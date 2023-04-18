Quý tử út nhà Mạnh Trường vừa lên sóng đã chiếm trọn ‘spotlight’, biểu cảm ra sao mà phá đảo luôn lượt yêu thích của bố!

Hiếm khi xuất hiện nhưng hình ảnh mới đây của cậu bé khiến fan lụi tim vì quá đáng yêu.
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Mạnh Trường là một trong những nam diễn viên được yêu mến hàng đầu màn ảnh Việt. Bên cạnh sự nghiệp thành công, anh cũng là một người chồng, người bố được nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, trên trang cá nhân Mạnh Trường đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên quý tử thứ 3. Đáng chú ý, hình ảnh nhóc tì còn nhận được lượt tương tác cao hơn cả những bức hình mà Mạnh Trường đăng tải chính mình trước đó.
Chỉ sau vài giờ đăng tải, nam diễn viên đã nhận về hơn 200 nghìn lượt like và vô vàn những bình luận tương tác. Được biết, đây là con số kỉ lục từ trước đến nay nam diễn viên nhận được trên mạng xã hội. "Quả ảnh này của em Bi phá đảo Facebook bố cháu rồi, ghê gớm thật. Phải ghim lại làm kỉ niệm mới được. Em Bi được các cô chú yêu mến hơn cả bố rồi, yêu các cô chú nhiều", anh chia sẻ.
Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận khen biểu cảm độc lạ của nhóc tỳ nhà Mạnh Trường. Đồng thời, một số người còn hài hước cho biết, em bé đã chiếm hết spolight của bố. Trước đó, thời điểm bà xã Lan Phương hạ sinh quý tử út, nam diễn viên cũng hạnh phúc chia sẻ tin vui đến khán giả. "Chào mừng con đến với gia đình mình", Mạnh Trường viết trên trang cá nhân. Nhắn nhủ đến bà xã Lan Phương, Mạnh Trường bày tỏ: "Cảm ơn em yêu". Em bé được đặt tên Nguyễn Minh Sơn, tên ở nhà là Bi.
Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên cũng là một trong những lý do khiến anh "được lòng" khán giả. Hiện tại, lượt tương tác những hình ảnh mới của quý tử nhà Mạnh Trường vẫn không ngừng tăng cao.