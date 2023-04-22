Lần đầu mang thai, Minh Hằng khổ sở vì không ốm nghén, lo con sẽ không khỏe mạnh vì điều này

Hậu trường 22/04/2023 21:53

Vì thấy bản thân không hề bị ốm nghén như những người phụ nữ khác trong thai kỳ, cho nên Minh Hằng không khỏi lo lắng về sức khỏe của em bé đang nằm trong bụng mình.

Sau khi công khai thông tin đang mang thai con đầu lòng, Minh Hằng đã nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp từ nhiều đồng nghiệp và đông đảo khán giả. Dù đang trong giai đoạn thai kỳ, tuy nhiên Minh Hằng vẫn miệt mài dành thời gian cho nghệ thuật, xuất hiện trong các sự kiện giải trí.

Lần đầu mang thai, Minh Hằng khổ sở vì không ốm nghén, lo con sẽ không khỏe mạnh vì điều này - Ảnh 1
Minh Hằng vẫn miệt mài dành thời gian cho nghệ thuật, xuất hiện trong các sự kiện giải trí dù đang mang thai - Ảnh: Internet

Trong tập mới show "Mầm sống nảy sinh", Minh Hằng có cuộc trò chuyện với tiến sĩ - bác sĩ Lê Văn Hiền. Nữ ca sĩ, diễn viên cũng thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm từ chính bản thân, từ việc phải ăn uống điều độ, nhất là ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước cho đến dùng trà gừng, gừng tươi, bánh quy giòn khi ốm nghén.

Đáng chú ý, Minh Hằng còn hào hứng kể chuyện mang thai khiến nội tiết tố và khẩu vị của mình thay đổi rất nhiều, thường thèm ăn những món trước đây mà bản thân chưa bao giờ ăn.

Lần đầu mang thai, Minh Hằng khổ sở vì không ốm nghén, lo con sẽ không khỏe mạnh vì điều này - Ảnh 2
Nữ ca sĩ chăm tập luyện trong thai kỳ - Ảnh: Internet

Lần đầu mang thai, Minh Hằng khổ sở vì không ốm nghén, lo con sẽ không khỏe mạnh vì điều này - Ảnh 3

Bên cạnh đó, Minh Hằng cũng nói về nhiều nỗi lo lắng trong lần đầu mang thai, đặc biệt là điều khiến cô “đứng ngồi không yên” chính là việc không ốm nghén trong một quãng thời gian. 

“Lúc đó tôi cứ lo là không biết thai của mình có mạnh khỏe không, vì thấy ai cũng ốm nghén hết”, mỹ nhân 8X nói. Về sau, Minh Hằng lại sợ hãi vì… đi vệ sinh quá nhiều, sợ cơ thể thiếu nước.

Lần đầu mang thai, Minh Hằng khổ sở vì không ốm nghén, lo con sẽ không khỏe mạnh vì điều này - Ảnh 4
Minh Hằng lo lắng khi bản thân không ốm nghén khi mang thai - Ảnh: Internet

Trước các tiết lộ thẳng thắn của nữ nghệ sĩ, bác sĩ Lê Văn Hiền đều có lời giải đáp hợp lý và dễ hiểu. Đồng thời, bác sĩ cũng đính chính nhiều quan niệm sai lầm của các mẹ bầu khi quá phụ thuộc vào tin tức trên mạng. Điển hình như chuyện tin đồn nhịp tim của em bé khi siêu âm ảnh hưởng đến giới tính là hoàn toàn không đúng.

Minh Hằng vác bụng bầu 4 tháng đi dự sự kiện, để lộ nhan sắc rõ nét qua ống kính camera thường

Minh Hằng vác bụng bầu 4 tháng đi dự sự kiện, để lộ nhan sắc rõ nét qua ống kính camera thường

Mang thai ở tháng thứ 4 nhưng Minh Hằng vẫn đều đặn xuất hiện ở các sự kiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Hằng ca sĩ Minh Hằng Minh Hằng mang thai

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 12 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'