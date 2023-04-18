Công chúa nhà Minh Tiệp mới 11 tuổi đã cao 1m64, đứng với mẹ trông như 'hai chị em'

Con gái đầu lòng của vợ chồng Minh Tiệp và Thùy Dương có tên là Minh Thùy (biệt danh Cún). Hiện cô bé đang học lớp 6 của một trường công lập nổi tiếng. Chia sẻ về cô công chúa nhỏ, Thùy Dương cho biết con gái trổ mã, ngày một ra dáng thiếu nữ nhưng tính cách vẫn ngây thơ, trẻ con. Một trong những điểm ở cô bé được nhiều người ngưỡng mộ đó là dù còn nhỏ tuổi nhưng Minh Thùy sở hữu chiều cao 1m64 đáng ngưỡng mộ. Không chỉ do gen, bé cao được như vậy một phần là do thời khóa biểu hợp lý mà bố mẹ đã sắp xếp cho con gái.



Dù còn nhỏ tuổi nhưng Minh Thùy sở hữu chiều cao 1m64 đáng ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, bà xã Minh Tiệp vừa khoe khéo ái nữ khi đang đo chiều cao cho bé. Có thể thấy, vợ chồng cô khá quan tâm đến việc phát triển thể lực của con nên luôn cập nhật số đo qua năm tháng. Sao nam Hoa Cỏ May không ngần ngại thừa nhận bản thân khó tính trong vấn đề ăn uống của bé.