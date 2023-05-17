Ngọc Thanh Tâm bất ngờ hé lộ lí do không hợp tác với Trấn Thành trong phim mới

Mới đây, Ngọc Thanh Tâm chia sẻ với truyền thông về dự án web drama mới của cô với tên gọi Thạch Sanh - Lý Thanh (được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Thạch Sanh - Lý Thông). Sản phẩm lần này có sự tham gia của nhiều tên tuổi như NSƯT Thành Lộc, Ngô Kiến Huy, Khả Như, Võ Tấn Phát, Vinh Râu...

Dù vậy, dự án mới của Ngọc Thanh Tâm có thêm một nhân vật khác khiến khán giả chú ý, đó chính là NSƯT Thành Lộc. Đề cập đến lý do mời ngôi sao Ngày xửa ngày xưa tham gia, nữ diễn viên cho hay: "Không chỉ riêng tôi, rất nhiều khán giả hâm mộ chú Thành Lộc. Hơn nữa, chú rất phù hợp với nhân vật trong bộ phim của tôi. Dự án cũng đã bắt đầu được triển khai".

Giải đáp thắc mắc này, Ngọc Thanh Tâm xác nhận không hợp tác cùng Trấn Thành trong Thạch Sanh - Lý Thanh. Cô nói: "Dự án lần này tôi không hợp tác cùng anh Trấn Thành nữa. Hiện tại anh Trấn Thành rất bận. Tôi nghĩ mình nên là một người phụ nữ bản lĩnh, tự bước đi một mình".

Khi được hỏi để mời một nghệ sĩ tên tuổi, giàu kinh nghiệm tham gia web drama có khó không, Ngọc Thanh Tâm thẳng thắn: "Thật ra tôi nghĩ mình cứ thử thôi. Ê kíp của tôi gửi email cho chú và rất may mắn là chú đã đồng ý ra gặp gỡ, chúng tôi cũng giải thích về dự án, câu chuyện. Khi chú Thành Lộc nhận dự án, tôi đã cảm thấy mình thành công 50% rồi, mọi người trong ê kíp rất vui. Điều này chứng tỏ dự án của tôi có tiềm năng. Đôi khi mình phải sử dụng luật hấp dẫn, tôi luôn hy vọng chú nhận lời và cuối cùng niềm hy vọng đó đã thành sự thật".

Web drama mới của Ngọc Thanh Tâm Thạch Sanh - Lý Thanh quy tụ nhiều tên tuổi đình đám như NSƯT Thành Lộc, Ngô Kiến Huy, Khả Như, Võ Tấn Phát, Vinh Râu...

Được mệnh danh là "phù thủy" của sân khấu, NSƯT Thành Lộc nổi tiếng với khả năng nhập vai tròn trịa, diễn xuất tự nhiên, lôi cuốn. Đôi khi điều đó có thể vô tình khiến các bạn diễn "lép vế" khi xuất hiện trong cùng phân cảnh. Đồng hành với nghệ sĩ 6X và cũng là diễn viên chính trong dự án Thạch Sanh - Lý Thanh, Ngọc Thanh Tâm cho rằng bản thân không quá đặt nặng chuyện ai sẽ nổi bật hơn trong tác phẩm. "Tôi nghĩ spotlight không phải là chuyện quan trọng, mà quan trọng là tất cả mọi người cùng nhau hợp sức để tạo ra được một bộ phim chất lượng. Còn chuyện spotlight thì hãy để khi quay xong, lên phim, rồi mình hẳn tính sau", "rich kid" khẳng định.

Rời sân khấu Idecaf, NSƯT Thành Lộc đóng web drama.

Về câu chuyện cát sê để có thể mời được một nghệ sĩ thực lực, giàu kinh nghiệm như sao phim Mùi ngò gai, Ngọc Thanh Tâm bộc bạch: "Ê kíp có nói chuyện với chú, hai bên thỏa thuận rất vui vẻ. Câu chuyện tiền bạc rất nhạy cảm, tôi không muốn chia sẻ nhiều. Nhưng chú rất dễ thương, tôi mong chờ được làm việc với chú vì tôi biết mình sẽ học hỏi được rất nhiều".

Mặt khác, nhiều ý kiến cho rằng với một gương mặt trẻ như Ngọc Thanh Tâm, việc lần lượt hợp tác cùng những diễn viên đình đám của showbiz, với năng lực diễn xuất đã được đông đảo khán giả công nhận là quyết định liều lĩnh, dễ dẫn đến việc bị so sánh. Tuy nhiên, nữ diễn viên 9X khẳng định chỉ như vậy, cô mới có thể bước ra khỏi vùng an toàn và vượt lên chính mình.

Ngọc Thanh Tâm không đặt nặng chuyện bị so sánh khi hợp tác với những nghệ sĩ thực lực trong showbiz.

"Phải có áp lực thì bản thân mới có động lực và chủ động học hỏi. Tôi chấp nhận liều lĩnh, liều mới ăn nhiều. Nếu mình cứ ở vùng an toàn với những gì đang có, thì mình sẽ đứng yên một chỗ. Trong khi tất cả mọi người đều tiến lên thì mình sẽ bị thụt lùi. Tôi cảm thấy những thứ không làm mình sợ thì mình đừng làm. Vì những điều khiến mình không sợ nghĩa là nó quá dễ, không cho mình bước ra khỏi vùng an toàn, như vậy mình sẽ không có được những cái mình chưa có. Vậy nên hãy làm những việc khó, để sự lo sợ trở thành động lực khiến mình tốt hơn", ái nữ đại gia thuỷ sản chia sẻ.

Trước thắc mắc vì sao lại "chơi lớn" tự làm phim mà không tham gia các dự án truyền hình, điện ảnh khác, Ngọc Thanh Tâm cho biết: "May mắn là tôi nhận được nhiều lời mời từ các dự án phim khác nhưng có nhiều lý do tôi không tham gia được, có thể không hợp vai. Từ sản phẩm trước đến nay cũng đã lâu rồi, tôi nghĩ bản thân phải chủ động, đừng đợi nữa, mình hãy làm một cái gì đó mà mình cảm thấy phù hợp".

Ngọc Thanh Tâm tiết lộ đã có thêm nhiều trải nghiệm giúp mình hóa thân vào nhân vật tốt hơn.

Khoảng 3 năm trước, khi ra mắt dự án Tâm Sắc Tấm, dù liên tục thu về nhiều thành tích ấn tượng song kỹ năng diễn xuất của Ngọc Thanh Tâm cũng không tránh khỏi các ý kiến đánh giá trái chiều. Trở lại với "đứa con tinh thần" mới, cô tiết lộ đã có thêm nhiều trải nghiệm giúp mình hóa thân vào nhân vật tốt hơn. "Tôi cũng đi học thêm diễn xuất. Ngoài ra, mình phải có niềm tin vào bản thân hoàn toàn, khi đó, tôi dám chắc mình sẽ làm được và cố gắng hết sức có thể. Tôi tự tin rằng tôi sẽ mang đến những thước phim cũng như diễn xuất mà khán giả chấp nhận được", Ngọc Thanh Tâm tâm sự.

Về tham vọng trong lần tái xuất với Thạch Sanh - Lý Thanh, diễn viên gốc Khánh Hòa bày tỏ: "Tham vọng của tôi là top 1 trending. Tôi cảm thấy nó là một thước đo nhất định, trending là thứ không thể hack được. Khi khán giả đã đưa một sản phẩm lên top trending, chắc chắn đó là một bảo chứng. Còn chuyện top trending đó vang dội cỡ nào thì tùy vào mỗi sản phẩm. Khi mình bước lên trending thì chứng tỏ tất cả mọi thứ xung quanh đó đã thành công rồi".

Sáng 14/5, diễn viên Ngọc Thanh Tâm đã khai máy dự án web drama Thạch Sanh - Lý Thanh lấy cảm hứng từ truyện cổ tích Thạch Sanh - Lý Thông. Dự án đánh dấu sự trở lại của cô sau 3 năm kể từ thành công của Tâm sắc Tấm, được xây dựng từ truyện cổ tích Tấm - Cám.

Sáng 14/5, diễn viên Ngọc Thanh Tâm đã khai máy dự án web drama Thạch Sanh - Lý Thanh.

Xuất hiện tại lễ khai máy, ngoài Ngọc Thanh Tâm còn có Ngô Kiến Huy, Võ Tấn Phát, đạo diễn Neko Lê, biên kịch Minh Châu, biên kịch Hoàng Khôi… Đáng chú ý, NSƯT Thành Lộc cũng có mặt. Web drama mới của Ngọc Thanh Tâm dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7, tháng 8 tới đây.