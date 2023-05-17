Lan Phương - Vợ Mạnh Trường: Qua 3 lần sinh nở, nhan sắc ở tuổi 40 liệu có gì thay đổi?

Vợ Mạnh Trường - Lan Phương sau 20 năm nhận lời yêu chàng diễn viên điển trai của VTV đã có cuộc sống mà ai cũng mơ ước có được. Khán giả hâm mộ và yêu mến gia đình của Mạnh Trường chính là từ quá trình đi đến hạnh phúc của họ. Cả hai đã cùng nhau xây dựng nên một gia đình trọn vẹn, không thiếu bất cứ gì từ vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, nam diễn viên Mạnh Trường luôn dành cho vợ sự trân trọng. Về phía bà xã của anh - Lan Phương dù đã trải qua 3 lần 'vượt cạn' nhưng vẫn giữ được vóc dáng săn chắc ở tuổi U40.

Cả hai đã cùng nhau xây dựng nên một gia đình trọn vẹn, không thiếu bất cứ gì từ vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, nam diễn viên Mạnh Trường luôn dành cho vợ sự trân trọng.



Lan Phương dù đã trải qua 3 lần 'vượt cạn' nhưng vẫn giữ được vóc dáng săn chắc ở tuổi U40.

Bà xã của Mạnh Trường rất biết cách chăm chút cho bản thân, cô tập luyện thể thao thường xuyên nên sở hữu cho mình một vòng eo thon gọn, không chút mỡ thừa. Ngay khi mẹ tròn con vuông, vợ Mạnh Trường đã áp dụng chế độ ăn uống khoa học để không bị tăng cân. Nếu để ý, bạn sẽ nhận thấy cô thuộc tuýp người sở hữu body khỏe khoắn, nảy nở chứ không thuộc tuýp 'mình dây' mỏng manh.