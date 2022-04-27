MC Trấn Thành nói một câu về 'danh vọng và tiền bạc của nghệ sĩ', netizen ồ ạt mỉa mai: 'Không thấy chuẩn nữa rồi'

Dòng bình luận ngắn của Trấn Thành dưới bài đăng của NSND Việt Anh thu hút nhiều sự chú ý của dân mạng.

Thời gian qua, chuyện ồn ào tiền quyên góp từ thiện của giới nghệ sĩ vẫn là đề tài gây bàn tán xôn xao trên cõi mạng. Hàng loạt tên tuổi nổi tiếng Vbiz bất ngờ bị réo tên vào ồn ào như Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên,... Dù sau đó, các nghệ sĩ đã được cơ quan chức năng giải oan, xác nhận là không có dấu hiệu phạm tội thế nhưng những "vết hằn" vẫn còn ở đó. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, NSND Việt Anh bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thu hút nhiều sự chú ý của khán giả. Cụ thể, không hiểu vì lý do gì, nam nghệ sĩ lại nhắc về việc danh vong và tiền bạc của nghệ sĩ. NSND Việt Anh viết: "Danh vọng và tiền bạc, không bao giờ là 'đích' đến của người nghệ sĩ. Chỉ có cảm xúc yêu thương, mới làm người nghệ sĩ vĩnh hằng".

NSND Việt Anh đăng tải bài viết nhận nhiều sự quan tâm - Ảnh: Chụp màn hình Bài đăng của NSND Việt Anh ngay sau khi đăng tải đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. Nhiều người đồng tình với quan điểm của nam diễn viên và cho rằng một nghệ sĩ chân chính là người đem lại cảm xúc thăng hoa cho khán giả chứ không phải dùng chiêu trò để đổi lấy danh vọng. Trong số vô vàn bình luận đó, đáng chú ý nhất là nam MC Trấn Thành cũng góp một bình luận đồng tình với quan điểm của người thầy: "Dạ đúng! Chỉ có cảm xúc mới làm họ thăng hoa." Ngay lập tức, lời bình luận của ông xã Hari Won cũng nhận hàng trăm ý kiến đa phần là hàm ý mỉa mai.

Dòng bình luận của Trấn Thành vấp phải nhiều ý kiến mỉa mai từ cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Có vẻ sau khi gặp ồn ào về vấn đề minh bạch tiền quyên góp từ thiện, Trấn Thành vẫn là cái gây thị phi bàn tán. Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, nam MC cũng lần đầu tiên lên tiếng về những lùm xùm trong thời gian qua. Trần Thành từng trả lời phỏng vấn về những lùm xùm vừa qua - Ảnh: Internet Cụ thể, ông xã Hari Won thẳng thắn: "Nói không ảnh hưởng sẽ không đúng, có những việc mình bị ảnh hưởng rất nhiều về mặt uy tín. Tuy nhiên, Thành vẫn tích cực vì nghĩ rằng mình làm đúng với lương tâm, trách nhiệm người nghệ sĩ. Mình không sợ đối diện với điều gì, chỉ sợ khi sai. Trấn Thành sẽ tiếp tục làm tốt những việc đã làm, đang làm và sắp làm để luôn luôn đúng với những gì quý vị yêu quý".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mc-tran-thanh-noi-mot-cau-ve-danh-vong-va-tien-bac-cua-nghe-si-netizen-o-at-mia-mai-khong-thay-chuan-nua-roi-464909.html