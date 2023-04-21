Minh Hằng vác bụng bầu 4 tháng đi dự sự kiện, để lộ nhan sắc rõ nét qua ống kính camera thường

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã đăng tải đoạn clip về Minh Hằng. Đang trong thời kỳ bầu bí nhưng có thể thấy nữ ca sĩ rất chăm tham dự các sự kiện của làng giải trí Việt. Dù đang mang bầu nhưng Minh Hằng với xuất hiện với vóc dáng thon gọn, gương mặt vô cùng xinh đẹp, không thua kém gì hội mỹ nhân như Sam, Xoài Non, Tú Hảo,...

Người đẹp chọn chiếc đầm tông đen trắng cổ lá sen cùng tóc búi cao sang trọng, toát lên thần thái phu nhân nhà hào môn - Ảnh: Internet

Đang ở tháng thứ 4 thai kì nhưng Minh Hằng vẫn rất thon thả thêm vào đó là tông đen giúp chiếc bụng bầu của nữ ca sĩ được che chắn tốt hơn. Chỉ riêng ở góc nghiêng, vòng hai của cô mới hơi nhô một chút nhưng không đáng kể. Nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp cuốn hút, gây mê mọi ánh nhìn.