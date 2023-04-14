Soi biểu cảm đáng chú ý của Minh Hằng bên cạnh ông xã doanh nhân

Sao Việt 14/04/2023 10:14

Dù ca sĩ Minh Hằng chưa công khai danh tính của ông xã doanh nhân, cô vẫn cười rạng rỡ kèm theo những cử chỉ thân mật mỗi khi ở bên cạnh chồng.

Mới đây, Minh Hằng đã đăng tải đoạn clip đi dạo bên bờ biển cùng ông xã thu hút nhiều sự chú ý. Trong đoạn clip, cặp đôi hạnh phúc nắm chặt tay suốt đoạn đường, Minh Hằng liên tục cười nói và có những cử chỉ trêu ghẹo ông xã. Chỉ cần nhìn từ phía sau cũng đủ để cảm nhận cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc, viên mãn của nữ ca sĩ.

Soi biểu cảm đáng chú ý của Minh Hằng bên cạnh ông xã doanh nhân - Ảnh 1
Soi biểu cảm đáng chú ý của Minh Hằng bên cạnh ông xã doanh nhân - Ảnh 2
Một trong những lần hiếm hoi Minh Hằng đăng bài về ông xã lên trang cá nhân, cho thấy cuộc sống hạnh phúc hiện tại nhưng cô vẫn chưa tiết lộ gương mặt anh - Ảnh: Cắt từ clip

Khán giả quá quen thuộc với Minh Hằng trong hình ảnh nữ diễn viên - ca sĩ độc lập, bản lĩnh, đam mê công việc. Nhưng khi bên cạnh chồng, cô mới bộc lộ ra sự nữ tính, nũng nịu của mình. Người hâm mộ để lại nhiều bình luận cho rằng Minh Hằng đã tìm được đúng người nên có được sự bình yên và hạnh phúc như vậy.

Soi biểu cảm đáng chú ý của Minh Hằng bên cạnh ông xã doanh nhân - Ảnh 3
Soi biểu cảm đáng chú ý của Minh Hằng bên cạnh ông xã doanh nhân - Ảnh 4
Minh Hằng được cưng chiều mỗi khi bên cạnh ông xã - Ảnh Chụp màn hình

Sau gần 1 năm kết hôn, Minh Hằng khiến nhiều người ngưỡng mộ vì được ông xã ủng hộ trong công việc và chăm sóc chu đáo trong những chuyện thường ngày. Cô được chồng nhắc nhở từ việc ăn uống, đưa đón đi làm, tự mình chăm vợ trong giai đoạn làm thụ tinh ống nghiệm, dành thời gian đưa vợ đi du lịch nhiều nơi trước khi lâm bồn...

Cách đây không lâu, Minh Hằng cũng khoe độ tâm lý và chiều vợ của ông xã mình thông qua đoạn clip anh "lăn xả" đủ kiểu để chụp ảnh cho nữ ca sĩ ở Hàn Quốc.

Soi biểu cảm đáng chú ý của Minh Hằng bên cạnh ông xã doanh nhân - Ảnh 5
Soi biểu cảm đáng chú ý của Minh Hằng bên cạnh ông xã doanh nhân - Ảnh 6
Đằng sau những bức ảnh nghệ thuật là sự hy sinh "khó đỡ" của ông xã Minh Hằng - Ảnh: FBNV

Bầu bí cũng không thể làm giảm đi nhan sắc của 'đệ nhất mỹ nhân' Minh Hằng

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