Ngọc Thanh Tâm 'chơi lớn' mời hẳn bậc thầy để nâng tầm diễn xuất cho dự án mới, hứa hẹn màn tái xuất đáng mong đợi

Sau thời gian ấp ủ, Ngọc Thanh Tâm vừa giới thiệu dự án mới, lấy cảm hứng từ một câu chuyện cổ tích, danh tính người hướng dẫn khiến nhiều người phải cảm thán trước độ chịu chơi của nữ diễn viên.

Ngọc Thanh Tâm được nhiều người biết đến với vai trò diễn viên trong các bộ phim như Hiệp Sĩ Mù, Đảo Của Dân Ngụ Cư hay web drama Tấm Sắc Tấm... Tuy nhiên, cô cũng là một "rich kid" chính hiệu, xuất thân từ gia đình giàu có, là con gái duy nhất của đại gia thủy sản có tiếng tại TP.HCM.

Đại gia thủy sản tại lễ tốt nghiệp của ái nữ Ngoài gia thế đáng ngưỡng mộ, Ngọc Thanh Tâm còn sở hữu trình độ học vấn khủng. Cô đỗ vào 4 trường Đại học danh tiếng của Mỹ với học bổng sẵn có, trong đó có cả Đại học Nghệ thuật Emerson. Tuy nhiên, vì mong muốn theo đuổi công việc diễn xuất tại quê nhà nên cô đã chọn theo học và tốt nghiệp loại giỏi ngành Digital Media tại trường Đại học Quốc tế RMIT ở Việt Nam - ngôi trường vốn nổi danh chỉ dành cho con nhà giàu với mức học phí cao ngất ngưởng.



Ngọc Thanh Tâm sang trọng check in bên siêu xe và biệt thự của mình Mới đây nhất sau thời gian ấp ủ, nữ diễn viên vừa giới thiệu dự án web drama lấy cảm hứng từ câu truyện cổ tích nổi tiếng Thạch Sanh - Lý Thông khiến khán giả phải trầm trồ. Dù chưa công bố chi tiết, song với độ chịu chi, chịu chơi vốn có, dự án mới này hứa hẹn sẽ vô cùng "khủng". Mới đây, cô nàng còn chơi lớn khi mời bậc thầy diễn xuất Kathy Uyên đóng vai trò hướng dẫn, phân tích nhân vật cho dự án web drama của mình.



Bậc thầy diễn xuất Kathy Uyên - Người được mời hướng dẫn cho dự án mới của Ngọc Thanh Tâm Từ trước đến nay, Kathy Uyên chỉ xuất hiện trong các dự án phim điện ảnh nên lần đồng ý vai trò phân tích tâm lý nhân vật trong dự án mới của Ngọc Thanh Tâm có thể chứng tỏ sự đầu tư nghiêm túc của cô nàng này. Song song với việc tập luyện diễn xuất, Ngọc Thanh Tâm cùng ê-kíp riêng tích cực tập luyện những phân cảnh hành động, vì theo tiết lộ thì vai diễn của nữ diễn viên sẽ có nhiều pha hành động kịch tính và hấp dẫn.

Ngọc Thanh Tâm chăm chỉ chuẩn bị cho dự án mới Được biết ngoài Kathy Uyên, dự án mới của "ái nữ hào môn" này còn có sự góp mặt của dàn diễn viên hùng hậu như: NSƯT Thành Lộc, Ngô Kiến Huy, Khả Như, Võ Tấn Phát, Trịnh Thảo,...

Nữ diễn viên nhận giải Best Story và Giải đặc biệt của BGK dành cho diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 58 Ngoài vai trò diễn viên, Ngọc Thanh Tâm còn là Youtuber được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Trên kênh Youtube của mình, Ngọc Thanh Tâm chia sẻ về rất nhiều điều xoay quanh cuộc sống của mình. Đặc biệt là những đoạn clip đập hộp xịn xò chuẩn danh xưng được khán giả đặt là 'Richkid làng giải trí Việt'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-thanh-tam-choi-lon-moi-han-bac-thay-de-nang-tam-dien-xuat-cho-du-an-moi-hua-hen-man-tai-xuat-dang-mong-doi-580305.html