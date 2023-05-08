'Sốc visual' trước nhan sắc của nữ diễn viên Việt đóng phim Hollywood hot toàn cầu

Tham gia dự án Hollywood gây sốt toàn cầu quay tại Việt Nam, diễn viên Quinn Trúc Trần gây chú ý nhờ diễn xuất ổn và khuôn mặt khả ái.

Phim Hollywood A Tourist's Guide to Love (Tựa Việt: Hành trình tình yêu của một du khách) của đạo diễn Steven K. Tsuchida được quay đa số tại Việt Nam, từ khi phát hành đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Bộ phim vừa đạt vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Top 10 toàn cầu cho Phim trong tuần sau nửa tháng lên sóng. Phim Hollywood A Tourist's Guide to Love được quay tại Việt Nam và đạt vị trí số 1 trong Bảng xếp hạng Top 10 toàn cầu - Ảnh: Internet Là một trong hai diễn viên Việt tham gia dự án gây sốt toàn cầu này, Quinn Trúc Trần cho biết cô tự hào vì được đại diện một phần cho giới trẻ Việt Nam - Ảnh: Internet Là một trong hai diễn viên Việt tham gia dự án gây sốt toàn cầu này, Quinn Trúc Trần cho biết cô tự hào vì được đại diện một phần cho giới trẻ Việt Nam. Trong tác phẩm, cô thể hiện cho bạn bè quốc tế thấy được sự sôi nổi, hoạt bát, thân thiện của những người con đất Việt.

Chia sẻ về cơ duyên góp mặt trong A tourist's guide to love, Quinn Trúc Trần cho biết đó là một sự tình cờ khi tham gia casting phim. 'Lúc đi thử vai, đạo diễn có bảo với tôi rằng ông ấy không muốn tìm một cô gái có ngoại hình quá thuần châu Á. Ê-kíp từng tìm nhiều diễn viên nữ có tóc đen, phong cách nữ tính nhưng đạo diễn không đồng ý cho tới khi gặp tôi. Hơn nữa, màu tóc hồng của tôi lúc đó phù hợp với tạo hình mà đạo diễn muốn. Tôi cảm thấy may mắn vì những gì đạo diễn cần thì tôi lại có nên mới có thể góp mặt trong phim', Quinn Trúc Trần chia sẻ. Chia sẻ về cơ duyên góp mặt trong A tourist's guide to love, Quinn Trúc Trần cho biết đó là một sự tình cờ khi tham gia casting phim - Ảnh: Internet Quinn Trúc Trần sinh năm 1994, từng được biết đến qua vai cô em gái ngổ ngáo của Thái Hòa trong phim điện ảnh Chàng vợ của em (2018). Thời gian sau, cô gặp nhiều khó khăn khi hoạt động nghệ thuật và "im hơi lặng tiếng" trong suốt 4 năm qua.

Nữ diễn viên sở hữu vẻ ngoài cân đối, khỏe khoắn. Cô dễ dàng tạo thiện cảm cho người đối diện nhờ sự năng lượng, tích cực và tính cách dễ gần. Quinn Trúc Trần tự nhận xét mình có khuôn mặt khả ái, có khả năng gây ấn tượng với mọi người từ lần đầu gặp gỡ. Quinn Trúc Trần tự nhận xét mình có khuôn mặt khả ái, có khả năng gây ấn tượng với mọi người từ lần đầu gặp gỡ - Ảnh: Internet Đây cũng là lần đầu Quinn Trúc Trần tham gia một dự án phim quốc tế. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô phải học thoại tiếng Anh, sử dụng ngôn ngữ này trong suốt quá trình làm việc. Mặc dù có vốn tiếng Anh tốt khi từng là du học sinh tại Úc, thế nhưng khi làm việc với ê-kíp sử dụng tiếng Anh kiểu Mỹ, cô cũng phải mất một thời gian để làm quen. Đây cũng là lần đầu Quinn Trúc Trần tham gia một dự án phim quốc tế - Ảnh: Internet Bên cạnh việc tham gia các dự án phim nhỏ, cô cũng thử sức trong các MV để có thêm kinh nghiệm - Ảnh: Internet Nhìn rõ được điều bản thân còn thiếu, Quinn Trúc Trần theo học nhiều khóa diễn xuất để trau dồi chuyên môn, tiếp tục theo đuổi đam mê. Bên cạnh việc tham gia các dự án phim nhỏ, cô cũng thử sức trong các MV để có thêm kinh nghiệm. Về phong cách, Quinn Trúc Trần cũng từ bỏ hình ảnh tinh nghịch trước đây để theo đuổi hình tượng quyến rũ, trưởng thành hơn.

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