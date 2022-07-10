Minh Hằng hiếm hoi 'khoe' chồng hậu đám cưới, hé lộ luôn sở thích đặc biệt gây chú ý!

Hậu trường 10/07/2022 10:52

Sau gần 1 tháng kết hôn, Minh Hằng hiếm hoi công khái nhắc đến ông xã trên trang cá nhân.

Giữa tháng 6/2022 vừa qua, dân tình vô cùng rộn ràng, háo hức về lễ cưới của ca sĩ Minh Hằng và ông xã đại gia. Ngay sau khi hôn lễ, cặp đôi tạm gác lại chuyến trăng mật mà lao vào ngay với công việc. Trên trang cá nhân, Minh Hằng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi sớm về khuya, tranh thủ chợp mắt ở phim trường,...

Minh Hằng hiếm hoi 'khoe' chồng hậu đám cưới, hé lộ luôn sở thích đặc biệt gây chú ý! - Ảnh 1
Sau hôn lễ, cả 2 tiếp tục với guồng quay công việc thay vì hưởng tuần trăng mật - Ảnh: Internet

Mới đây, Minh Hằng có dịp hiếm hoi cho ông xã doanh nhân lên sóng. Cụ thể, sau chuỗi ngày tất bật với dự án điện ảnh, giọng ca "Sắc Môi Em Hồng" dành thời gian tút tát nhan sắc. Đáng chú ý, cô nàng còn được ông xã hộ tống đi làm đẹp và còn tiếc nuối sở thích làm đẹp của chồng. Minh Hằng hài hước chia sẻ: "Đương nhiên là vẫn phải dẫn theo cục nợ. Ổng ghiền làm đẹp còn hơn tui".

Minh Hằng hiếm hoi 'khoe' chồng hậu đám cưới, hé lộ luôn sở thích đặc biệt gây chú ý! - Ảnh 2
Minh Hằng hé lộ sở thích làm đẹp của chồng - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ đây là một trong những lần hiếm hoi mỹ nhân 8X công khai "khoe" chồng trên mạng xã hội. Được biết, ông xã Minh Hằng là Nguyễn Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc công ty dệt ở Long An, hơn nữ ca sĩ 10 tuổi. Cặp đôi đã có 6 năm hẹn hò trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Minh Hằng hiếm hoi 'khoe' chồng hậu đám cưới, hé lộ luôn sở thích đặc biệt gây chú ý! - Ảnh 3
Hình ảnh hiếm hoi của chồng Minh Hằng trong lễ cưới - Ảnh: Internet

Chia sẻ về cuộc sống sau kết hôn, mỹ nhân 8X từng cho biết với truyền thông, cô và ông xã đã sống chung một thời gian trước khi quyết định cưới hỏi. Cả hai muốn đảm bảo đối phương là người có thể gắn bó với mình trọn đời. Minh Hằng bộc bạch: "Sau lễ cưới, chúng tôi không thay đổi môi trường sống, chỉ là tâm lý hơi khác. Bản thân tôi cảm giác là lạ khi đeo nhẫn cưới trên tay mỗi ngày. Thực ra, ông xã không quan trọng chuyện này, nhưng tôi muốn làm vậy để ý thức mình là người có gia đình, mình có thêm trách nhiệm. Từ lúc sống thử đến khi kết hôn, tôi tự thấy mình dần biết cách vun vén gia đình. Ngày trước, xong công việc, tôi có thể tụ tập bạn bè café nhưng hiện giờ, tôi dành nhiều thời gian chăm lo cho nhà cửa".

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Cuộc sống sau khi kết hôn của Minh Hằng vẫn nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả.

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