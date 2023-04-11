Mạnh Trường bị vợ 'phá tan' hình tượng nam thần màn ảnh biến thành diễn viên hài trong phút mốt, dân mạng phải thốt: 'Lầy lội cả đôi'

Hậu trường 11/04/2023 09:10

Phía dưới clip được bà xã Mạnh Trường đăng tải, dân tình để lại nhiều bình luận hài hước như "trời sinh một cặp, lầy lội cả đôi".

Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, Mạnh Trường còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân, bà xã của nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc gia đình.

Mạnh Trường bị vợ 'phá tan' hình tượng nam thần màn ảnh biến thành diễn viên hài trong phút mốt, dân mạng phải thốt: 'Lầy lội cả đôi' - Ảnh 1
Bà xã của nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc gia đình - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, trên kênh TikTok cá nhân, bà xã Mạnh Trường bất ngờ "đu trend" đăng tải clip ngắn khiến dân tình cười bể bụng. Đáng nói, nhân vật bị Lan Phương đưa lên "thí nghiệm" chính là ông chồng soái ca "Mạnh Trường.

Mạnh Trường bị vợ 'phá tan' hình tượng nam thần màn ảnh biến thành diễn viên hài trong phút mốt, dân mạng phải thốt: 'Lầy lội cả đôi' - Ảnh 2
'Ông chồng quốc dân' Mạnh Trường là nhân vật bị vợ mang đi 'đu trend' Tiktok - Ảnh: Cắt từ clip

Bà xã nam diễn viên sử dụng phần mềm khiến diện mạo soái ca của Mạnh Trường bỗng thành diễn viên hài trong phút mốt. Buồn cười hơn khi được quay clip, Mạnh Trường vẫn không hề hay biết mình bị bà xã "dìm hàng".

Mạnh Trường bị vợ 'phá tan' hình tượng nam thần màn ảnh biến thành diễn viên hài trong phút mốt, dân mạng phải thốt: 'Lầy lội cả đôi' - Ảnh 3
Diện mạo soái ca của Mạnh Trường bỗng thành diễn viên hài trong phút mốt - Ảnh: Internet

Diện mạo hài hước của chồng khiến Lan Phương cười ngặt nghẽo, không giữ được bình tĩnh khi quay. Vợ chồng nam diễn viên thường xuyên đăng tải những pha tấu hài khiến dân tình "cười ra ra nước mắt". Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Mạnh Trường bị vợ 'phá tan' hình tượng nam thần màn ảnh biến thành diễn viên hài trong phút mốt, dân mạng phải thốt: 'Lầy lội cả đôi' - Ảnh 4
Mạnh Trường và bà xã Lan Phương từng là bạn học chung từ những năm cấp 2 - Ảnh: Internet

Phía dưới clip, dân tình để lại nhiều bình luận hài hước như "trời sinh một cặp, lầy lội cả đôi". Được biết, trước kia, Mạnh Trường và bà xã Lan Phương từng là bạn học chung từ những năm cấp 2. Nam diễn viên cho hay, dù bà xã anh không có nhan sắc thuộc hàng hotgirl nhưng cô luôn thu hút sự chú ý vì rất thông minh, sắc sảo và hết mình vì bạn bè. 

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Mạnh Trường trêu vợ gấp 3 ngày xưa, 'nóc nhà' liền đáp lại một câu đủ tái mặt

Cũng giống như nhiều chị em khác, bà xã Mạnh Trường tăng cân khá nhiều sau khi sinh con.

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