Hiện, lùm xùm nghi vấn Đỗ Mỹ Linh bị chồng lạnh nhạt vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng. 

Mới đây nhất, doanh nhân Đỗ Vinh Quang đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh lúc nửa đêm. Đó là bức ảnh chụp cùng cặp song sinh của anh trai, 3 chú cháu đang cùng nhau xem phim buổi tối. Khoảnh khắc yên bình cho thấy chồng chủ tịch Đỗ Mỹ Linh không hề bận tâm đến ồn ào, trái lại anh còn ngầm khẳng định mình là một người thích trẻ con và đã sẵn sàng cho việc làm bố.

Sau khi chồng chia sẻ hình ảnh lúc nửa đêm, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng bày tỏ sự thích thú của mình bằng việc chia sẻ lại hình ảnh của chồng. Nhìn động thái cặp sao dành cho nhau giữa ồn ào lạnh nhạt, fan càng thêm khẳng định tất cả chỉ là những thêu dệt của người ngoài mà thôi.

Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú có động thái lạ giữa nghi vấn vợ chồng lạnh nhạt - Ảnh 3
Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú có động thái lạ giữa nghi vấn vợ chồng lạnh nhạt - Ảnh 4
Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú có động thái lạ giữa nghi vấn vợ chồng lạnh nhạt - Ảnh 5
Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú không quan nhiều đến tin đồn. Ảnh: Chụp màn hình
Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú có động thái lạ giữa nghi vấn vợ chồng lạnh nhạt - Ảnh 6

Đỗ Mỹ Linh và chồng đều rất yêu thích trẻ con nên nhiều người mong cặp đôi sớm có tin vui để được tận hưởng hạnh phúc khi làm bố mẹ. Trước đó, hoa hậu Việt Nam 2016 nhiều lần vướng tin đồn mang bầu tuy nhiên cô chưa từng lên tiếng khẳng định hay phủ nhận chuyện này.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển vào ngày 23/10/2022. Hôn nhân của cặp đôi nhận được sự ủng hộ và chúc phúc của người hâm mộ, bạn bè và người thân. Cả hai được đánh giá là cặp trai tài gái sắc khi chàng là doanh nhân thành công còn nàng là người đẹp đình đám. Trước khi về chung một nhà, họ từng có quãng thời gian hẹn hò âm thầm.

 

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên tiếng trước nghi vấn bị chồng đại gia lạnh nhạt, không mở cửa xe

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên tiếng trước nghi vấn bị chồng đại gia lạnh nhạt, không mở cửa xe

Hành động đại gia Đỗ Vinh Quang bỏ đi trước và không mở cửa xe cho vợ khiến cộng đồng mạng tranh cãi những ngày qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh thiếu gia Đỗ Vinh Quang Hoa hậu Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang