Mạnh Trường tung loạt ảnh 'cực soái' của quý tử, biểu cảm lẫn cử chỉ của nhóc tì khiến dân tình 'lụi tim'

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Mạnh Trường đã đăng tải loạt ảnh đáng yêu của quý tử nhà mình. Có thể thấy, con trai của nam diễn viên "trộm vía" ngày càng đáng yêu và dễ thương. Những biểu cảm lẫn cử chỉ của nhóc tì cũng khiến cư dân mạng lụi tim vì quá cưng. Bên cạnh đó, Mạnh Trường còn hào hứng chia sẻ: "Nhìn phát biết ngay bad boy thế hệ 2x. Đón cái Tết đầu đời nên cháu ăn chơi hơi kĩ. Chúc các cô chú năm mới luôn phơi phới rực rỡ nhá".

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nam diễn viên Mạnh Trường còn khiến dân tình ngưỡng mộ về đời tư khi có mối tình đẹp với bà xã Lan Phương. Vợ chồng Mạnh Trường vô cùng hạnh phúc khi chào đón con trai thứ 3 ra đời vào cuối tháng 11/2022. Sau khi chào đón thành viên út, nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc và ấm áp bên gia đình nhỏ của mình.

Trộm vía, quý tử nhà Mạnh Trường kháu khỉnh và đáng yêu.

Qua loạt ảnh, khán giả được dịp trầm trồ khi ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của con trai Mạnh Trường. Có thể thấy, nhóc tì thừa hưởng gen trội từ bố nên có vẻ ngoài rất điển trai ngay từ khi vừa lọt lòng. Cậu bé sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, đôi môi chúm chím và sống mũi cao vút. Mọi người còn dự đoán chắc hẳn nhóc tì sẽ trở thành một soái ca trong tương lai và có nhan sắc tuấn tú chẳng kém bố.

Ở thời điểm vợ "lâm bồn", nam diễn viên còn không ngần ngại chi số tiền khủng để vợ sinh con tại một bệnh viện quốc tế đẳng cấp 5 sao. Vợ Mạnh Trường còn nằm ở phòng tổng thống sang trọng trong khoảng thời gian lưu trú tại bệnh viện sau khi "vượt cạn".

Dù vừa sinh con chưa bao lâu, song Lan Phương đã lấy lại dáng vô cùng nhanh chóng. Loạt ảnh khoe sắc vóc của cô nàng mới đây cũng nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người.

Nam diễn viên Mạnh Trường sinh năm 1985 và được biết đến là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt. Anh ghi dấu ấn với các khán giả truyền hình qua loạt phim như Bí mật tam giác vàng, Zippo, Mù Tạt Và Em, Cả một đời ân oán, Hồ sơ cá sấu, Hương vị tình thân...

Thời điểm hiện tại, Mạnh Trường đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc bên bà xã "thanh mai trúc mã" của mình. 3 nhóc tì lần lượt ra đời càng khiến tình cảm gia đình nam diễn viên gắn bó, mặn nồng hơn trước.

Phải công nhận rằng cả 3 "thiên thần" nhà Mạnh Trường đều hưởng gen trội từ bố mẹ và có vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn. Ngắm nhìn hình ảnh hạnh phúc của gia đình Mạnh Trường khiến khán giả càng có niềm tin hơn vào tình yêu.