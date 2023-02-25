Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú có động thái lạ giữa nghi vấn vợ chồng lạnh nhạt

Bên cạnh đó cũng có một số ý kiến cho rằng, trên thực tế, việc mở cửa xe cho phụ nữ là cách để họ gây ấn tượng với đối phương. Thế nhưng, không thể đánh giá một mối quan hệ tốt đẹp hay lạnh nhạt dựa trên hành động mở cửa xe.

Mấy ngày qua, việc chồng của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - thiếu gia Đỗ Vinh Quang không mở cửa xe cho vợ đã bùng nổ cuộc tranh cãi trong cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng Đỗ Vinh Quang thiếu ga lăng và tinh tế khi để vợ tự mở cửa lên xe.

Chia sẻ với báo chí với sự việc đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Đỗ Mỹ Linh nói: "Chuyện đó, tôi thấy rất bình thường nhưng không muốn mọi người cứ xôn xao bàn tán nên không muốn chia sẻ". Khi được hỏi thêm các chi tiết khác, nàng hậu từ chối trả lời.

Hiện, lùm xùm nghi vấn Đỗ Mỹ Linh bị chồng lạnh nhạt vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây nhất, doanh nhân Đỗ Vinh Quang đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh lúc nửa đêm. Đó là bức ảnh chụp cùng cặp song sinh của anh trai, 3 chú cháu đang cùng nhau xem phim buổi tối. Khoảnh khắc yên bình cho thấy chồng chủ tịch Đỗ Mỹ Linh không hề bận tâm đến ồn ào, trái lại anh còn ngầm khẳng định mình là một người thích trẻ con và đã sẵn sàng cho việc làm bố.

Sau khi chồng chia sẻ hình ảnh lúc nửa đêm, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng bày tỏ sự thích thú của mình bằng việc chia sẻ lại hình ảnh của chồng. Nhìn động thái cặp sao dành cho nhau giữa ồn ào lạnh nhạt, fan càng thêm khẳng định tất cả chỉ là những thêu dệt của người ngoài mà thôi.

Đỗ Mỹ Linh và chồng tỷ phú không quan nhiều đến tin đồn. Ảnh: Chụp màn hình

Đỗ Mỹ Linh và chồng đều rất yêu thích trẻ con nên nhiều người mong cặp đôi sớm có tin vui để được tận hưởng hạnh phúc khi làm bố mẹ. Trước đó, hoa hậu Việt Nam 2016 nhiều lần vướng tin đồn mang bầu tuy nhiên cô chưa từng lên tiếng khẳng định hay phủ nhận chuyện này.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh kết hôn với thiếu gia Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển vào ngày 23/10/2022. Hôn nhân của cặp đôi nhận được sự ủng hộ và chúc phúc của người hâm mộ, bạn bè và người thân. Cả hai được đánh giá là cặp trai tài gái sắc khi chàng là doanh nhân thành công còn nàng là người đẹp đình đám. Trước khi về chung một nhà, họ từng có quãng thời gian hẹn hò âm thầm.