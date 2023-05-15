Mạnh Trường và bà xã kỷ niệm 20 năm ngày yêu và tiết lộ sự thay đổi tính cách của vợ

Hậu trường 15/05/2023 13:40

Mạnh Trường và bà xã Lan Phương là đôi vợ chồng có hôn nhân hạnh phúc nhất nhì Vbiz.

Tối ngày 14/5, trong dịp kỉ niệm 20 năm ngày yêu nhau, Mạnh Trường đã chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Trong ảnh, nam diễn viên vẫn điển trai như mọi khi, còn bà xã Lan Phương lại gây chú ý với nhan sắc xinh đẹp và rạng rỡ. Khi được dịp đi cùng với ba mẹ, các nhóc tỳ nhà Mạnh Trường thể hiện rõ sự thích thú. Khung ảnh gia đình ấm áp của nam diễn viên khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Mạnh Trường và bà xã kỷ niệm 20 năm ngày yêu và tiết lộ sự thay đổi tính cách của vợ - Ảnh 1
Mạnh Trường và bà xã Lan Phương từng là bạn học chung từ những năm cấp 2. 

Cụ thể anh viết trên trang cá nhân: "Kỉ niệm tròn 20 năm ngày mình đồng ý yêu nàng, à nhầm nàng đồng ý. Mình còn nhớ như in ngày đó nàng thỏ thẻ, e ấp, bẽn lẽn, nhẹ nhàng biết bao và kể từ sau ngày đó nàng không còn như vậy nữa".

Mạnh Trường và bà xã kỷ niệm 20 năm ngày yêu và tiết lộ sự thay đổi tính cách của vợ - Ảnh 2
Cặp đôi đã có 2 thập kỷ bên nhau khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nam diễn viên cho hay, dù bà xã anh không có nhan sắc thuộc hàng hotgirl nhưng cô luôn thu hút sự chú ý vì rất thông minh, sắc sảo và hết mình vì bạn bè. Mạnh Trường và Lan Phương từng là những người bạn từ cấp 1. Khi lên trung học phổ thông, anh lấy can đảm ngỏ lời với bà xã. Giờ đây, sau 6 năm hẹn hò và 15 năm chung sống, cả 2 vẫn luôn giữ được lửa hôn nhân. 

Mạnh Trường và bà xã kỷ niệm 20 năm ngày yêu và tiết lộ sự thay đổi tính cách của vợ - Ảnh 3
Cặp đôi yêu nhau từ thời niên thiếu.
Mạnh Trường và bà xã kỷ niệm 20 năm ngày yêu và tiết lộ sự thay đổi tính cách của vợ - Ảnh 4
Tổ ấm của Mạnh Trường và Lan Phương được nhiều người ngưỡng mộ.

Mới đây, gia đình anh vừa chính thức đón thêm thành viên mới. Mạnh Trường từng chia sẻ về quyết định lấy vợ sớm của mình: "Nếu quay ngược thời gian, tôi vẫn chọn kết hôn, làm bố sớm. Tôi cho rằng những gì trải qua trong cuộc đời đều là sự sắp đặt của số phận. Sự hy sinh của vợ dành cho gia đình là điều không gì có thể sánh bằng. Việc tôi có thể làm là dành hết những điều tốt đẹp để cô ấy luôn hạnh phúc".

Mạnh Trường và bà xã kỷ niệm 20 năm ngày yêu và tiết lộ sự thay đổi tính cách của vợ - Ảnh 5
Trong suốt thời gian vợ mang thai, Mạnh Trường tạm gác sự nghiệp để chăm sóc bà xã.

Mới đây, nam diễn viên tái xuất màn ảnh với vai diễn ấn tượng trong một bộ phim giờ vàng trên VTV3. Sự nghiệp thăng hoa, hôn nhân viên mãn của Mạnh Trường là điều mà nhiều người luôn ngưỡng mộ.

Mạnh Trường và bà xã kỷ niệm 20 năm ngày yêu và tiết lộ sự thay đổi tính cách của vợ - Ảnh 6
Mạnh Trường có một gia đình và sự nghiệp mĩ mãn.
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