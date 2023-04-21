Minh Hằng vác bụng bầu 4 tháng đi dự sự kiện, để lộ nhan sắc rõ nét qua ống kính camera thường

Hậu trường 21/04/2023 13:49

Mang thai ở tháng thứ 4 nhưng Minh Hằng vẫn đều đặn xuất hiện ở các sự kiện.

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok đã đăng tải đoạn clip về Minh Hằng. Đang trong thời kỳ bầu bí nhưng có thể thấy nữ ca sĩ rất chăm tham dự các sự kiện của làng giải trí Việt. Dù đang mang bầu nhưng Minh Hằng với xuất hiện với vóc dáng thon gọn, gương mặt vô cùng xinh đẹp, không thua kém gì hội mỹ nhân như Sam, Xoài Non, Tú Hảo,...

Minh Hằng vác bụng bầu 4 tháng đi dự sự kiện, để lộ nhan sắc rõ nét qua ống kính camera thường - Ảnh 1
Người đẹp chọn chiếc đầm tông đen trắng cổ lá sen cùng tóc búi cao sang trọng, toát lên thần thái phu nhân nhà hào môn - Ảnh: Internet

Đang ở tháng thứ 4 thai kì nhưng Minh Hằng vẫn rất thon thả thêm vào đó là tông đen giúp chiếc bụng bầu của nữ ca sĩ được che chắn tốt hơn. Chỉ riêng ở góc nghiêng, vòng hai của cô mới hơi nhô một chút nhưng không đáng kể. Nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng xinh đẹp cuốn hút, gây mê mọi ánh nhìn.

Minh Hằng vác bụng bầu 4 tháng đi dự sự kiện, để lộ nhan sắc rõ nét qua ống kính camera thường - Ảnh 2
Minh Hằng hội ngộ Lương Mạnh Hải tại sự kiện - Ảnh:Chụp màn hình

 

Minh Hằng vác bụng bầu 4 tháng đi dự sự kiện, để lộ nhan sắc rõ nét qua ống kính camera thường - Ảnh 3
Trong clip, Minh Hằng vẫn giữ được sắc vóc mảnh mai và thần thái sang chảnh dù đang mang bầu ở tháng thứ 4 - Ảnh:Chụp màn hình

 

Minh Hằng vác bụng bầu 4 tháng đi dự sự kiện, để lộ nhan sắc rõ nét qua ống kính camera thường - Ảnh 4
Vòng 2 của Minh Hằng hơi nhô nhưng tổng thể vẫn rất thon thả nhờ cách chọn trang phục cao tay mà Minh Hằng hack dáng đáng kể. - Ảnh:Chụp màn hình

 

Minh Hằng vác bụng bầu 4 tháng đi dự sự kiện, để lộ nhan sắc rõ nét qua ống kính camera thường - Ảnh 5
Cô vẫn luôn nổi bật giữa đám đông với thần sắc tươi tắn, rạng rỡ - Ảnh:Chụp màn hình

 

Minh Hằng vác bụng bầu 4 tháng đi dự sự kiện, để lộ nhan sắc rõ nét qua ống kính camera thường - Ảnh 6
Nhan sắc của Minh Hằng cực ngọt ngào và thăng hạng dù qua ống kính camera thường của cư dân mạng - Ảnh:Chụp màn hình

 

Minh Hằng vác bụng bầu 4 tháng đi dự sự kiện, để lộ nhan sắc rõ nét qua ống kính camera thường - Ảnh 7
Nhan sắc Minh Hằng được đánh giá là ngày càng mặn mà hơn - Ảnh:Chụp màn hình

Mang thai ở tháng thứ tư, Minh Hằng vẫn giữ được sự năng động và sắc vóc nổi bật. Cô tích cực sản xuất các chương trình podcast để kể về hành trình làm mẹ của mình.Minh Hằng hiện vẫn chăm tập thể thao để rèn luyện sức khỏe cho mẹ và thai nhi.

Minh Hằng vác bụng bầu 4 tháng đi dự sự kiện, để lộ nhan sắc rõ nét qua ống kính camera thường - Ảnh 8
Phong cách thời trang khi mang bầu của Minh Hằng cũng được đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Nữ diễn viên đã chuẩn bị tâm lí tăng cân nhưng với cô, quan trọng nhất vẫn là tinh thần thoải mái. Người đẹp đã cùng ông xã lên kế hoạch du lịch đến tháng thứ 8 thai kì.

 

Minh Hằng khiến dân tình lo lắng sốt vó khi liên tục mang giày cao gót dù đang bầu bì ở tháng đầu thai kỳ

Minh Hằng khiến dân tình lo lắng sốt vó khi liên tục mang giày cao gót dù đang bầu bì ở tháng đầu thai kỳ

Mới đây, xuất hiện trong một sự kiện thời trang, Minh Hằng khiến dân tình lo lắng sốt vó khi đang bầu bì vẫn chọn mang giày cao gót 10cm đế nhọn.

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Từ khóa:   Ca sỹ Minh Hằng Minh Hằng mang thai camera thường

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