Minh Tuyết hiếm hoi khoe ảnh ông xã tỷ phú, chưa có con vẫn được chồng cưng chiều, tiết lộ lý do hạn chế để chồng 'lộ diện' trên MXH

Hậu trường 07/05/2023 14:10

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Tuyết đã đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên ông xã tỷ phú. Vợ chồng nữ ca sĩ được nhiều bạn bè, người hâm mộ khen bên nhau hàng chục năm vẫn ngọt ngào, lãng mạn.

Minh Tuyết là 1 trong những ngôi sao 'đắt show' ở cả sân khấu trong nước và hải ngoại. Sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, là em gái út trong gia đình có 2 người chị nổi tiếng, giàu có là ca sĩ Cẩm Ly và Hà Phương. Cô hiện đang có một sự nghiệp đáng nể và cuộc sống giàu có xa hoa bên ông xã doanh nhân Việt kiều.

Minh Tuyết hiếm hoi khoe ảnh ông xã tỷ phú, chưa có con vẫn được chồng cưng chiều, tiết lộ lý do hạn chế để chồng 'lộ diện' trên MXH - Ảnh 1

Minh Tuyết hiếm hoi khoe ảnh ông xã tỷ phú, chưa có con vẫn được chồng cưng chiều, tiết lộ lý do hạn chế để chồng 'lộ diện' trên MXH - Ảnh 2
Ca sĩ Minh Tuyết là em gái út trong gia đình có 2 người chị nổi tiếng, giàu có là ca sĩ Cẩm Ly và Hà Phương - Ảnh: Internet

 

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Tuyết đã đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên ông xã và cho biết anh là một trong hai người đàn ông quan trọng nhất của cô, bên cạnh bố. Vợ chồng nữ ca sĩ được nhiều bạn bè, người hâm mộ khen bên nhau hàng chục năm vẫn ngọt ngào, lãng mạn.

Minh Tuyết hiếm hoi khoe ảnh ông xã tỷ phú, chưa có con vẫn được chồng cưng chiều, tiết lộ lý do hạn chế để chồng 'lộ diện' trên MXH - Ảnh 3
Minh Tuyết đã đăng tải khoảnh khắc tình tứ bên ông xã - Ảnh: Internet

 

Ông xã Minh Tuyết tên Diệp Nghi Keith, là một doanh nhân Việt kiều, có sự nghiệp thành đạt trên đất Mỹ. Dù không hoạt động trong ngành giải trí nhưng Diệp Nghi Keith nổi tiếng thành đạt trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại bang California. Anh đang sở hữu khối tài sản hàng triệu đô cùng nhiều bất động sản có giá tại các thành phố lớn.

Hai người gắn bó từ khi nữ ca sĩ sang Mỹ định cư, đến 2013 mới tổ chức đám cưới với sự chúc phúc của hàng trăm nghệ sĩ ở hải ngoại. Từ khi yêu nhau, Diệp Nghi Keith thường xuyên đi cùng Minh Tuyết trong các show diễn nên bạn bè của cô đều biết anh.

Minh Tuyết hiếm hoi khoe ảnh ông xã tỷ phú, chưa có con vẫn được chồng cưng chiều, tiết lộ lý do hạn chế để chồng 'lộ diện' trên MXH - Ảnh 4
Hai người gắn bó từ khi nữ ca sĩ sang Mỹ định cư, đến 2013 mới tổ chức đám cưới với sự chúc phúc của hàng trăm nghệ sĩ ở hải ngoại - Ảnh: Internet

 

Thời mới sang Mỹ lập nghiệp, Minh Tuyết gặp không ít khó khăn, vất vả. Trong lúc đang cô đơn nhất, cô tình cờ gặp Diệp Nghi Keith và cả hai nhanh chóng "bén duyên". Minh Tuyết từng chia sẻ, ông xã thuộc tuýp ít nói nhưng lại rất chín chắn và giàu cảm xúc. Điều đó càng làm cho cô cảm thấy ấm áp và được che chở khi ở cạnh anh.

Nữ ca sĩ nói cô và chồng đồng điệu trong mọi sở thích. Dù chưa có em bé như ước nguyện, họ vẫn thấy mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc. Niềm vui của cặp vợ chồng giờ đây là chăm sóc hai chú chó tên Hugo và Abby, đi du lịch khắp nơi cùng bạn bè mỗi khi có thời gian rảnh. 

Minh Tuyết hiếm hoi khoe ảnh ông xã tỷ phú, chưa có con vẫn được chồng cưng chiều, tiết lộ lý do hạn chế để chồng 'lộ diện' trên MXH - Ảnh 5
Dù chưa có em bé như ước nguyện, họ vẫn thấy mỗi ngày trôi qua đều hạnh phúc - Ảnh: Internet

 

Gần 30 năm bên nhau tính cả yêu lẫn cưới, Minh Tuyết luôn được chồng chăm sóc tận tình. Cô nhớ mãi lần mình bị Covid-19, anh cuống lên vì lo lắng cho vợ. Mỗi lần bị bệnh, cô đều có cảm giác anh lo cho cô còn hơn cô lo cho bản thân. Chồng khiến Minh Tuyết cảm thấy được chăm sóc hơn cả một đứa trẻ. Sau mỗi lần như thế, cô càng yêu anh hơn và biết mình đã chọn đúng người. Ngày thường, mỗi khi đi show về mệt, anh đều sẵn sàng xuống bếp hầm canh cho cô tẩm bổ.

Minh Tuyết hiếm hoi khoe ảnh ông xã tỷ phú, chưa có con vẫn được chồng cưng chiều, tiết lộ lý do hạn chế để chồng 'lộ diện' trên MXH - Ảnh 6
Gần 30 năm bên nhau tính cả yêu lẫn cưới, Minh Tuyết luôn được chồng chăm sóc tận tình - Ảnh: Internet

 

Vợ chồng Minh Tuyết từng vướng tin đồn hôn nhân trục trặc vì nữ ca sĩ có thời gian ít đăng hình chồng trên trang cá nhân. Cô phủ nhận điều đó và cho biết lý do đơn giản vì cô không thích phơi bày chuyện riêng tư, sợ làm ảnh hưởng đến bạn đời. Nữ ca sĩ đau lòng khi chứng kiến chồng bị dằn vặt bởi những bình luận không hay về ngoại hình từ mạng xã hội. Cô không muốn anh bị tổn thương vì danh xưng ‘chồng Minh Tuyết’ nên hạn chế chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Minh Tuyết hiếm hoi khoe ảnh ông xã tỷ phú, chưa có con vẫn được chồng cưng chiều, tiết lộ lý do hạn chế để chồng 'lộ diện' trên MXH - Ảnh 7
Vợ chồng Minh Tuyết từng vướng tin đồn hôn nhân trục trặc vì nữ ca sĩ có thời gian ít đăng hình chồng trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

 

Minh Tuyết nói cô chưa bao giờ giấu giếm hay làm điều gì để chồng có cảm giác không an toàn. Họ biết mọi thứ xung quanh cuộc sống của nhau nên ông xã chỉ hờn giận vì không hài lòng về điều gì đó chứ chưa bao giờ ghen tuông. Cả hai đều tuyệt đối tin tưởng đối phương. Kể cả việc cô thường xuyên lên sân khấu với những bộ cánh táo bạo, anh cũng không ý kiến.

Minh Tuyết tiết lộ, "một nửa" là người rất hiểu công việc của vợ và không bao giờ ghen. Vì thế, cô có thể thoải mái diện những bộ váy áo gợi cảm lên sân khấu, diễn tình tứ với đồng nghiệp. Miễn là trong chừng mực cho phép, cô không lo khi có người hâm mộ là nam giới bày tỏ sự yêu mến dành cho mình qua hành động khoác vai, ôm eo chụp ảnh…

Minh Tuyết hiếm hoi khoe ảnh ông xã tỷ phú, chưa có con vẫn được chồng cưng chiều, tiết lộ lý do hạn chế để chồng 'lộ diện' trên MXH - Ảnh 8
Minh Tuyết tiết lộ "một nửa" là người rất hiểu công việc của vợ và không bao giờ ghen - Ảnh: Internet

 

Trong thời gian Minh Tuyết về Việt Nam tham gia nhiều chương trình giải trí, hình ảnh đại gia Diệp Nghi Keith luôn kề cạnh, túc trực ở hậu trường theo dõi, chăm sóc vợ được nhiều người chú ý. Nữ ca sĩ sinh năm 1976 từng chia sẻ, chồng đã yêu thương và hy sinh cho cô rất nhiều. Nếu không được ông xã ủng hộ, sự nghiệp của cô đã "gãy gánh" từ lâu.

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