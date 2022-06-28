Nhờ đâu mà Minh Hằng luôn giữ được sức nóng dù không có nhiều tác phẩm mới ?

Không phải đóng phim hay ca hát mà chính lĩnh vực này khiến Minh Hằng vẫn giữ được sức nóng ở Showbiz Việt.

Vào nghề từ sớm đến nay đã gần 20 năm 'Bé Heo' lăn lộn trong giới giải trí nhưng đến thời điểm hiện tại Minh Hằng vẫn đang là một trong những cái tên hot nhất nhì showbiz Việt. Bắt đầu sự nghiệp bằng niềm đam mê với âm nhạc từ năm 16 tuổi, nhưng Minh Hằng không gây được tiếng vang lớn cho đến khi thử sức ở lĩnh vực phim truyền hình. Nhân vật trong phim 'Gọi giấc mơ về' chính là một bước đệm hoàn hảo giúp cô bật lên được như hiện tại. Nhân vật trong phim 'Gọi giấc mơ về' chính là một bước đệm hoàn hảo giúp cô bật lên được như hiện tại - Ảnh: Internet Thời gian gần đây, Minh Hằng chủ yếu đi đóng phim và đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Điển hình là bộ phim 'Bẫy Ngọt Ngào' mới phát sóng vào đầu năm nay và lọt top doanh thu khủng. Tuy nhiên, quay lại với các hoạt động âm nhạc thì các bài hát mà Minh Hằng ra mắt trong những năm gần đây đều không đón nhận được nhiều sự quan tâm từ phía công chúng.

Tạo hình của Minh Hằng trong bộ phim 'Bẫy ngọt ngào' - Ảnh: Internet Ngoài lĩnh vực ca hát và đóng phim, Minh Hằng thường xuyên tham gia các lĩnh vực khác nhằm giữ được sức nóng trong Vbiz. Người đẹp sinh năm 1987 thường xuyên tham gia các TVC quảng cáo, xuất hiện "nhẵn mặt" trên sóng truyền hình. Vì thế cô được khán giả ưu ái với danh xưng "Nữ hoàng quảng cáo" và hiện đang là đại sứ thương hiệu của nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Năm 2018, Minh Hằng còn xuất hiện trong dàn cố vấn chuyên môn chính của chương trình The Face và trở thành một trong ba huấn luyện viên tại cuộc thi năm đó. Qua chương trình, người đẹp càng chứng minh bản lĩnh và sự đa tài khi góp mặt trong nhiều dự án, lĩnh vực khác nhau.

Năm 2018, Minh Hằng còn xuất hiện trong dàn cố vấn chuyên môn chính của chương trình The Face - Ảnh: Internet Giờ đây "Bé Heo" không chỉ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cô còn tập trung kinh doanh nhiều mảng khác nhau. Có thể nói, người đẹp hiện có cuộc sống thượng lưu với khối tài sản khổng lồ đáng ghen tỵ. Căn biệt thự triệu đô toạ lạc ở quận 2 Sài Gòn là cơ ngơi nổi bật nhất của nữ diễn viên Minh Hằng. Dinh thự hoành tráng này toát lên vẻ sang trọng, hiện đại, nhìn qua đã thấy nguy nga, lộng lẫy như cung điện. Khuôn viên xung quanh cũng được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh. Theo chính chủ chia sẻ, cơ ngơi này của cô được xây dựng trên mảnh đất rộng hàng trăm mét vuông, được thiết kế theo phong cách hoàng gia. Khuôn viên rộng rãi và hoành tráng như khách sạn của cô có sức chứa lớn nên người đẹp cũng thường xuyên mời bạn bè, khách khứa đến chơi và tham quan. Căn biệt thự triệu đô toạ lạc ở quận 2 Sài Gòn là cơ ngơi nổi bật nhất của nữ diễn viên Minh Hằng - Ảnh: Internet Ngày 18/6 vừa rồi, Minh Hằng cũng ông xã doanh nhân lên xe hoa, chính thức về chung một nhà. Đám cưới của "Bé Heo" được tổ chức tại bờ biển Vũng Tàu thơ mộng cùng với sự góp mặt của dàn khách mời đình đám trong showbiz. Ngày 18/6 vừa rồi, Minh Hằng cũng ông xã doanh nhân lên xe hoa, chính thức về chung một nhà - Ảnh: Internet

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