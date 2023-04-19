'Chồng quốc dân' gọi tên Mạnh Trường: Vừa đẹp trai, chăm con giỏi và còn ... đưa hết lương cho vợ

Cuộc sống hôn nhân Mạnh Trường khiến nhiều người ngưỡng mộ.
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Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, Mạnh Trường còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân, bà xã của nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc gia đình.
Mới đây nhất, Phương Phạm - bà xã diễn viên Mạnh Trường lại tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc chồng làm bảo mẫu cho quý tử út kèm dòng chú thích hài hước: "Kiếm đc anh bảo mẫu này ko phải trả lương mà mình còn cầm đc hết lương của anh ý". Dưới phần bình luận bài viết, Mạnh Trường cũng hài hước trêu đùa rằng: "Theo thống kê mới nhất tỷ lệ đàn ông bỏ đi biệt xứ ngày càng tăng".
Màn tương tác của hai vợ chồng lầy lội này đã khiến người hâm mộ không khỏi bật cười, đồng thời cũng có một số người bày tỏ sự ghen tị khi Phương Phạm khi vợ được ông chồng "chất lượng". Mạnh Trường được nhận xét là đẹp trai, kiếm tiền giỏi lại kiêm luôn bảo mẫu gia đình, đúng chuẩn mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều chị em ao ước.
Được biết, Mạnh Trường và bà xã Lan Phương từng là bạn học chung từ những năm cấp 2. Nam diễn viên cho hay, dù bà xã anh không có nhan sắc thuộc hàng hotgirl nhưng cô luôn thu hút sự chú ý vì rất thông minh, sắc sảo và hết mình vì bạn bè. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Mạnh Trường còn có cuộc hôn nhân viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.Ngưỡng mộ gia đình Mạnh Trường quá, ông chồng quốc dân đây chứ đâu.