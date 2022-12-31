Mới 3 tuổi, con trai Hòa Minzy đã có hội fan cực chất lượng toàn Hoa hậu, Á hậu đình đám Vbiz

Hậu trường 31/12/2022 14:44

Màn hội ngộ của mẹ con Hòa Minzy cùng dàn mỹ nhân Vbiz mới đây khiến dân tình không khỏi thích thú.

Với vẻ ngoài kháu khỉnh, điển trai, bé Bo - con trai Hòa Minzy không chỉ nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả mà còn khiến các nàng hậu Việt "u mê" không kém.

Mới đây, khoảnh khắc Bo thúi nhà Hoà Minzy hội ngộ bên dàn người đẹp Vbiz khiến dân tình thích thú. Cậu bé vui vẻ cùng mẹ đứng chụp hình cùng siêu mẫu Minh Tú và Thuỳ Tiên - Phương Nhi

Mới 3 tuổi, con trai Hòa Minzy đã có hội fan cực chất lượng toàn Hoa hậu, Á hậu đình đám Vbiz - Ảnh 1
Mẹ con Hòa Minzy có dịp hội tụ dàn người đẹp của showbiz Việt. 

Trên trang Instagram cá nhân, Hoa hậu Thùy Tiên và Á hậu Phương Nhi đều đăng tải loạt khoảnh khắc gặp gỡ và có buổi ăn tối vui vẻ cùng mẹ con Hòa Minzy. 

Mới 3 tuổi, con trai Hòa Minzy đã có hội fan cực chất lượng toàn Hoa hậu, Á hậu đình đám Vbiz - Ảnh 2
Thùy Tiên vui mừng khi gặp "crush"

 

Mới 3 tuổi, con trai Hòa Minzy đã có hội fan cực chất lượng toàn Hoa hậu, Á hậu đình đám Vbiz - Ảnh 3
Minh Tú tung chiêu lầy lội chọc bé Bo.

 

Mới 3 tuổi, con trai Hòa Minzy đã có hội fan cực chất lượng toàn Hoa hậu, Á hậu đình đám Vbiz - Ảnh 4
Á hậu Phương Nhi cố gắng xin chụp ảnh cùng bé Bo.

Tuy nhiên, điều làm khán giả phải bật cười là khoảnh khắc con trai Hòa Minzy đẹp trai nhưng không dễ dãi. Dù gặp gỡ toàn mỹ nhân hàng đầu Vbiz nhưng bé Bo lại tỏ ra "lạnh lùng" và khá e dè. Thậm chí, cậu bé còn nhăn mặt và quay đi chỗ khác khi Thùy Tiên, Phương Nhi bắt chuyện với mình.

Mới 3 tuổi, con trai Hòa Minzy đã có hội fan cực chất lượng toàn Hoa hậu, Á hậu đình đám Vbiz - Ảnh 5

Mới 3 tuổi, con trai Hòa Minzy đã có hội fan cực chất lượng toàn Hoa hậu, Á hậu đình đám Vbiz - Ảnh 6
Thùy Tiên "bất lực" khi bị bé Bo đối xử "lạnh lùng". 

 

Mới 3 tuổi, con trai Hòa Minzy đã có hội fan cực chất lượng toàn Hoa hậu, Á hậu đình đám Vbiz - Ảnh 7
Biểu cảm hài hước của con trai Hòa Minzy khi gặp dàn mỹ nhân.

 

Mới 3 tuổi, con trai Hòa Minzy đã có hội fan cực chất lượng toàn Hoa hậu, Á hậu đình đám Vbiz - Ảnh 8
Phương Nhi bảo con trai Hòa Minzy hãy thơm má cô một cái. Tuy nhiên, cậu bé lại lạnh lùng trả lời rằng: "Con không biết cô này là cô nào cả".

Vừa qua, khi có dịp gặp bé Bo, Phương Nhi cũng gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân của mình sự yêu mến và dành nhiều lời khen có cánh cho bé Bo, cô nàng còn công khai đòi chờ đợi chàng trai này.

Mới 3 tuổi, con trai Hòa Minzy đã có hội fan cực chất lượng toàn Hoa hậu, Á hậu đình đám Vbiz - Ảnh 9
Phương Nhi từng bày tỏ muốn đợi bé Bo lớn.

Trước kia, Thùy Tiên cũng từng công khai thừa nhận là fan cuồng của bé Bo trên sóng một chương trình truyền hình. Nàng hậu từng hài hước bày tỏ: "Lần đầu tiên em gặp chị mà em chỉ muốn nói một điều là, thật sự luôn là từ tận đáy lòng của em, em hâm mộ, em hâm mộ con trai chị kinh khủng khiếp luôn á. Nếu có cơ hội nào chị cho phép con trai chị lái máy bay thì chị hãy nghĩ tới em đầu tiên. Em nói thiệt, em đợi được luôn á. Em mê". Đặc biệt, nàng hậu và Hòa Minzy còn gọi nhau là mẹ chồng - con dâu khiến khán giả cười ngả nghiêng.

Mới 3 tuổi, con trai Hòa Minzy đã có hội fan cực chất lượng toàn Hoa hậu, Á hậu đình đám Vbiz - Ảnh 10
Thuỳ Tiên cũng thừa nhận là fan cuồng của bé Bo. 

Có thể thấy Hòa Minzy đã chứng minh mình không chỉ là nữ ca sĩ tài năng mà còn là một mẹ bỉm đầy tâm lý và có cách chăm sóc nuôi dạy con cái cực khéo. Bé Bo nhà Hòa Minzy là cậu bé rất thông minh, ngoan ngoãn, lễ phép và hiểu chuyện. Bên cạnh Thùy Tiên, Phương Nhi thì bé Bo cũng nhận được một lượng người hâm mộ rất lớn. 

Mới 3 tuổi, con trai Hòa Minzy đã có hội fan cực chất lượng toàn Hoa hậu, Á hậu đình đám Vbiz - Ảnh 11

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Từ khóa:   Hòa Minzy con trai Hòa Minzy Thùy Tiên Phương Nhi Minh Tú

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