Vợ chồng Mạnh Trường hạnh phúc tổ chức tiệc đầy tháng cho cậu quý tử

Mới đây vợ chồng nam diễn viên Mạnh Trường đã tổ chức tiệc đầy tháng cho cậu quý tử.

Mạnh Trường luôn là soái ca trong mắt chị em, điều đó được thể hiện rõ nhất trong vai Long phim Hương vị tình thân. Khán giả đã đóng khung Mạnh Trường vào vai diễn này, tuy nhiên anh cũng là một diễn viên cực kỳ nam tính và biến hóa trong cách diễn. Không chỉ xuất sắc trong khả năng diễn xuất được nhiều người ngưỡng mộ, nam diễn viên điển trai này còn gây ấn tượng khi là một người đàn ông chung thủy và sở hữu một gia đình hạnh phúc viên mãn.

Mạnh Trường - Ảnh: Internet

Cách đây khoảng một tháng trước, gia đình Mạnh Trường vô cùng hạnh phúc khi chào đón nhóc tỳ thứ 3 ra đời. Nam diễn viên ngay lập tức khoe ảnh cận mặt con và chia sẻ thêm: "Chào mừng con đến với gia đình mình. Cảm ơn em yêu". Ngay lập tức, rất đông đảo fan và bạn bè đã vào chúc phúc cho gia đình nam diễn viên.

Gia đình Mạnh Trường tổ chức tiệc đầy tháng cho con trai - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, bà xã Mạnh Trường đã chia sẻ một số hình ảnh trong tiệc đầy tháng của con trai út. Cô hạnh phúc tiết lộ cảm xúc và khéo léo khoe tên gọi của nhóc tỳ: "Đầy tháng em bé Bi của bố mẹ. Cả nhà yêu em lắm".

Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Nhìn vào cách bài trí bàn tiệc, vợ chồng nam diễn viên chuẩn bị đầy đủ tất cả các món ăn đặc sắc và trang trí cực kỳ lộng lấy. Xuyên suốt các tấm hình, Mạnh Trường đều nở nụ cười rạng rỡ và không giấu khỏi sự hạnh phúc khi cùng người thân tận hưởng khoảnh khắc đầy ý nghĩa của tổ ấm nhỏ.

Phía dưới bài đăng không ít fan hâm mộ dành tặng những lời chúc tốt đẹp nhất cho gia đình của Mạnh Trường, đồng thời bày tỏ phần ganh tị trước mái ấm quá đỗi hoàn hảo của 2 vợ chồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-chong-manh-truong-hanh-phuc-to-chuc-tiec-ay-thang-cho-cau-quy-tu-538400.html