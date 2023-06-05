Mạnh Trường khoe con gái càng lớn càng xinh đẹp, sở hữu chiều cao vượt trội ở tuổi 14

Mới đây, trên trang cá nhân, Mạnh Trường đã đăng tải bức ảnh chụp chung với bé Chíp - con gái đầu lòng tại chỗ làm. Theo đó, tranh thủ vào dịp nghỉ hè, có vẻ như bé Chíp đã theo bố tới nơi làm việc. Kèm theo bức ảnh là dòng trạng thái: "Nàng đi quay cùng bố".

Mạnh Trường đã đăng tải bức ảnh chụp chung với bé Chíp - con gái đầu lòng tại chỗ làm.

Bài đăng của Mạnh Trường đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Bé Chíp đã sở hữu chiều cao khá nổi bật, dân tình thi nhau dành lời khen cho cô bé trong bài viết. Nhiều người cũng nhận xét, nhan sắc và tài năng của cô bé có lẽ được thừa hưởng từ bố, hi vọng trong tương lai bé Chíp sẽ nối nghiệp nam diễn viên.