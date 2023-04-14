Soi biểu cảm đáng chú ý của Minh Hằng bên cạnh ông xã doanh nhân

Mới đây, Minh Hằng đã đăng tải đoạn clip đi dạo bên bờ biển cùng ông xã thu hút nhiều sự chú ý. Trong đoạn clip, cặp đôi hạnh phúc nắm chặt tay suốt đoạn đường, Minh Hằng liên tục cười nói và có những cử chỉ trêu ghẹo ông xã. Chỉ cần nhìn từ phía sau cũng đủ để cảm nhận cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc, viên mãn của nữ ca sĩ.

Một trong những lần hiếm hoi Minh Hằng đăng bài về ông xã lên trang cá nhân, cho thấy cuộc sống hạnh phúc hiện tại nhưng cô vẫn chưa tiết lộ gương mặt anh - Ảnh: Cắt từ clip

Khán giả quá quen thuộc với Minh Hằng trong hình ảnh nữ diễn viên - ca sĩ độc lập, bản lĩnh, đam mê công việc. Nhưng khi bên cạnh chồng, cô mới bộc lộ ra sự nữ tính, nũng nịu của mình. Người hâm mộ để lại nhiều bình luận cho rằng Minh Hằng đã tìm được đúng người nên có được sự bình yên và hạnh phúc như vậy.