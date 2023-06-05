Mạnh Trường khoe con gái càng lớn càng xinh đẹp, sở hữu chiều cao vượt trội ở tuổi 14

Hậu trường 05/06/2023 19:22

Nam diễn viên Mạnh Trường thường xuyên chia sẻ hình ảnh bé Chíp - con gái lớn của anh trên mạng xã hội, nhiều người kì vọng rằng tương lai cô bé sẽ nối nghiệp bố.

Mới đây, trên trang cá nhân, Mạnh Trường đã đăng tải bức ảnh chụp chung với bé Chíp - con gái đầu lòng tại chỗ làm. Theo đó, tranh thủ vào dịp nghỉ hè, có vẻ như bé Chíp đã theo bố tới nơi làm việc. Kèm theo bức ảnh là dòng trạng thái: "Nàng đi quay cùng bố".

Mạnh Trường khoe con gái càng lớn càng xinh đẹp, sở hữu chiều cao vượt trội ở tuổi 14 - Ảnh 1
 Mạnh Trường đã đăng tải bức ảnh chụp chung với bé Chíp - con gái đầu lòng tại chỗ làm.

Bài đăng của Mạnh Trường đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bé Chíp đã sở hữu chiều cao khá nổi bật, dân tình thi nhau dành lời khen cho cô bé trong bài viết. Nhiều người cũng nhận xét, nhan sắc và tài năng của cô bé có lẽ được thừa hưởng từ bố, hi vọng trong tương lai bé Chíp sẽ nối nghiệp nam diễn viên.

Mạnh Trường khoe con gái càng lớn càng xinh đẹp, sở hữu chiều cao vượt trội ở tuổi 14 - Ảnh 2
Dân tình thi nhau dành lời khen cho cô bé trong bài viết.
Mạnh Trường khoe con gái càng lớn càng xinh đẹp, sở hữu chiều cao vượt trội ở tuổi 14 - Ảnh 3
Nhiều người cũng nhận xét, nhan sắc và tài năng của cô bé có lẽ được thừa hưởng từ bố, hi vọng trong tương lai bé Chíp sẽ nối nghiệp nam diễn viên.

Mạnh Trường là một trong những gương mặt diễn viên quen thuộc của màn ảnh phía Bắc. Những bộ phim làm nên tên tuổi của anh như Hoa nở trái mùa, Hương vị tình thân, Ngược chiều nước mắt,...

Mạnh Trường khoe con gái càng lớn càng xinh đẹp, sở hữu chiều cao vượt trội ở tuổi 14 - Ảnh 4
Mạnh Trường là một trong những gương mặt diễn viên quen thuộc của màn ảnh phía Bắc.

Mạnh Trường và bà xã Lan Phương đến nay đã có gần 20 năm bên nhau. Cả hai có 3 con, bé Chíp là con gái đầu của cặp đôi, sau còn 2 em trai nữa. Được biết, bé Chíp tên thật là Nguyễn Phương Linh, cô bé sinh năm 2009 tới nay đã bước sang tuổi 14. Nếu thường xuyên theo dõi mạng xã hội của nam diễn viên, bạn sẽ nhận thấy bé Chíp kể từ khi bước sang tuổi thiếu nữ đã biết làm điệu, ai cũng phải dành lời khen trước ngoại hình ngày càng xinh đẹp của cô bé.

Mạnh Trường khoe con gái càng lớn càng xinh đẹp, sở hữu chiều cao vượt trội ở tuổi 14 - Ảnh 5
Mạnh Trường và bà xã Lan Phương đến nay đã có gần 20 năm bên nhau. Cả hai có 3 con, bé Chíp là con gái đầu của cặp đôi, sau còn 2 em trai nữa.
Mạnh Trường khoe con gái càng lớn càng xinh đẹp, sở hữu chiều cao vượt trội ở tuổi 14 - Ảnh 6
Bé Chíp tên thật là Nguyễn Phương Linh, cô bé sinh năm 2009 tới nay đã bước sang tuổi 14.
Mạnh Trường khoe con gái càng lớn càng xinh đẹp, sở hữu chiều cao vượt trội ở tuổi 14 - Ảnh 7
Nếu thường xuyên theo dõi mạng xã hội của nam diễn viên, bạn sẽ nhận thấy bé Chíp kể từ khi bước sang tuổi thiếu nữ đã biết làm điệu.
Mạnh Trường khoe con gái càng lớn càng xinh đẹp, sở hữu chiều cao vượt trội ở tuổi 14 - Ảnh 8
Ai cũng phải dành lời khen trước ngoại hình ngày càng xinh đẹp của cô bé.
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