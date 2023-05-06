Phản ứng đầy hoang mang ngơ ngác của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khiến nữ ca sĩ ngã ngửa

Sao Việt 06/05/2023 13:23

Lần đầu tiên Thị Moon nhà Võ Hạ Trâm được mẹ đưa đi xem live 'Về với em', phản ứng của cô bé khiến mẹ dở khóc dở cười.

Những tháng đầu năm 2023, Võ Hạ Trâm "comeback" làng âm nhạc Việt với bản hit Về Với Em. Với giai điệu bắt tai, tạo hình ấn tượng cùng giọng hát nội lực, Về Với Em của nữ ca sĩ đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt. Những tháng đầu năm 2023, Võ Hạ Trâm "comeback" làng âm nhạc Việt với bản hit Về Với Em. Với giai điệu bắt tai, tạo hình ấn tượng cùng giọng hát nội lực, Về Với Em của nữ ca sĩ đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt. 

Phản ứng đầy hoang mang ngơ ngác của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khiến nữ ca sĩ ngã ngửa - Ảnh 1
Võ Hạ Trâm thử sức vỡi âm nhạc Ấn Độ trong 'Về với em'. 

Mới đây nhất, trên Facebook Võ Hạ Trâm đăng tải loạt khoảnh khắc bên cạnh bé Moon và nói về biểu cảm của bé khi thấy mẹ hát 'Về với em'.

Phản ứng đầy hoang mang ngơ ngác của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khiến nữ ca sĩ ngã ngửa - Ảnh 2
Võ Hạ Trâm chia sẻ reaction dở khóc dở cười của ái nữ nhà mình 

Nữ ca sĩ tiết lộ thái độ của ái nữ vô cùng hoang mang khi lần đầu xem mẹ biểu diễn. Bên cạnh đó, Võ Hạ Trâm còn dở khóc dở cười trước biểu cảm của con gái khi nghi ngờ mẹ đang "hát nhép" hoặc giao diện khác lạ so với thường ngày. 

Phản ứng đầy hoang mang ngơ ngác của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khiến nữ ca sĩ ngã ngửa - Ảnh 3
Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm xúng xính váy áo cùng mẹ đi dự sự kiện .

Theo Võ Hạ Trâm, Moon là cô bé có tính cách độc lập, hay tự chơi một mình, không cần người lớn phụ giúp việc gì. Ca sĩ nhận định do con gái là 'em bé lai' nên thừa hưởng những gen rất trội từ ba mẹ về thể lực. Em vận động hàng giờ không mệt, hay có thể khuân vác những đồ vật nặng như hộp sữa, túi xách và đi lon ton trong nhà. Em rất ưa vận động, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến âm nhạc như nhảy múa, diễn.

Phản ứng đầy hoang mang ngơ ngác của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khiến nữ ca sĩ ngã ngửa - Ảnh 4
Võ Hạ Trâm cho biết cô hay gọi vui Moon là 'trà xanh non' từ lúc bé nhận thức được tình cảm ba mẹ dành cho mình và hay 'giành' ba với mẹ. 

Năm 2019, Võ Hạ Trâm kết hôn cùng ông xã là doanh nhân người Ấn Độ tên Vikas Chaudhary. Gần 2 năm sau đó, vàotháng 7/2021, cặp đôi đón ái nữ đầu lòng chào đời. Bé gái có tên thân mật là Moon, tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương.

Phản ứng đầy hoang mang ngơ ngác của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khiến nữ ca sĩ ngã ngửa - Ảnh 5
Trong suốt hành trình làm nghệ thuật, Võ Hạ Trâm luôn nhận được sự giúp đỡ từ chồng Vikas. Gần đây nhất, cô gây chú ý khi tiết lộ chồng là người chi 5 tỷ để cô thực hiện MV Về Với Em tại Ấn Độ.

Võ Hạ Trâm là người ăn chay trường trong suốt 13 năm, cô luôn biết cách ăn uống hợp lý, khoa học để đảm bảo sức khoẻ trong giai đoạn mang thai và chăm con. Đáng nói, bé Moon cũng được mẹ cho ăn chay và trộm vía phát triển khoẻ mạnh. Thậm chí, nhóc tỳ còn cao lớn, khỏe mạnh hơn các em bé đồng trang lứa.

 

Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm được mẹ cho ăn chay từ nhỏ, thừa hưởng gen nghệ thuật từ mẹ, càng lớn càng xinh

Ái nữ nhà Võ Hạ Trâm được mẹ cho ăn chay từ nhỏ, thừa hưởng gen nghệ thuật từ mẹ, càng lớn càng xinh

Võ Hạ Trâm đang là cái tên rất nóng của showbiz Việt, ngoài chồng cô thì ái nữ nhà nữ ca sĩ cũng là tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   MV mới của Võ Hạ Trâm Võ Hạ Trâm Về với em

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 46 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 1 giờ 28 phút trước
Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 2 giờ 43 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm