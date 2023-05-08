Bà xã Mạnh Trường khoe trình diễn xuất cực kỳ chuyên nghiệp, được netizen trầm trồ khen ngợi hơn cả chồng nổi tiếng

Bà xã Mạnh Trường được nhận xét là người phụ nữ vui vẻ, khéo léo và được nhiều người yêu quý. Trên mạng xã hội, Phương Phạm thường xuyên lan tỏa những năng lượng tích cực đến mọi người. Chính sự hài hước, thân thiện đó mà bà xã Mạnh Trường luôn được nhiều người chú ý, yêu quý.

Bà xã Mạnh Trường - Phương Phạm vừa đăng tải những đoạn clip đu trend đậm chất "tấu hài" lên trang cá nhân khiến dân tình được một phen cười nắc nẻ. Cô viết: 'Tính em hiền lành dễ thương nhưng do thời tiết mới ra thế này'. Còn Mạnh Trường cũng dí dỏm trêu ngược lại vợ: 'Đây gọi là hiện tượng tăng động sau sinh à?'. Mặc dù không theo nghiệp diễn nhưng trình độ của cô được nhận xét không thua kém chồng, thậm chí còn hút fan hơn cả nam diễn viên.

Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới clip, khán giả để lại nhiều bình luận như:

- Đáng yêu ghê chị ơi, chị không học diễn xuất chứ học có khi lại nhiều fan nhất Vbiz.

- Cười vỡ bụng mỗi lần xem clip gia đình nhà này, cả nhà đáng yêu dã man luôn.

Mạnh Trường là tên tuổi không còn xa lạ với khán giả xem truyền hình với hàng loạt bộ phim đình đám như Tuổi thanh xuân, Bí mật tam giác vàng, Cả một đời ân oán,…. Mạnh Trường nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến của khán giả.

Mạnh Trường là tên tuổi không còn xa lạ với khán giả xem truyền hình với hàng loạt bộ phim đình đám

Là vợ của sao nam hàng đầu, Lan Phương nhiều lần bị khán giả chê bai về ngoại hình, Mạnh Trường không ngại lên tiếng bảo vệ vợ. Chị cũng chú trọng tập luyện thể dục, chế độ ăn khoa học để giữ gìn nhan sắc, hình thể, tự tin xuất hiện bên chồng. Vài năm trở lại đây, khi các con khôn lớn, chị bắt đầu hoạt động kinh doanh, theo đuổi đam mê của bản thân.

Lan Phương nhiều lần bị khán giả chê bai về ngoại hình, Mạnh Trường không ngại lên tiếng bảo vệ vợ

Khi các con khôn lớn, chị bắt đầu hoạt động kinh doanh, theo đuổi đam mê của bản thân

Sau hơn một thập kỷ kết hôn, cả hai vẫn giữ hạnh phúc như thuở ban đầu. Thi thoảng, vợ chồng gửi con, cùng nhau dạo phố, xem phim hâm nóng tình cảm. Mỗi lúc rảnh rỗi, diễn viên đưa cả gia đình đi du lịch. 'Nếu quay ngược thời gian, tôi vẫn chọn kết hôn, làm bố sớm. Tôi cho rằng những gì trải qua trong cuộc đời đều là sự sắp đặt của số phận. Sự hy sinh của vợ dành cho gia đình là điều không gì có thể sánh bằng. Việc tôi có thể làm là dành hết những điều tốt đẹp để cô ấy luôn hạnh phúc', anh nói.



Nam diễn viên chia sẻ muốn được chọn anh vẫn muốn kết hôn, làm bố sớm

Mạnh Trường có một gia đình mà nhiều người phải mơ ước

Mạnh Trường có một gia đình mà nhiều người phải mơ ước. Anh và vợ đã bên nhau nhiều năm và trải qua vô số thăng trầm. Hai người đã có với nhau 2 người con đủ cả nếp, cả tẻ là bé Chíp (Phương Linh) và cậu Bo đáng yêu.