Lan Phương - Vợ Mạnh Trường: Qua 3 lần sinh nở, nhan sắc ở tuổi 40 liệu có gì thay đổi?

Hậu trường 17/05/2023 10:16

Vợ Mạnh Trường không ngại khoe nhan sắc và cơ thể ở tuổi 40. Dù đã trải qua 3 lần sinh nở, ai cũng bất ngờ vì càng 'có tuổi' cô càng xinh đẹp.

Vợ Mạnh Trường - Lan Phương sau 20 năm nhận lời yêu chàng diễn viên điển trai của VTV đã có cuộc sống mà ai cũng mơ ước có được. Khán giả hâm mộ và yêu mến gia đình của Mạnh Trường chính là từ quá trình đi đến hạnh phúc của họ. Cả hai đã cùng nhau xây dựng nên một gia đình trọn vẹn, không thiếu bất cứ gì từ vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, nam diễn viên Mạnh Trường luôn dành cho vợ sự trân trọng. Về phía bà xã của anh - Lan Phương dù đã trải qua 3 lần 'vượt cạn' nhưng vẫn giữ được vóc dáng săn chắc ở tuổi U40.

Lan Phương - Vợ Mạnh Trường: Qua 3 lần sinh nở, nhan sắc ở tuổi 40 liệu có gì thay đổi? - Ảnh 1
Cả hai đã cùng nhau xây dựng nên một gia đình trọn vẹn, không thiếu bất cứ gì từ vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, nam diễn viên Mạnh Trường luôn dành cho vợ sự trân trọng.
Lan Phương - Vợ Mạnh Trường: Qua 3 lần sinh nở, nhan sắc ở tuổi 40 liệu có gì thay đổi? - Ảnh 2
Lan Phương dù đã trải qua 3 lần 'vượt cạn' nhưng vẫn giữ được vóc dáng săn chắc ở tuổi U40.

Bà xã của Mạnh Trường rất biết cách chăm chút cho bản thân, cô tập luyện thể thao thường xuyên nên sở hữu cho mình một vòng eo thon gọn, không chút mỡ thừa. Ngay khi mẹ tròn con vuông, vợ Mạnh Trường đã áp dụng chế độ ăn uống khoa học để không bị tăng cân. Nếu để ý, bạn sẽ nhận thấy cô thuộc tuýp người sở hữu body khỏe khoắn, nảy nở chứ không thuộc tuýp 'mình dây' mỏng manh.

Lan Phương - Vợ Mạnh Trường: Qua 3 lần sinh nở, nhan sắc ở tuổi 40 liệu có gì thay đổi? - Ảnh 3
Ngay khi mẹ tròn con vuông, vợ Mạnh Trường đã áp dụng chế độ ăn uống khoa học để không bị tăng cân.
Lan Phương - Vợ Mạnh Trường: Qua 3 lần sinh nở, nhan sắc ở tuổi 40 liệu có gì thay đổi? - Ảnh 4
Cô tập luyện thể thao thường xuyên nên sở hữu cho mình một vòng eo thon gọn, không chút mỡ thừa.

Ngoài ra cô nàng cũng biết cách chăm chút cho bản thân khi mang con trai thứ 3. Nhờ vào kinh nghiệm của hai lần sinh trước, vợ Mạnh Trường nhanh chóng lấy lại được vóc dáng sau khi sinh nhanh chóng.

Lan Phương - Vợ Mạnh Trường: Qua 3 lần sinh nở, nhan sắc ở tuổi 40 liệu có gì thay đổi? - Ảnh 5
Ngoài ra cô nàng cũng biết cách chăm chút cho bản thân khi mang con trai thứ 3.
Lan Phương - Vợ Mạnh Trường: Qua 3 lần sinh nở, nhan sắc ở tuổi 40 liệu có gì thay đổi? - Ảnh 6
Nhờ vào kinh nghiệm của hai lần sinh trước, vợ Mạnh Trường nhanh chóng lấy lại được vóc dáng sau khi sinh nhanh chóng.

Để khiến bản thân trẻ trung hơn so với tuổi, Lan Phương còn có khả năng phối trang phục 'đỉnh của chóp', đây chính là lợi thế của những phụ nữ có kinh nghiệm trong quá trình làm vợ, làm mẹ. Gu thời trang của cô nàng khá đa dạng và phong phú. Cô không ngại trải nghiệm từ những loại đầm, chân váy tiểu thư 'bánh bèo' ngọt ngào cho đến những trang phục mang phong cách năng động trẻ trung từ áo thun, quần short,..Đó chính là lí do khi sánh đôi bên chồng, cô không hề bị lép vế.

Lan Phương - Vợ Mạnh Trường: Qua 3 lần sinh nở, nhan sắc ở tuổi 40 liệu có gì thay đổi? - Ảnh 7
Gu thời trang của cô nàng khá đa dạng và phong phú.

 

Lan Phương - Vợ Mạnh Trường: Qua 3 lần sinh nở, nhan sắc ở tuổi 40 liệu có gì thay đổi? - Ảnh 8
Cô không ngại trải nghiệm từ những loại đầm, chân váy tiểu thư 'bánh bèo' ngọt ngào
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