Minh Hằng tự tin diện bikini khoe dáng ở Bali trong tháng thứ 5 thai kỳ

Dù mang thai nhưng sắc vóc cô nàng vẫn thon gọn và tươi tắn.

Trong dịp nghỉ lễ dài ngày, Minh Hằng đã cùng ông xã đi nghỉ dưỡng ở Bali (Indonesia). Nữ ca sĩ check in ở một resort sang trọng, và để hợp với thời tiết chuẩn bị bước vào hè, cô không quên diện bikini. Nhan sắc rạng rỡ cùng thân hình khỏe khoắn của Minh Hằng khi mang thai - Ảnh: Instagram Mặc dù bụng bầu đã khá lớn nhưng độ gợi cảm của Minh Hằng không hề giảm. Nữ ca sĩ khoe dáng trong bộ bikini màu cam nổi bật, kết hợp thêm chiếc chân váy lưới mặc ngoài vừa thời trang lại khiến bộ đồ trông tinh tế hơn.

Bà bầu hot nhất nhì Vbiz vẫn giữ được nét gợi cảm và rạng ngời khi diện bikini dù đang ở tháng thứ 5 thai kì - Ảnh: Instagram Có thể thấy, vóc dáng Minh Hằng không thay đổi quá nhiều trừ vòng 2. Chân, tay, vai và tổng thể thân hình của cô vẫn trông khá gọn gàng. Để có được ngoại hình mang thai như hiện tại, không tăng cân quá nhiều, Minh Hằng đã duy trì chế độ ăn uống và tập luyện đều đặn. Nữ ca sĩ cho biết sẽ liên tục đi du lịch đến tháng thứ 8 của thai kỳ - Ảnh: Instagram Trước đó, cô nàng cũng khoe ảnh thả dáng trên du thuyền ở Bali. Thời trang giấu bầu đỉnh cao của Minh Hằng khiến khán giả khen ngợi. Ngoài ra, việc chăm chỉ luyện tập giúp Minh Hằng không có dấu hiệu mệt mỏi mà vô cùng tươi tắn và rạng rỡ trong suốt thai kì.

Cô nàng thả dáng trên du thuyền trong chuyến du lịch Bali mới đây - Ảnh: Instagram Minh Hằng mang thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, cô thông báo tin vui từ tháng 3/2023 và đến nay đã bước vào những tháng giữa thai kỳ. Minh Hằng được chồng doanh nhân yêu thương, chiều chuộng và đưa đi du lịch khắp nơi. Trong vlog, nữ ca sĩ tiết lộ bản thân không cảm thấy mệt mỏi do nghén, chỉ thay đổi khẩu vị một chút. Nhan sắc của Minh Hăng khiến bao người tấm tắc khen ngợi - Ảnh:Instagram Vào đầu tháng 4, Minh Hằng cùng chồng ghé thăm Hàn Quốc ngắm hoa anh đào. Chuyến đi kéo dài trong nhiều ngày, gia đình nữ ca sĩ ghé thăm các thành phố lớn như Busan, Jeju và Seoul. Hàng loạt khoảnh khắc "sống ảo" được Minh Hằng chia sẻ rầm rộ. Ai nấy đều khen ngợi nhan sắc như "lão hóa ngược" của nữ ca sĩ.

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