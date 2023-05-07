Gu thời trang bầu bí sành điệu của mẹ bầu Minh Hằng khiến netizen khen ngợi không ngớt

Sau khi thông báo tin vui mang thai và thực hiện hẳn một chương tr8nfh chia sẻ những kiến thức hữu ích về mang thai, thụ tinh nhân tạo, Minh Hằng nhận được sự quan tâm của khán giả.

Minh Hằng vẫn luôn biết cách ăn diện để trông bản thân không bị “xuề xoà”. Chính vì vậy, cô nàng lựa chọn những trang phục vừa vặn để khiến bản thân trông gọn gàng hơn. Minh Hằng chứng minh phong độ của một ngôi sao hạng A khi bầu bí vẫn giữ được diện mạo ấn tượng. Nhất là phong cách thời trang của cô khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khen ngợi.