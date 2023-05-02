Sao Việt khi mang thai: Người vẫn tất bật 'chạy show', người lui về ở ẩn

Hậu trường 02/05/2023 12:00

Động thái của các bà bầu hot nhất nhì Vbiz được công chúng quan tâm.

Bên cạnh việc tạm thời lui về ở ẩn, chăm sóc gia đình sau khi kết hôn, một số nghệ sĩ vẫn miệt mài “chạy show”, cống hiến hết mình cho nghệ thuật lẫn khán giả. 

Minh Hằng

Dẫu đang mang thai con đầu lòng, Minh Hằng vẫn chăm chỉ chạy show như thời son rỗi. Ở những tháng đầu thai kỳ, bên cạnh việc tập luyện để cải thiện sức khỏe, Minh Hằng còn tích cực xuất hiện tại các sự kiện.

Sao Việt khi mang thai: Người vẫn tất bật 'chạy show', người lui về ở ẩn - Ảnh 1
Bà bầu Minh Hằng vẫn xuất hiện đều đặn tại các sự kiện với tần suất dày đặc - Ảnh: Internet

 

Sao Việt khi mang thai: Người vẫn tất bật 'chạy show', người lui về ở ẩn - Ảnh 2
Mẹ bầu vẫn tự tin xuất hiện trên đôi giày cao lênh khênh - Ảnh: Internet

 

Sao Việt khi mang thai: Người vẫn tất bật 'chạy show', người lui về ở ẩn - Ảnh 3
Dù kết hôn với đại gia có tiếng ở Long An nhưng Minh Hằng vẫn chăm chỉ chạy show cống hiến cho khán giả - Ảnh: Internet

 Mâu Thuỷ

Tháng 10/2022, Mâu Thuỷ khiến mạng xã hội dậy sóng khi bất ngờ thông báo chuyện mang thai con đầu lòng với bạn trai. Người đẹp cho biết bản thân sẽ tổ chức lễ cưới sau khi con trai được cứng cáp hơn.

Sao Việt khi mang thai: Người vẫn tất bật 'chạy show', người lui về ở ẩn - Ảnh 4
Mâu Thủy là cái tên có tiếng trong làn mốt, trước khi công bố mang thai, cô xuất hiện dày đặc trong các show diễn và show truyền hình thời trang - Ảnh: FBNV

Tương tự như đàn chị Minh Hằng, á hậu Mâu Thuỷ cũng thường xuyên tập luyện thể thao, dạo phố dể duy trì sức khoẻ của cá nhân lẫn thai nhi. Cô cũng tham gia vào các show diễn thời trang nhưng ở tần suất không quá dày đặc. Mâu Thuỷ dành nhiều thời gian cho việc chăm sóc gia đình, phát triển cuộc sống cá nhân.

Sao Việt khi mang thai: Người vẫn tất bật 'chạy show', người lui về ở ẩn - Ảnh 5
Sau khi mang thai, nàng hậu vẫn tham gia vào các sự kiện giải trí với tần suất ít - Ảnh: FBNV

 Phương Trinh Jolie

Sau khi mang thai, Lý Bình luôn đồng hành và chăm sóc Phương Trinh Jolie hết mực. Từ những công việc nhà, đưa rước con gái riêng của vợ đến trường đều được Lý Bình làm hết. Cô giữ tinh thần thoải mái trong lần thứ hai mang bầu bằng cách đi du lịch nghỉ dưỡng ở Mỹ, Thái Lan... Diễn viên hiện tăng 8 kg, thường ăn nhiều rau xanh, hạn chế món ngọt. Người đẹp còn tập các bài yoga tại nhà để giữ sắc vóc, tốt cho quá trình sinh đẻ về sau. 

Sao Việt khi mang thai: Người vẫn tất bật 'chạy show', người lui về ở ẩn - Ảnh 6
Phương Trinh Jolie xuất hiện thưa thớt tại các sự kiện kể từ sau tuyên bố can thiệp y khoa để mang thai - Ảnh: FBNV

Cũng trong thời điểm này, nữ diễn viên dường như cũng vắng bóng dần tại các sự kiện giải trí, không tham gia gameshow, đóng phim truyền hình như trước… Phương Trinh Jolie dành thời gian chăm sóc thai nhi và thực hiện công việc bán hàng online tại nhà.

Sao Việt khi mang thai: Người vẫn tất bật 'chạy show', người lui về ở ẩn - Ảnh 7
Cô luôn có ông xã tháp tùng nếu như tham gia sự kiện - Ảnh: Internet

 Liêu Hà Trinh

Cuối năm 2022, Liêu Hà Trinh thông báo mang thai sau 2 tháng kết hôn. Sau khi mang thai, nữ MC cũng được chồng doanh nhân hết mực cưng chiều, chăm sóc tận tình, chu đáo. Sắc vóc của Liêu Hà Trinh cũng thăng hạng, mặn mà hơn trông thấy

Sao Việt khi mang thai: Người vẫn tất bật 'chạy show', người lui về ở ẩn - Ảnh 8
Sắc vóc của Liêu Hà Trinh có phần mặn mà hơn - Ảnh:FBNV

Thay vì nghỉ ngơi, tập trung chăm sóc gia đình, Liêu Hà Trinh vẫn duy trì công việc, đảm nhận vị trí MC cho nhiều sự kiện. Chia sẻ về việc mang thai, cô cho biết bản thân đã luôn trong trạng thái mong chờ, luôn sẵn sàng và chuẩn bị năng lượng cho cuộc sống của mẹ bỉm.

Sao Việt khi mang thai: Người vẫn tất bật 'chạy show', người lui về ở ẩn - Ảnh 9
Liêu Hà Trinh vẫn giữ được nhiệt huyết với công việc dù đang trong quá trình mang thai - Ảnh: FBNV

 Phạm Quỳnh Anh

Sau khi mang thai, giọng ca Bụi bay vào mắt vẫn dành chút ít thời gian để tham gia vào các sân khấu âm nhạc. Không những vậy, Phạm Quỳnh Anh còn liên tục đăng tải loạt ảnh khoe cận nhan sắc trong thời kỳ bầu bí. Cô không ngần ngại diện loạt trang phục ôm sát cơ thể, khoe khéo vòng 2 lớn vượt mặt.

Sao Việt khi mang thai: Người vẫn tất bật 'chạy show', người lui về ở ẩn - Ảnh 10
Sau khi mang thai, nữ ca sĩ cũng xuất hiện tại các sân khấu âm nhạc với tần suất không quá dày đặc - Ảnh: FBNV

Sau khi mang thai, nữ ca sĩ vẫn dành chút ít thời gian để tham gia vào các sân khấu âm nhạc. Không những vậy, Phạm Quỳnh Anh còn liên tục đăng tải loạt ảnh khoe cận nhan sắc trong thời kỳ bầu bí. Cô không ngần ngại diện loạt trang phục ôm sát cơ thể, khoe khéo vòng 2 lớn vượt mặt.

Sao Việt khi mang thai: Người vẫn tất bật 'chạy show', người lui về ở ẩn - Ảnh 11
Phạm Quỳnh Anh vẫn dành thời gian cho các dự án âm nhạc cùng với hội mẹ bỉm showbiz - Ảnh: FBNV 
Sướng như Minh Hằng, mang thai con đầu lòng được ông xã tạm gác việc dẫn vợ đi du lịch, tậu nhà mới cho em bé sắp chào đời

Sướng như Minh Hằng, mang thai con đầu lòng được ông xã tạm gác việc dẫn vợ đi du lịch, tậu nhà mới cho em bé sắp chào đời

Minh Hằng đang trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình khi cả hai vợ chồng đều đang háo hức chào đón sinh linh ra đời.

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