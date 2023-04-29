Mang thai tháng giữa thai kì, Minh Hằng lộ biểu cảm 'lạ' khi đi siêu âm nhóc tì, tiết lộ một điều gây xúc động!

Khoảng tháng 3/2023 vừa qua, ca sĩ Minh Hằng bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm nhận được nhiều sự quan tâm. Đến nay, nữ ca sĩ đã bước vào những tháng giữa thai kì nhưng cô vẫn rất tích cực tham dự sự kiện của các đồng nghiệp.

Sau đám cưới, ca sĩ Minh Hằng bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm nhận được nhiều sự quan tâm - Ảnh: Internet

Từ khi công bố, Minh Hằng cũng không ngần ngại chia sẻ về cuộc sống mẹ bầu. Mới đây nhất, "bé Heo" đã tung vlog về hành trình đi khám thai và siêu âm để kiểm tra sự phát triển của em bé. Đáng chú ý, thần sắc của mẹ bầu vô cùng rạng rỡ và trên môi luôn nở nụ cười hạnh phúc. Dù chỉ diện đồ đơn giản nhưng Minh Hằng vẫn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.