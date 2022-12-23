Vợ chồng Mạnh Trường hạnh phúc tổ chức tiệc đầy tháng cho cậu quý tử

Hậu trường 23/12/2022 11:41

Mới đây vợ chồng nam diễn viên Mạnh Trường đã tổ chức tiệc đầy tháng cho cậu quý tử.

Mạnh Trường luôn là soái ca trong mắt chị em, điều đó được thể hiện rõ nhất trong vai Long phim Hương vị tình thân. Khán giả đã đóng khung Mạnh Trường vào vai diễn này, tuy nhiên anh cũng là một diễn viên cực kỳ nam tính và biến hóa trong cách diễn. Không chỉ xuất sắc trong khả năng diễn xuất được nhiều người ngưỡng mộ, nam diễn viên điển trai này còn gây ấn tượng khi là một người đàn ông chung thủy và sở hữu một gia đình hạnh phúc viên mãn. 

Vợ chồng Mạnh Trường hạnh phúc tổ chức tiệc đầy tháng cho cậu quý tử - Ảnh 1
Mạnh Trường - Ảnh: Internet

Cách đây khoảng một tháng trước, gia đình Mạnh Trường vô cùng hạnh phúc khi chào đón nhóc tỳ thứ 3 ra đời. Nam diễn viên ngay lập tức khoe ảnh cận mặt con và chia sẻ thêm: "Chào mừng con đến với gia đình mình. Cảm ơn em yêu". Ngay lập tức, rất đông đảo fan và bạn bè đã vào chúc phúc cho gia đình nam diễn viên. 

Vợ chồng Mạnh Trường hạnh phúc tổ chức tiệc đầy tháng cho cậu quý tử - Ảnh 2
Gia đình Mạnh Trường tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, bà xã Mạnh Trường đã chia sẻ một số hình ảnh trong tiệc đầy tháng của con trai út. Cô hạnh phúc tiết lộ cảm xúc và khéo léo khoe tên gọi của nhóc tỳ: "Đầy tháng em bé Bi của bố mẹ. Cả nhà yêu em lắm".

Vợ chồng Mạnh Trường hạnh phúc tổ chức tiệc đầy tháng cho cậu quý tử - Ảnh 3
Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên - Ảnh: Internet

 

Nhìn vào cách bài trí bàn tiệc, vợ chồng nam diễn viên chuẩn bị đầy đủ tất cả các món ăn đặc sắc và trang trí cực kỳ lộng lấy. Xuyên suốt các tấm hình, Mạnh Trường đều nở nụ cười rạng rỡ và không giấu khỏi sự hạnh phúc khi cùng người thân tận hưởng khoảnh khắc đầy ý nghĩa của tổ ấm nhỏ.

Phía dưới bài đăng không ít fan hâm mộ dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất cho gia đình của Mạnh Trường, đồng thời bày tỏ phần ganh tị trước mái ấm quá đỗi hoàn hảo của 2 vợ chồng. 

Mạnh Trường ôn lại kỉ niệm noel năm ngoái cùng vợ, không quên bóc phốt bà xã về điều này khiến netizen phì cười

Mạnh Trường ôn lại kỉ niệm noel năm ngoái cùng vợ, không quên bóc phốt bà xã về điều này khiến netizen phì cười

Trải qua hơn 14 năm nhưng tình cảm của vợ chồng Mạnh Trường vẫn hạnh phúc như ngày đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạnh Trường diễn viên Mạnh Trường và vợ nam diễn viên Mạnh Trường sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp thời vận đến gần, Quý Nhân ban Lộc, một bước lên mây, làm ăn thuận lợi, vàng bạc chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang