Gu thời trang bầu bí sành điệu của mẹ bầu Minh Hằng khiến netizen khen ngợi không ngớt

Sao Việt 07/05/2023 21:59

Những trang phục giấu bầu cao tay nhưng không kém phần vẫn sang chảnh, thời thượng của Minh Hằng.

Sau khi thông báo tin vui mang thai và thực hiện hẳn một chương tr8nfh chia sẻ những kiến thức hữu ích về mang thai, thụ tinh nhân tạo, Minh Hằng nhận được sự quan tâm của khán giả. 

Minh Hằng vẫn luôn biết cách ăn diện để trông bản thân không bị “xuề xoà”. Chính vì vậy, cô nàng lựa chọn những trang phục vừa vặn để khiến bản thân trông gọn gàng hơn. Minh Hằng chứng minh phong độ của một ngôi sao hạng A khi bầu bí vẫn giữ được diện mạo ấn tượng. Nhất là phong cách thời trang của cô khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khen ngợi.

Gu thời trang bầu bí sành điệu của mẹ bầu Minh Hằng khiến netizen khen ngợi không ngớt - Ảnh 1
Mẹ bầu Minh Hằng quyền lực nhưng không kém phần gợi cảm tại một sự kiện. Với những màn lên đồ tinh tế, chẳng ai nhận ra vòng 2 của Minh Hằng đang dần lùm lùm

 Ưu tiên các bộ cánh nữ tính, Minh Hằng nâng tầm set đồ bằng đồ hiệu đắt đỏ. Nữ ca sĩ có cả BST túi hiệu, giày dép đến từ những thương hiệu xa xỉ. Nhờ đó, không cần phải diện trang phục kiệm vải hay có thiết kế cầu kỳ, ấn tượng như trước đây, mẹ bầu đình đám này vẫn hút trọn sự chú ý của người hâm mộ. Ai nấy tấm tắc, cô chính là một trong những mẹ bầu sành điệu nhất nhì của Vbiz.

Gu thời trang bầu bí sành điệu của mẹ bầu Minh Hằng khiến netizen khen ngợi không ngớt - Ảnh 2
Chân váy dáng xòe cũng là một trong những item đồng hành cùng cô trong những tháng đầu thai kỳ

 

Gu thời trang bầu bí sành điệu của mẹ bầu Minh Hằng khiến netizen khen ngợi không ngớt - Ảnh 3
Thời điểm mới cấn bầu, Minh Hằng diện váy có chi tiết che khéo vòng 2

 

Gu thời trang bầu bí sành điệu của mẹ bầu Minh Hằng khiến netizen khen ngợi không ngớt - Ảnh 4
Minh Hằng tiết lộ cô có tăng cân khi mang thai và nữ ca sĩ hoàn toàn vui vẻ chấp nhận mỗi thay đổi trên cơ thể của mình. Bí quyết để mẹ bầu luôn tràn đầy sức sống một phần là nhờ chăm chỉ vận động.

 

Gu thời trang bầu bí sành điệu của mẹ bầu Minh Hằng khiến netizen khen ngợi không ngớt - Ảnh 5
Minh Hằng từng chia sẻ cô có cho mình nhiều cảm xúc, từ lo lắng đến hạnh phúc. Giọng ca Một vòng trái đất trải lòng: “Hành trình này khá gian nan, có nhiều thứ khiến tôi bỡ ngỡ. Nhưng tôi và chồng cảm thấy hạnh phúc khi chào đón sinh linh bé nhỏ đến với cuộc đời. Tôi muốn ghi lại hết khoảnh khắc này vì có thể cả cuộc đời sẽ không quên được".

 

Gu thời trang bầu bí sành điệu của mẹ bầu Minh Hằng khiến netizen khen ngợi không ngớt - Ảnh 6
Minh Hằng trẻ trung trong phong cách mang đậm chất “Hàn xẻng” check in ở con đường cầu vòng ở Jeju

 

Gu thời trang bầu bí sành điệu của mẹ bầu Minh Hằng khiến netizen khen ngợi không ngớt - Ảnh 7
Minh Hằng nhận được "mưa" lời khen khi có phong cách mẹ bầu xịn xò

 

Gu thời trang bầu bí sành điệu của mẹ bầu Minh Hằng khiến netizen khen ngợi không ngớt - Ảnh 8
Nữ ca sĩ ưa chuộng những bộ váy suông

 

Gu thời trang bầu bí sành điệu của mẹ bầu Minh Hằng khiến netizen khen ngợi không ngớt - Ảnh 9
Minh Hằng trong trang phục bikini màu cam nổi bật, kết hợp cùng chân váy lưới. 

 

Gu thời trang bầu bí sành điệu của mẹ bầu Minh Hằng khiến netizen khen ngợi không ngớt - Ảnh 10
Nhiều khán giả cho rằng, dù mang thai năm tháng rưỡi nhưng Minh Hằng không thay đổi quá nhiều về ngoại hình, chỉ có vòng hai nhô cao và mũm mĩm hơn một chút.

 

“Soi” guu thời trang sành điệu của mẹ bầu 5 tháng Minh Hằng khi đi biển

“Soi” guu thời trang sành điệu của mẹ bầu 5 tháng Minh Hằng khi đi biển

Dù mang thai ở tháng thứ 5 nhưng Minh Hằng khéo léo chọn trang phục khiến cô vừa có dáng mẹ bầu vừa quyến rũ, ngọt ngào.

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