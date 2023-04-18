Quý tử út nhà Mạnh Trường vừa lên sóng đã chiếm trọn ‘spotlight’, biểu cảm ra sao mà phá đảo luôn lượt yêu thích của bố!

Mạnh Trường là một trong những nam diễn viên được yêu mến hàng đầu màn ảnh Việt. Bên cạnh sự nghiệp thành công, anh cũng là một người chồng, người bố được nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây, trên trang cá nhân Mạnh Trường đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên quý tử thứ 3. Đáng chú ý, hình ảnh nhóc tì còn nhận được lượt tương tác cao hơn cả những bức hình mà Mạnh Trường đăng tải chính mình trước đó.

Trên trang cá nhân Mạnh Trường đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên quý tử thứ 3

Chỉ sau vài giờ đăng tải, nam diễn viên đã nhận về hơn 200 nghìn lượt like và vô vàn những bình luận tương tác. Được biết, đây là con số kỉ lục từ trước đến nay nam diễn viên nhận được trên mạng xã hội. "Quả ảnh này của em Bi phá đảo Facebook bố cháu rồi, ghê gớm thật. Phải ghim lại làm kỉ niệm mới được. Em Bi được các cô chú yêu mến hơn cả bố rồi, yêu các cô chú nhiều", anh chia sẻ.