Lần đầu mang thai, Minh Hằng khổ sở vì không ốm nghén, lo con sẽ không khỏe mạnh vì điều này

Trong tập mới show "Mầm sống nảy sinh", Minh Hằng có cuộc trò chuyện với tiến sĩ - bác sĩ Lê Văn Hiền. Nữ ca sĩ, diễn viên cũng thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm từ chính bản thân, từ việc phải ăn uống điều độ, nhất là ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước cho đến dùng trà gừng, gừng tươi, bánh quy giòn khi ốm nghén.

Sau khi công khai thông tin đang mang thai con đầu lòng, Minh Hằng đã nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ nhiều đồng nghiệp và đông đảo khán giả. Dù đang trong giai đoạn thai kỳ, tuy nhiên Minh Hằng vẫn miệt mài dành thời gian cho nghệ thuật, xuất hiện trong các sự kiện giải trí .

Đáng chú ý, Minh Hằng còn hào hứng kể chuyện mang thai khiến nội tiết tố và khẩu vị của mình thay đổi rất nhiều, thường thèm ăn những món trước đây mà bản thân chưa bao giờ ăn.

Bên cạnh đó, Minh Hằng cũng nói về nhiều nỗi lo lắng trong lần đầu mang thai, đặc biệt là điều khiến cô “đứng ngồi không yên” chính là việc không ốm nghén trong một quãng thời gian.

“Lúc đó tôi cứ lo là không biết thai của mình có mạnh khỏe không, vì thấy ai cũng ốm nghén hết”, mỹ nhân 8X nói. Về sau, Minh Hằng lại sợ hãi vì… đi vệ sinh quá nhiều, sợ cơ thể thiếu nước.

Minh Hằng lo lắng khi bản thân không ốm nghén khi mang thai - Ảnh: Internet

Trước các tiết lộ thẳng thắn của nữ nghệ sĩ, bác sĩ Lê Văn Hiền đều có lời giải đáp hợp lý và dễ hiểu. Đồng thời, bác sĩ cũng đính chính nhiều quan niệm sai lầm của các mẹ bầu khi quá phụ thuộc vào tin tức trên mạng. Điển hình như chuyện tin đồn nhịp tim của em bé khi siêu âm ảnh hưởng đến giới tính là hoàn toàn không đúng.