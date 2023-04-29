Mang thai tháng giữa thai kì, Minh Hằng lộ biểu cảm 'lạ' khi đi siêu âm nhóc tì, tiết lộ một điều gây xúc động!

Từ khi công bố, Minh Hằng cũng không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống mẹ bầu. Mới đây nhất, "bé Heo" đã tung vlog về hành trình đi khám thai và siêu âm để kiểm tra sự phát triển của em bé.
- Lần đầu mang thai, Minh Hằng khổ sở vì không ốm nghén, lo con sẽ không khỏe mạnh vì điều này
- Minh Hằng vác bụng bầu 4 tháng đi dự sự kiện, để lộ nhan sắc rõ nét qua ống kính camera thường
Khoảng tháng 3/2023 vừa qua, ca sĩ Minh Hằng bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm nhận được nhiều sự quan tâm. Đến nay, nữ ca sĩ đã bước vào những tháng giữa thai kì nhưng cô vẫn rất tích cực tham dự sự kiện của các đồng nghiệp.
Từ khi công bố, Minh Hằng cũng không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống mẹ bầu. Mới đây nhất, "bé Heo" đã tung vlog về hành trình đi khám thai và siêu âm để kiểm tra sự phát triển của em bé. Đáng chú ý, thần sắc của mẹ bầu vô cùng rạng rỡ và trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc. Dù chỉ diện đồ đơn giản nhưng Minh Hằng vẫn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.
Trong vlog, ca sĩ "Một vòng trái đất" cho biết, thai nhi đang phát triển ổn định. Cô cảm thấy vô cùng xúc động và suýt rơi nước mắt khi nghe được những nhịp tim của em bé. Đặc biệt, phải sau 3 lần siêu âm thì mẹ bầu mới được nhìn một góc khuôn mặt của nhóc tỳ đầu lòng.
Đoạn clip ngay khi chia sẻ, người hâm mộ đều để lại bình luận bày tỏ sự háo hức, phấn khích đón chào sự chào đợi của nhóc tì. Minh Hằng cũng được chồng kề cận trong suốt quá trình mang thai và đưa đi du lịch khắp nơi để nghĩ dưỡng. Trong vlog, nữ ca sĩ tiết lộ bản thân không cảm thấy mệt mỏi do nghén, chỉ thay đổi khẩu vị một chút.