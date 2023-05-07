Được nhà làm phim Hollywood 'chọn mặt gửi vàng' trong phim mới, nữ diễn viên Việt Nam khóc và nghĩ mình diễn tệ

Sao Việt 07/05/2023 19:12

Không quá nhiều diễn viên Việt Nam được tham gia trong các bộ phim của Hollywood. Diễn viên Quinn Trúc Trần hiện đang là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trong làng điện ảnh Việt sắp tới.

Diễn viên Quinn Trúc Trần sinh năm 1994 từng theo học ngành điều dưỡng tại trường Đại học Monash (Úc) theo nguyện vọng của gia đình. Nhưng vì quá đam mê nghiệp diễn, cô đã xin mẹ được trở về Việt Nam để thử sức với nghệ thuật.

Được nhà làm phim Hollywood 'chọn mặt gửi vàng' trong phim mới, nữ diễn viên Việt Nam khóc và nghĩ mình diễn tệ - Ảnh 1
Diễn viên Quinn Trúc Trần đóng trong phim Chàng vợ của em

Bén duyên với điện ảnh Việt từ những vai nhỏ trong Cô ba Sài Gòn, Tháng năm rực rỡ và Chàng vợ của em, Quinn Trúc Trần gần đây gây chú ý khi góp mặt trong tác phẩm Hollywood A Tourist’s Guide to Love do Steven K. Tsuchida làm đạo diễn. Cô đóng cùng ngôi sao Rachael Leigh Cook và diễn viên gốc Việt Scott Ly, NSƯT Lê Thiện,…

Được nhà làm phim Hollywood 'chọn mặt gửi vàng' trong phim mới, nữ diễn viên Việt Nam khóc và nghĩ mình diễn tệ - Ảnh 2
Quinn Trúc Trần góp mặt trong tác phẩm Hollywood A Tourist’s Guide to Love 

Nữ diễn viên chia sẻ với truyền thông báo chí rằng mình không thể xem lại những phim mình đóng vì nó tạo cho cô rất nhiều cảm giác ngượng ngùng. Tuy nhiên, với A Tourist’s Guide to Love, cô đã xem tận 3 lần trong các buổi công chiếu, giao lưu cùng khán giả. Khi đấy cô nàng đã không ít những lần bật khóc vì cảm thấy bản thân diễn quá tệ. 

Lần đầu xem phim này, tôi đã khóc vì có nhiều cảnh mình đóng quá tệ. Tuy nhiên, nhờ nó tôi rút được nhiều kinh nghiệm cho bản thân hơn. Khi xem phim trên màn ảnh, tôi nhớ lại nhiều kỷ niệm lúc quay. Khoảng thời gian bấm máy, bản thân không nghĩ khi lên phim nó lại đẹp như vậy”, Quinn Trúc Trần chia sẻ.

Được nhà làm phim Hollywood 'chọn mặt gửi vàng' trong phim mới, nữ diễn viên Việt Nam khóc và nghĩ mình diễn tệ - Ảnh 3
Nữ diễn viên ngày càng trưởng thành và gợi cảm

Khác hẳn với phong cách lém lỉnh, ngọt ngào trước đây, Quinn Trúc Trần đã có màn lột xác ấn tượng trong bộ ảnh mới. Cô được cộng đồng mạng khen ngợi ngày càng quyến rũ, chững chạc và không kém phần cá tính. Đây cũng là hình tượng mà Quinn Trúc Trần hướng đến trong tương lai và giúp cô nàng gây được sự chú ý với người hâm mộ hơn.

Được nhà làm phim Hollywood 'chọn mặt gửi vàng' trong phim mới, nữ diễn viên Việt Nam khóc và nghĩ mình diễn tệ - Ảnh 4
Cô hiện sở hữu phong cách ''chất chơi'' và cá tính 

Được biết bộ phim nữ diễn viên tham gia chính là phim Hành trình tình yêu của một du khách (A Tourist's Guide to Love) chinh phục khán giả với những cảnh quay xinh đẹp tại Việt Nam. Bộ phim lọt Top 10 phim Netflix tại 89 quốc gia và vùng lãnh thổ; xếp hạng #1 tại Canada, Costa Rica, Bulgaria, Phần Lan, Nam Phi, Việt Nam...

Được nhà làm phim Hollywood 'chọn mặt gửi vàng' trong phim mới, nữ diễn viên Việt Nam khóc và nghĩ mình diễn tệ - Ảnh 5
Họp báo ra mắt phim Hành trình tình yêu của một du khách (A Tourist's Guide to Love)

Hành trình tình yêu của một du khách đã có “chuyến du lịch" đến nhiều nơi và được truyền thông quốc tế chú ý bởi những thắng cảnh đẹp của Việt Nam xuất hiện trong bộ phim hài lãng mạn này. Hứa hẹn sẽ mang đến những cung bậc cảm xúc chân thật từ con người đến cảnh đẹp hùng vĩ và tươi xanh của đất nước Việt Nam. 

Được nhà làm phim Hollywood 'chọn mặt gửi vàng' trong phim mới, nữ diễn viên Việt Nam khóc và nghĩ mình diễn tệ - Ảnh 6

A tourist's guide to love vẫn bị mang góc nhìn khuôn sáo về đất nước, con người Việt Nam

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