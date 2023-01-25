Mạnh Trường tung loạt ảnh 'cực soái' của quý tử, biểu cảm lẫn cử chỉ của nhóc tì khiến dân tình 'lụi tim'

Hậu trường 25/01/2023 11:11

Trong loạt ảnh mới nhất, quý tử nhà Mạnh Trường vô cùng đáng yêu, kháu khỉnh, "đốn tim" nhiều khán giả.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, nam diễn viên Mạnh Trường còn khiến dân tình ngưỡng mộ về đời tư khi có mối tình đẹp với bà xã Lan Phương. Vợ chồng Mạnh Trường vô cùng hạnh phúc khi chào đón con trai thứ 3 ra đời vào cuối tháng 11/2022. Sau khi chào đón thành viên út, nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc và ấm áp bên gia đình nhỏ của mình. 

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Mạnh Trường đã đăng tải loạt ảnh đáng yêu của quý tử nhà mình. Có thể thấy, con trai của nam diễn viên "trộm vía" ngày càng đáng yêu và dễ thương. Những biểu cảm lẫn cử chỉ của nhóc tì cũng khiến cư dân mạng lụi tim vì quá cưng. Bên cạnh đó, Mạnh Trường còn hào hứng chia sẻ: "Nhìn phát biết ngay bad boy thế hệ 2x. Đón cái Tết đầu đời nên cháu ăn chơi hơi kĩ. Chúc các cô chú năm mới luôn phơi phới rực rỡ nhá".

Mạnh Trường tung loạt ảnh 'cực soái' của quý tử, biểu cảm lẫn cử chỉ của nhóc tì khiến dân tình 'lụi tim' - Ảnh 1

Mạnh Trường tung loạt ảnh 'cực soái' của quý tử, biểu cảm lẫn cử chỉ của nhóc tì khiến dân tình 'lụi tim' - Ảnh 2

Mạnh Trường tung loạt ảnh 'cực soái' của quý tử, biểu cảm lẫn cử chỉ của nhóc tì khiến dân tình 'lụi tim' - Ảnh 3
Trộm vía, quý tử nhà Mạnh Trường kháu khỉnh và đáng yêu. 

Qua loạt ảnh, khán giả được dịp trầm trồ khi ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của con trai Mạnh Trường. Có thể thấy, nhóc tì thừa hưởng gen trội từ bố nên có vẻ ngoài rất điển trai ngay từ khi vừa lọt lòng. Cậu bé sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, đôi môi chúm chím và sống mũi cao vút. Mọi người còn dự đoán chắc hẳn nhóc tì sẽ trở thành một soái ca trong tương lai và có nhan sắc tuấn tú chẳng kém bố.

Ở thời điểm vợ "lâm bồn", nam diễn viên còn không ngần ngại chi số tiền khủng để vợ sinh con tại một bệnh viện quốc tế đẳng cấp 5 sao. Vợ Mạnh Trường còn nằm ở phòng tổng thống sang trọng trong khoảng thời gian lưu trú tại bệnh viện sau khi "vượt cạn". 

Mạnh Trường tung loạt ảnh 'cực soái' của quý tử, biểu cảm lẫn cử chỉ của nhóc tì khiến dân tình 'lụi tim' - Ảnh 4

Dù vừa sinh con chưa bao lâu, song Lan Phương đã lấy lại dáng vô cùng nhanh chóng. Loạt ảnh khoe sắc vóc của cô nàng mới đây cũng nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người.

Mạnh Trường tung loạt ảnh 'cực soái' của quý tử, biểu cảm lẫn cử chỉ của nhóc tì khiến dân tình 'lụi tim' - Ảnh 5

Nam diễn viên Mạnh Trường sinh năm 1985 và được biết đến là một trong những nam diễn viên nổi tiếng của showbiz Việt. Anh ghi dấu ấn với các khán giả truyền hình qua loạt phim như Bí mật tam giác vàng, Zippo, Mù Tạt Và Em, Cả một đời ân oán, Hồ sơ cá sấu, Hương vị tình thân...

Thời điểm hiện tại, Mạnh Trường đang có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc bên bà xã "thanh mai trúc mã" của mình. 3 nhóc tì lần lượt ra đời càng khiến tình cảm gia đình nam diễn viên gắn bó, mặn nồng hơn trước.

Mạnh Trường tung loạt ảnh 'cực soái' của quý tử, biểu cảm lẫn cử chỉ của nhóc tì khiến dân tình 'lụi tim' - Ảnh 6

Mạnh Trường tung loạt ảnh 'cực soái' của quý tử, biểu cảm lẫn cử chỉ của nhóc tì khiến dân tình 'lụi tim' - Ảnh 7

Phải công nhận rằng cả 3 "thiên thần" nhà Mạnh Trường đều hưởng gen trội từ bố mẹ và có vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn. Ngắm nhìn hình ảnh hạnh phúc của gia đình Mạnh Trường khiến khán giả càng có niềm tin hơn vào tình yêu.

Vợ chồng Mạnh Trường hạnh phúc tổ chức tiệc đầy tháng cho cậu quý tử

Vợ chồng Mạnh Trường hạnh phúc tổ chức tiệc đầy tháng cho cậu quý tử

Mới đây vợ chồng nam diễn viên Mạnh Trường đã tổ chức tiệc đầy tháng cho cậu quý tử.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạnh Trường bà xã Mạnh Trường con trai Mạnh Trường

TIN MỚI NHẤT

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang