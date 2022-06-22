Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng giàu cỡ nào trước khi theo chồng về dinh ?

Hậu trường 22/06/2022 10:27

Khối tài sản hiện tại mà Minh Hằng đang sở hữu khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

'Bé Heo' Minh Hằng đã gia nhập làng giải trí từ khi còn rất trẻ. Năm 16 tuổi cô đã bắt đầu có mặt trong các hoạt động nghệ thuật như làm người mẫu ảnh, diễn viên, ca sĩ,... Đến nay đã gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, đi lên từ ý chí tự lập, Minh Hằng đã tích lũy được một khối tài sản có giá trị không hề nhỏ.  

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng giàu cỡ nào trước khi theo chồng về dinh ? - Ảnh 1
'Bé Heo' Minh Hằng đã gia nhập làng giải trí từ khi còn rất trẻ - Ảnh: Internet

Căn biệt thự triệu đô toạ lạc ở quận 2 Sài Gòn là cơ ngơi nổi bật nhất của nữ diễn viên Minh Hằng. Dinh thự hoành tráng này toát lên vẻ sang trọng, hiện đại, nhìn qua đã thấy nguy nga, lộng lẫy như cung điện. Khuôn viên xung quanh cũng được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh.

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng giàu cỡ nào trước khi theo chồng về dinh ? - Ảnh 2
Căn biệt thự triệu đô toạ lạc ở quận 2 Sài Gòn là cơ ngơi nổi bật nhất của nữ diễn viên Minh Hằng - Ảnh: Internet
Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng giàu cỡ nào trước khi theo chồng về dinh ? - Ảnh 3
 
Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng giàu cỡ nào trước khi theo chồng về dinh ? - Ảnh 4
Cơ ngơi này của cô được xây dựng trên mảnh đất rộng hàng trăm mét vuông, được thiết kế theo phong cách hoàng gia - Ảnh: Internet

Theo chính chủ chia sẻ, cơ ngơi này của cô được xây dựng trên mảnh đất rộng hàng trăm mét vuông, được thiết kế theo phong cách hoàng gia. Khuôn viên rộng rãi và hoành tráng như khách sạn của cô có sức chứa lớn nên người đẹp cũng thường xuyên mời bạn bè, khách khứa đến chơi và tham quan.

Trong một bài phỏng vấn, Minh Hằng từng chia sẻ về căn biệt thự rộng lớn nơi cô đang sinh sống này: "Khi vừa đi xem căn nhà này, tôi đã rất thích. Giá trị của nó là con số rất lớn nhưng may mắn chủ nhà đồng ý cho trả dần số còn lại trong các tháng tiếp theo. Tôi hoàn tất nợ nần trong vòng 2 năm và có được căn nhà mơ ước cho cả gia đình".

Ngoài ra cô còn sở hữu thêm khu nhà vườn thứ hai ở Đồng Nai với diện tích hơn 2 ha để phục vụ việc giải trí, thư giãn vào cuối tuần của gia đình nữ ca sĩ.

Nữ ca sĩ được mệnh danh là "Nữ hoàng quảng cáo" của showbiz Việt khi sở hữu trong tay nhiều bản hợp đồng quảng cáo giá trị cao của nhiều nhãn hàng cao cấp, thương hiệu nổi tiếng. Vì thế, Minh Hằng đã không ngần ngại khi vung tay chi tiền, tậu những chiếc xe đắt đỏ có giá trị lên đến hàng tỷ đồng.

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng giàu cỡ nào trước khi theo chồng về dinh ? - Ảnh 5
Năm 2014, mỹ nhân sinh năm 1987 đã bỏ ra hơn 5 tỷ đồng để sở hữu thêm chiếc siêu xe hạng sang - Ảnh: Internet

Cách đây nhiều năm, giọng ca 'Một vòng trái đất' đã tậu chiếc xe đầu tiên cho mình với trị giá 2,5 tỷ đồng. Đến năm 2014, mỹ nhân sinh năm 1987 đã bỏ ra hơn 5 tỷ đồng để sở hữu thêm chiếc siêu xe hạng sang. Và chiếc gần đây nhất là vào Tết năm ngoái 2021, Minh Hằng khoe chiếc xế sang mới với trị giá gần 6 tỷ đồng.

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng giàu cỡ nào trước khi theo chồng về dinh ? - Ảnh 6

Ngoài ra, nữ ca sĩ còn có siêu xe trị giá 6 tỷ đồng - Ảnh minh họa: Internet

Minh Hằng từng chia sẻ với báo Người Lao Động về tin đồn mình là "đại gia ngầm của Vbiz": "Giàu theo quan điểm của chính tôi thì là đúng. Tôi có thể làm những gì mình muốn và không quá vất vả trong gánh nặng cơm áo gạo tiền. Tôi tự lập sớm nên hiểu giá trị của lao động chăm chỉ nên hài lòng với những điều mình đang có. Hơn hết, với tôi, niềm vui của gia đình, người thân, bạn bè mới chính là gia sản. Tôi có một gia sản kếch xù theo định nghĩa giàu có của chính mình".

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng giàu cỡ nào trước khi theo chồng về dinh ? - Ảnh 7
Người đẹp sở hữu bộ sưu tập túi hiệu, quần áo, giày dép đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới - 
Ảnh minh họa: Internet

Hiện cô đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên người thân và gia đình. Minh Hằng vừa kết hôn cùng ông xã thiếu gia ngành dệt may trước sự chúc phúc của mọi người xung quanh.

Gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Minh Hằng giàu cỡ nào trước khi theo chồng về dinh ? - Ảnh 8
Minh Hằng vừa kết hôn cùng ông xã thiếu gia ngành dệt may - Ảnh: Internet
Chi phí Minh Hằng đã đầu tư cho đám cưới khủng bên bờ biển, tính sơ sơ cũng vài tỷ đồng

Chi phí Minh Hằng đã đầu tư cho đám cưới khủng bên bờ biển, tính sơ sơ cũng vài tỷ đồng

Địa điểm tổ chức hôn lễ là khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất, chi phí mà Minh Hằng lẫn ông xã đã đầu tư cho đám cưới khủng này là con số không hề nhỏ.

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