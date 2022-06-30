Hậu kết hôn, Minh Hằng bất ngờ tiết lộ đã thay đổi điều này vì chồng

Hậu trường 30/06/2022 10:14

Cuộc sống sau khi kết hôn của Minh Hằng vẫn nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã đăng tải những hình ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp trẻ trung ở tuổi 35. Cô còn chụp ảnh với chiếc túi hiệu được Ngọc Trinh tặng nhân dịp sinh nhật vừa qua. Nữ ca sĩ ăn diện đơn giản với áo thun trắng, quần jeans xanh, đội mũ đen kết hợp cùng kính mát. 

Bên cạnh đó, Minh Hằng cũng bật mí sự thay đổi lớn nhất của bản thân khi đã kết hôn với chồng doanh nhân. Đó là mỗi khi xong công việc, cô đều tranh thủ về nhà sớm và rất thích nấu ăn cho người bạn đời của mình. Minh Hằng dí dỏm chia sẻ: "Đi công chuyện lẹ lẹ rồi về nấu cơm nữa". Có vẻ như, sau khi kết hôn, cô rất biết vun vén cho gia đình nhỏ của mình bằng nhiều điều đơn giản nhất.

Hậu kết hôn, Minh Hằng bất ngờ tiết lộ đã thay đổi điều này vì chồng - Ảnh 1
Minh Hằng tiết lộ điều thay đổi của bản thân khi đã có chồng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, thân thế chồng của Minh Hằng đã được mọi người chú ý. Anh hiện là Phó Tổng giám đốc của một công ty dệt may lớn ở Long An. Doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2007, chuyên cung cấp các loại xơ, chỉ làm nguyên liệu đầu vào cho ngành dệt may. Nữ ca sĩ và bạn trai doanh nhân đã yêu nhau 6 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Hậu kết hôn, Minh Hằng bất ngờ tiết lộ đã thay đổi điều này vì chồng - Ảnh 2
Khoảnh khắc ngọt ngào của cô dâu, chú rể - Ảnh: FBNV

Sau khi tổ chức đám cưới, vợ chồng Minh Hằng không đi hưởng tuần trăng mật. Thay vào đó, nữ diễn viên tất bật trở lại với phim trường. Đáng chú ý, trong mọi hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên cho hay rằng ông xã luôn hết lòng hỗ trợ, ủng hộ cô trong công việc và nhiệt tình chào đón các đồng nghiệp của vợ.

Có thể nói, cuộc sống sau khi kết hôn của Minh Hằng đang khá ngọt ngào khi được chồng yêu thương, cưng chiều. Thay vào đó, nữ diễn viên luôn tranh thủ trong công việc để có nhiều thời gian hơn dành cho người bạn đời.

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