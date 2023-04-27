Minh Hằng làm sụp đổ hình tượng doanh nhân thành đạt của ông xã chỉ với clip 3 giây

Mới đây, trên story trang cá nhân riêng, nữ ca sĩ bất ngờ quay lại thước phim ngắn chỉ khoảng 3 giây. Trong đó là hình ảnh cô tự tin để mặt mộc với góc quay cận mặt. Đáng chú ý, Minh Hằng còn có màn tranh thủ "bóc phốt" hình tượng của ông xã khiến dân mạng không khỏi bật cười trước độ đáng yêu của cặp đôi này.

Sau đám cưới lãng mạn vào tháng 6/2022, cuộc sống hôn nhân của Minh Hằng bên ông xã doanh nhân luôn được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Nhất là khi cô chia sẻ thông tin đang mang thai cùng hành trình vượt qua những mất mát, khó khăn trong giai đoạn chuẩn bị làm mẹ. Tuy thoải mái công khai hình ảnh đời thường lên mạng xã hội nhưng từ khi nhận lời cầu hôn đến nay, Minh Hằng vẫn quyết không để lộ mặt chồng, chỉ úp mở bằng những góc chụp khéo léo giấu mặt.

Với những hình ảnh, clip Minh Hằng thường xuyên cập nhật, người hâm mộ rất yên tâm về cuộc sống viên mãn của nữ ca sĩ ở tuổi 35. Dù không để lộ mặt nhưng cô rất chăm đăng ảnh chồng trong các hoạt động thường ngày chứng tỏ độ "cuồng chồng" của "bé Heo" cũng không thua kém chị em nào trong showbiz.

Cô viết: "Tui nói ổng ngựa không ai tin". Cùng với đó là sự cố ý để lộ phần đầu của ông xã doanh nhân trong khung hình. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh chỉn chu thường thấy của một vị doanh nhân thành đạt, ông xã Minh Hằng dùng băng đô cài tóc loại chuyên dùng để rửa mặt, chăm sóc da . Đặc biệt, băng đô còn có hoạ tiết tai thỏ đáng yêu không phù hợp với hình tượng của nam doanh nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Minh Hằng nhiều lần cho chồng "lên sóng" nhưng vẫn giấu mặt.

Trước đó, giọng ca 8X đã chia sẻ lí do không công khai diện mạo ông xã trên mạng xã hội: "Mình lấy chồng nhưng mình không có quyền bắt chồng như mình, phải chia sẻ tất cả hình ảnh của anh, đời sống cá nhân của anh. Anh nói là anh thích được đánh tennis, anh thích được mặc quần tà lỏn, đi dép lê ngoài đường, mình không thể tước hết sự riêng tư cũng như đời sống của anh".

"Tôi hay nói với anh rằng, cảm ơn vì đã lấy hết can đảm để yêu một nghệ sĩ. Từ khi chính thức công bố thông tin, không ít lần tên anh nằm trong từ khóa của Google Search. Minh Hằng là nghệ sĩ nhưng gia đình, bạn bè, khách mời không phải nghệ sĩ. Do đó, bảo mật thông tin là điều tôi cố gắng dành cho anh".

Theo một số nguồn thông tin, ông xã Minh Hằng hiện đang giữ chức Phó Tổng giám đốc công ty dệt.

Trước khi đi đến quyết định về chung một nhà, Minh Hằng thẳng thắn tiết lộ chuyện cô và ông xã đã có thời gian sống thử trước hôn nhân để tìm hiểu nhau. Vì vậy, cuộc sống sau kết hôn của Minh Hằng cũng không có nhiều thay đổi ngoài việc đeo thêm chiếc nhẫn cưới.

Hiện tại, hạnh phúc của cặp đôi càng trở nên trọn vẹn hơn khi Minh Hằng đang mang thai con đầu lòng. Sự chăm sóc, yêu chiều của ông xã dành cho Minh Hằng làm cho ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong rất nhiều lần cập nhật cuộc sống hằng ngày trên mạng xã hội, không ít lần nữ ca sĩ khoe được chồng chăm chút ăn uống, tháp tùng đi làm, đưa đón tận nơi, đích thân làm phó nháy cho cô hay nhiều khoảnh khắc khác trong cuộc sống anh đều đồng hành cùng vợ.

Minh Hằng vẫn tham dự những sự kiện phù hợp trong thai kỳ.

Ngoài ra, khi đã có thêm vai trò làm vợ, chuẩn bị làm mẹ, Minh Hằng cũng thay đổi thói quen sinh hoạt. Cô nấu ăn, chuẩn bị cơm nhà nhiều hơn. Tranh thủ về nhà mỗi khi kết thúc công việc và dành nhiều thời gian cho gia đình.