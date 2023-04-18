Công chúa nhà Minh Tiệp mới 11 tuổi đã cao 1m64, đứng với mẹ trông như 'hai chị em'

Minh Tiệp có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Thùy Dương cùng cô con gái xinh xắn Minh Thùy. Dù mới 11 tuổi, thiên thần nhí đã thừa hưởng gen trội nên được kỳ vọng kế nghiệp phụ huynh.
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Con gái đầu lòng của vợ chồng Minh Tiệp và Thùy Dương có tên là Minh Thùy (biệt danh Cún). Hiện cô bé đang học lớp 6 của một trường công lập nổi tiếng. Chia sẻ về cô công chúa nhỏ, Thùy Dương cho biết con gái trổ mã, ngày một ra dáng thiếu nữ nhưng tính cách vẫn ngây thơ, trẻ con. Một trong những điểm ở cô bé được nhiều người ngưỡng mộ đó là dù còn nhỏ tuổi nhưng Minh Thùy sở hữu chiều cao 1m64 đáng ngưỡng mộ. Không chỉ do gen, bé cao được như vậy một phần là do thời khóa biểu hợp lý mà bố mẹ đã sắp xếp cho con gái.
Trên trang cá nhân, bà xã Minh Tiệp vừa khoe khéo ái nữ khi đang đo chiều cao cho bé. Có thể thấy, vợ chồng cô khá quan tâm đến việc phát triển thể lực của con nên luôn cập nhật số đo qua năm tháng. Sao nam Hoa Cỏ May không ngần ngại thừa nhận bản thân khó tính trong vấn đề ăn uống của bé.
Đôi lúc vợ anh bảo hôm nay con không muốn ăn sáng thì thôi, nhưng anh buộc con phải ăn. Trừ khi con ốm không ăn được thì bố đồng ý, còn bình thường thì anh yêu cầu con phải ăn sáng. Buổi trưa cũng vậy. Thậm chí anh sắm cho cô bé một chiếc điện thoại không có sim chỉ để quay lại bữa ăn rồi gửi cho bố vì tôi yêu cầu phải ăn bữa trưa. Chiều tối có thể con ăn bớt đi hoặc không ăn cũng không sao.
Từ nhỏ, vợ chồng Minh Tiệp đã rèn cho con gái thói quen đi ngủ vào lúc 9h tối và dậy vào lúc 5h30 sáng. Dù bố mẹ đi đâu, làm gì thì đúng 9h30 tối, Minh Thùy luôn tự động lên giường đi ngủ. Về giờ giấc sinh hoạt của con, Minh Tiệp cũng nghiên cứu khá kỹ. Anh không khuyến khích con ngủ nhiều vì theo anh ở độ tuổi này, mỗi ngày chỉ cần ngủ 8-9 tiếng là đủ, buổi trưa cũng chỉ nên ngủ dưới 30 phút.
Minh Tiệp kết hôn năm 2011. Bà xã anh tên Dương Phạm, sinh năm 1990, kém chồng 13 tuổi. Dương Phạm từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, lọt vào vòng chung kết toàn quốc. Minh Thùy là trái ngọt hôn nhân đầu lòng của vợ chồng Minh Tiệp. Ở tuổi 11, ái nữ nhà sao đã cao hơn 1m60. Cô bé sở hữu ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn, được ví như "hoa hậu tương lai".