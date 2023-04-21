Minh Hằng vác bụng bầu 4 tháng đi dự sự kiện, để lộ nhan sắc rõ nét qua ống kính camera thường

Mang thai ở tháng thứ 4 nhưng Minh Hằng vẫn đều đặn xuất hiện ở các sự kiện.
- Soi biểu cảm đáng chú ý của Minh Hằng bên cạnh ông xã doanh nhân
- Bầu bí cũng không thể làm giảm đi nhan sắc của 'đệ nhất mỹ nhân' Minh Hằng
Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã đăng tải đoạn clip về Minh Hằng. Đang trong thời kỳ bầu bí nhưng có thể thấy nữ ca sĩ rất chăm tham dự các sự kiện của làng giải trí Việt. Dù đang mang bầu nhưng Minh Hằng với xuất hiện với vóc dáng thon gọn, gương mặt vô cùng xinh đẹp, không thua kém gì hội mỹ nhân như Sam, Xoài Non, Tú Hảo,...
Đang ở tháng thứ 4 thai kì nhưng Minh Hằng vẫn rất thon thả thêm vào đó là tông đen giúp chiếc bụng bầu của nữ ca sĩ được che chắn tốt hơn. Chỉ riêng ở góc nghiêng, vòng hai của cô mới hơi nhô một chút nhưng không đáng kể. Nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp cuốn hút, gây mê mọi ánh nhìn.
Mang thai ở tháng thứ tư, Minh Hằng vẫn giữ được sự năng động và sắc vóc nổi bật. Cô tích cực sản xuất các chương trình podcast để kể về hành trình làm mẹ của mình.Minh Hằng hiện vẫn chăm tập thể thao để rèn luyện sức khỏe cho mẹ và thai nhi.
Nữ diễn viên đã chuẩn bị tâm lí tăng cân nhưng với cô, quan trọng nhất vẫn là tinh thần thoải mái. Người đẹp đã cùng ông xã lên kế hoạch du lịch đến tháng thứ 8 thai kì.