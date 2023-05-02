Minh Hằng tự tin diện bikini khoe dáng ở Bali trong tháng thứ 5 thai kỳ

Dù mang thai nhưng sắc vóc cô nàng vẫn thon gọn và tươi tắn.
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Trong dịp nghỉ lễ dài ngày, Minh Hằng đã cùng ông xã đi nghỉ dưỡng ở Bali (Indonesia). Nữ ca sĩ check in ở một resort sang trọng, và để hợp với thời tiết chuẩn bị bước vào hè, cô không quên diện bikini.
Mặc dù bụng bầu đã khá lớn nhưng độ gợi cảm của Minh Hằng không hề giảm. Nữ ca sĩ khoe dáng trong bộ bikini màu cam nổi bật, kết hợp thêm chiếc chân váy lưới mặc ngoài vừa thời trang lại khiến bộ đồ trông tinh tế hơn.
Có thể thấy, vóc dáng Minh Hằng không thay đổi quá nhiều trừ vòng 2. Chân, tay, vai và tổng thể thân hình của cô vẫn trông khá gọn gàng. Để có được ngoại hình mang thai như hiện tại, không tăng cân quá nhiều, Minh Hằng đã duy trì chế độ ăn uống và tập luyện đều đặn.
Trước đó, cô nàng cũng khoe ảnh thả dáng trên du thuyền ở Bali. Thời trang giấu bầu đỉnh cao của Minh Hằng khiến khán giả khen ngợi. Ngoài ra, việc chăm chỉ luyện tập giúp Minh Hằng không có dấu hiệu mệt mỏi mà vô cùng tươi tắn và rạng rỡ trong suốt thai kì.
Minh Hằng mang thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, cô thông báo tin vui từ tháng 3/2023 và đến nay đã bước vào những tháng giữa thai kỳ. Minh Hằng được chồng doanh nhân yêu thương, chiều chuộng và đưa đi du lịch khắp nơi. Trong vlog, nữ ca sĩ tiết lộ bản thân không cảm thấy mệt mỏi do nghén, chỉ thay đổi khẩu vị một chút.
Vào đầu tháng 4, Minh Hằng cùng chồng ghé thăm Hàn Quốc ngắm hoa anh đào. Chuyến đi kéo dài trong nhiều ngày, gia đình nữ ca sĩ ghé thăm các thành phố lớn như Busan, Jeju và Seoul. Hàng loạt khoảnh khắc "sống ảo" được Minh Hằng chia sẻ rầm rộ. Ai nấy đều khen ngợi nhan sắc như "lão hóa ngược" của nữ ca sĩ.