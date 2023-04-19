'Chồng quốc dân' gọi tên Mạnh Trường: Vừa đẹp trai, chăm con giỏi và còn ... đưa hết lương cho vợ

Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, Mạnh Trường còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trên trang cá nhân, bà xã của nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ nhiều khoảnh khắc hạnh phúc gia đình.





Mạnh Trường đẹp trai, kiếm tiền giỏi lại kiêm luôn bảo mẫu gia đình, đúng chuẩn mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều chị em ao ước - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Phương Phạm - bà xã diễn viên Mạnh Trường lại tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc chồng làm bảo mẫu cho quý tử út kèm dòng chú thích hài hước: "Kiếm đc anh bảo mẫu này ko phải trả lương mà mình còn cầm đc hết lương của anh ý". Dưới phần bình luận bài viết, Mạnh Trường cũng hài hước trêu đùa rằng: "Theo thống kê mới nhất tỷ lệ đàn ông bỏ đi biệt xứ ngày càng tăng".