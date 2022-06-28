Nhờ đâu mà Minh Hằng luôn giữ được sức nóng dù không có nhiều tác phẩm mới ?

Hậu trường 28/06/2022 09:44

Không phải đóng phim hay ca hát mà chính lĩnh vực này khiến Minh Hằng vẫn giữ được sức nóng ở Showbiz Việt.

Vào nghề từ sớm đến nay đã gần 20 năm 'Bé Heo' lăn lộn trong giới giải trí nhưng đến thời điểm hiện tại Minh Hằng vẫn đang là một trong những cái tên hot nhất nhì showbiz Việt. Bắt đầu sự nghiệp bằng niềm đam mê với âm nhạc từ năm 16 tuổi, nhưng Minh Hằng không gây được tiếng vang lớn cho đến khi thử sức ở lĩnh vực phim truyền hình. Nhân vật trong phim 'Gọi giấc mơ về' chính là một bước đệm hoàn hảo giúp cô bật lên được như hiện tại.

Nhờ đâu mà Minh Hằng luôn giữ được sức nóng dù không có nhiều tác phẩm mới ? - Ảnh 1
Nhân vật trong phim 'Gọi giấc mơ về' chính là một bước đệm hoàn hảo giúp cô bật lên được như hiện tại - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, Minh Hằng chủ yếu đi đóng phim và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Điển hình là bộ phim 'Bẫy Ngọt Ngào' mới phát sóng vào đầu năm nay và lọt top doanh thu khủng. Tuy nhiên, quay lại với các hoạt động âm nhạc thì các bài hát mà Minh Hằng ra mắt trong những năm gần đây đều không đón nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng.

Nhờ đâu mà Minh Hằng luôn giữ được sức nóng dù không có nhiều tác phẩm mới ? - Ảnh 2
Tạo hình của Minh Hằng trong bộ phim 'Bẫy ngọt ngào' - Ảnh: Internet

Ngoài lĩnh vực ca hát và đóng phim, Minh Hằng thường xuyên tham gia các lĩnh vực khác nhằm giữ được sức nóng trong Vbiz. Người đẹp sinh năm 1987 thường xuyên tham gia các TVC quảng cáo, xuất hiện "nhẵn mặt" trên sóng truyền hình. Vì thế cô được khán giả ưu ái với danh xưng "Nữ hoàng quảng cáo" và hiện đang là đại sứ thương hiệu của nhiều nhãn hàng nổi tiếng.

Năm 2018, Minh Hằng còn xuất hiện trong dàn cố vấn chuyên môn chính của chương trình The Face và trở thành một trong ba huấn luyện viên tại cuộc thi năm đó. Qua chương trình, người đẹp càng chứng minh bản lĩnh và sự đa tài khi góp mặt trong nhiều dự án, lĩnh vực khác nhau.

Nhờ đâu mà Minh Hằng luôn giữ được sức nóng dù không có nhiều tác phẩm mới ? - Ảnh 3
Năm 2018, Minh Hằng còn xuất hiện trong dàn cố vấn chuyên môn chính của chương trình The Face - Ảnh: Internet

Giờ đây "Bé Heo" không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cô còn tập trung kinh doanh nhiều mảng khác nhau. Có thể nói, người đẹp hiện có cuộc sống thượng lưu với khối tài sản khổng lồ đáng ghen tỵ.

Căn biệt thự triệu đô toạ lạc ở quận 2 Sài Gòn là cơ ngơi nổi bật nhất của nữ diễn viên Minh Hằng. Dinh thự hoành tráng này toát lên vẻ sang trọng, hiện đại, nhìn qua đã thấy nguy nga, lộng lẫy như cung điện. Khuôn viên xung quanh cũng được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh. Theo chính chủ chia sẻ, cơ ngơi này của cô được xây dựng trên mảnh đất rộng hàng trăm mét vuông, được thiết kế theo phong cách hoàng gia. Khuôn viên rộng rãi và hoành tráng như khách sạn của cô có sức chứa lớn nên người đẹp cũng thường xuyên mời bạn bè, khách khứa đến chơi và tham quan.

Nhờ đâu mà Minh Hằng luôn giữ được sức nóng dù không có nhiều tác phẩm mới ? - Ảnh 4
Căn biệt thự triệu đô toạ lạc ở quận 2 Sài Gòn là cơ ngơi nổi bật nhất của nữ diễn viên Minh Hằng - Ảnh: Internet

Ngày 18/6 vừa rồi, Minh Hằng cũng ông xã doanh nhân lên xe hoa, chính thức về chung một nhà. Đám cưới của "Bé Heo" được tổ chức tại bờ biển Vũng Tàu thơ mộng cùng với sự góp mặt của dàn khách mời đình đám trong showbiz.

Nhờ đâu mà Minh Hằng luôn giữ được sức nóng dù không có nhiều tác phẩm mới ? - Ảnh 5
Ngày 18/6 vừa rồi, Minh Hằng cũng ông xã doanh nhân lên xe hoa, chính thức về chung một nhà - Ảnh: Internet

 

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng giàu cỡ nào trước khi theo chồng về dinh ?

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng giàu cỡ nào trước khi theo chồng về dinh ?

Khối tài sản hiện tại mà Minh Hằng đang sở hữu khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Hằng Ca sỹ Minh Hằng Diễn viên Minh Hằng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 8 giờ 1 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 36 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 51 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An