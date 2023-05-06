Phản ứng đầy hoang mang ngơ ngác của ái nữ nhà Võ Hạ Trâm khiến nữ ca sĩ ngã ngửa

Lần đầu tiên Thị Moon nhà Võ Hạ Trâm được mẹ đưa đi xem live 'Về với em', phản ứng của cô bé khiến mẹ dở khóc dở cười.
- Võ Hạ Trâm gây sốc khi để lộ danh tính thế lực 'cày view' bất chấp cho MV của mình
- MV tiền tỷ của Võ Hạ Trâm đột nhiên 'bay màu' khỏi Youtube, chính chủ lên tiếng phản hồi
Những tháng đầu năm 2023, Võ Hạ Trâm "comeback" làng âm nhạc Việt với bản hit Về Với Em. Với giai điệu bắt tai, tạo hình ấn tượng cùng giọng hát nội lực, Về Với Em của nữ ca sĩ đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt. Những tháng đầu năm 2023, Võ Hạ Trâm "comeback" làng âm nhạc Việt với bản hit Về Với Em. Với giai điệu bắt tai, tạo hình ấn tượng cùng giọng hát nội lực, Về Với Em của nữ ca sĩ đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt.
Mới đây nhất, trên Facebook Võ Hạ Trâm đăng tải loạt khoảnh khắc bên cạnh bé Moon và nói về biểu cảm của bé khi thấy mẹ hát 'Về với em'.
Nữ ca sĩ tiết lộ thái độ của ái nữ vô cùng hoang mang khi lần đầu xem mẹ biểu diễn. Bên cạnh đó, Võ Hạ Trâm còn dở khóc dở cười trước biểu cảm của con gái khi nghi ngờ mẹ đang "hát nhép" hoặc giao diện khác lạ so với thường ngày.
Theo Võ Hạ Trâm, Moon là cô bé có tính cách độc lập, hay tự chơi một mình, không cần người lớn phụ giúp việc gì. Ca sĩ nhận định do con gái là 'em bé lai' nên thừa hưởng những gen rất trội từ ba mẹ về thể lực. Em vận động hàng giờ không mệt, hay có thể khuân vác những đồ vật nặng như hộp sữa, túi xách và đi lon ton trong nhà. Em rất ưa vận động, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến âm nhạc như nhảy múa, diễn.
Năm 2019, Võ Hạ Trâm kết hôn cùng ông xã là doanh nhân người Ấn Độ tên Vikas Chaudhary. Gần 2 năm sau đó, vàotháng 7/2021, cặp đôi đón ái nữ đầu lòng chào đời. Bé gái có tên thân mật là Moon, tên thật là Chaudhary Vaishali Tây Phương.
Võ Hạ Trâm là người ăn chay trường trong suốt 13 năm, cô luôn biết cách ăn uống hợp lý, khoa học để đảm bảo sức khoẻ trong giai đoạn mang thai và chăm con. Đáng nói, bé Moon cũng được mẹ cho ăn chay và trộm vía phát triển khoẻ mạnh. Thậm chí, nhóc tỳ còn cao lớn, khỏe mạnh hơn các em bé đồng trang lứa.