Chi phí Minh Hằng đã đầu tư cho đám cưới khủng bên bờ biển, tính sơ sơ cũng vài tỷ đồng

Với sự nổi tiếng bản thân nữ ca sĩ, không khó hiểu khi 'Bé heo' Minh Hằng lựa chọn gói dịch vụ tốt nhất cho ngày trọng đại của cuộc đời. Theo đó nữ ca sĩ diện 2 mẫu váy cưới trong ngày cử hành hôn lễ được diễn ra ở Vũng Tàu.

Lễ cưới của Minh Hằng cùng ông xã doanh nhân Quốc Bảo đã và đang trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh visual được nhận xét là vô cùng lộng lẫy của cô dâu chú rể cùng dàn khách mời siêu hot của Vbiz, những yếu tố đằng sau lễ cưới 'thế kỷ' này cũng được quan tâm không kém.

Bộ váy thứ hai được Minh Hằng mặc trong đám cưới cũng đến từ một nhãn hàng cao cấp khác có trị giá 4.830 USD (112 triệu đồng). Minh Hằng còn diện kết hợp với tay áo voan thêu hoa giá 590 USD (14 triệu đồng). Tổng chi phí cho phần trang phục của giọng ca 'Một vòng trái đất' tính sương sương đã rơi vào khoảng hơn 600 triệu đồng, chưa tính đến phần trang sức, phụ kiện đi kèm.

Bộ váy trắng tinh khôi được cô diện đầu tiên với họa tiết thêu 3D đạt độ tinh xảo cao, đến từ một trong những thương hiệu nổi tiếng có trị giá đến 16.000 USD (hơn 371 triệu đồng). Đi cùng váy cưới là chiếc mạng che mặt cao cấp, sang trọng có giá vào khoảng 4.900 USD (khoảng 114 triệu đồng).

Lựa chọn tổ chức ở khu nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất thành phố biển Vũng Tàu, Minh Hằng cũng đã đầu tư một số tiền không hề nhỏ để bao trọn gói các chi phí về ăn, ở cho khách mời. Được biết chi phí một đêm cho một phòng nghỉ 2 người tại khách sạn 5 sao này có giá trung bình 5 triệu đồng.

Minh Hằng cũng đã đầu tư một số tiền không hề nhỏ để bao trọn gói các chi phí về ăn, ở cho khách mời - Ảnh: Internet

Với số lượng khoảng 300 khách mời, chi phí dành riêng cho khoản này có thể lên đến hơn 700 triệu đồng. Con số này chưa tính đến chi phí cho việc chi trả cho địa điểm tổ chức hôn lễ và các phụ thu phát sinh khác.

Để lễ cưới được diễn ra kín đáo và riêng tư, Minh Hằng cũng phải bỏ ra một số tiền kha khá để chăm chút cho phần an ninh xuyên suốt buổi tiệc. Ngoài ra chưa tính đến số tiền dành cho tiệc chính, tiệc ca hát sau phần ăn uống của các khách mời, cũng là một con số rất gì và này nọ.

Minh Hằng cũng phải bỏ ra một số tiền kha khá để chăm chút cho phần an ninh xuyên suốt buổi tiệc - Ảnh minh họa: Internet

Không gian tiệc cưới của nữ ca sĩ có màu trắng chủ đạo, mọi thứ được sắp xếp chỉn chu, sang trọng. Trước đó, Minh Hằng cũng khuyến khích khách mời không mang giày cao gót để đảm bảo an toàn và thuận lợi khi di chuyển trên cát.

Không gian tiệc cưới của nữ ca sĩ có màu trắng chủ đạo, mọi thứ được sắp xếp chỉn chu, sang trọng - Ảnh: Internet

Chia sẻ về việc chọn cỏ lau làm hình ảnh trang trí chủ đạo, nữ diễn viên bày tỏ: "Lý do chọn cỏ lau bắt nguồn từ một trò chơi thuở bé, tôi muốn mình là bông hoa duy nhất nên đã không chọn bất kỳ một bông hoa nào xuất hiện trên lễ đường. Hằng là bông hoa cho người đàn ông của đời mình. Thật ra cỏ lau là một loài hoa, có sức sống vô cùng kiên cường dù trải qua bao bão giông.

Dù rất mềm mại, đung đưa nhưng không dễ khuất phục, tôi muốn tình yêu của mình cũng sẽ như thế. Bên cạnh đó, với việc tổ chức ngoài biển thì Hằng muốn những đồ trang trí phải có sự đung đưa, hòa nhịp với gió trời chứ không phải những bông hoa rực rỡ nhưng đứng yên một chỗ. Điều này cũng tượng trưng cho cá tính của cô dâu, rất mạnh mẽ nhưng không kém phần uyển chuyển".