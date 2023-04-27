Minh Hằng khoe khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào cùng 'anh xã' doanh nhân, bất ngờ tiết lộ tính cách của chồng khi ở nhà

Giải trí 27/04/2023 13:26

Minh Hằng cho ông xã lên sóng với tần suất nhiều hơn kể từ sau khi về chung nhà.

Trên mạng xã hội, Minh Hằng đăng tải khoảnh khắc bình yên bên ông xã. Nữ ca sĩ hài hước tiết lộ: 'Tui nói ổng ngựa không ai tin'. Chồng Minh Hằng liên tục bị vợ "troll" trên mạng xã hội. Rũ bỏ hình ảnh doanh nhân, mỗi lúc ở nhà anh cũng giản dị như bao người. Ngoài công việc, ông xã nữ ca sĩ là người hài hước, vui vẻ.

Minh Hằng khoe khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào cùng 'anh xã' doanh nhân, bất ngờ tiết lộ tính cách của chồng khi ở nhà - Ảnh 1
Chồng Minh Hằng liên tục bị vợ "troll" trên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình 

Khi đang tập trung quay, Minh Hằng bất ngờ lia máy về phía ông xã. Dù chỉ lướt qua clip có vài giây nhưng ai cũng nhận thấy rằng ông xã Minh Hằng vui tính đến nhường nào. Minh Hằng cùng chồng liên tục rải "cẩu lương" cho dân tình cùng thưởng thức. Gần đây, Minh Hằng thoải mái công khai chồng trên mạng xã hội nhiều hơn.

Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Cả hai thoải mái, trêu đùa cùng nhau. Mặc dù chênh lệch về tuổi tác nhưng Minh Hằng và chồng trông rất đẹp đôi, ông xã của cô nhìn vẫn phong độ, trẻ trung. 

Minh Hằng khoe khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào cùng 'anh xã' doanh nhân, bất ngờ tiết lộ tính cách của chồng khi ở nhà - Ảnh 2
Ông xã Minh Hằng là người tâm lý, anh luôn ủng hộ mọi quyết định của vợ - Ảnh: FBNV

Ông xã Minh Hằng là người tâm lý, anh luôn ủng hộ mọi quyết định của vợ. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng vợ là diễn viên nên anh đã quen với công việc của vợ và không nói gì cả. Trước lễ cưới, anh ấy còn hỏi cô có đủ sức vừa lo việc riêng vừa chuẩn bị cho phim không, chỉ hỏi vậy chứ không ngăn cản. 

Minh Hằng khoe khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào cùng 'anh xã' doanh nhân, bất ngờ tiết lộ tính cách của chồng khi ở nhà - Ảnh 3
Sinh ra trong gia đình không dư dả tài chính, Minh Hằng chính là tấm gương vượt khó điển hình trong showbiz Việt - Ảnh: Internet

Sinh ra trong gia đình không dư dả tài chính, Minh Hằng chính là tấm gương vượt khó điển hình trong showbiz Việt. Bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 16, Minh Hằng lăn lộn trong giới giải trí ở nhiều lĩnh vực như ca hát, đóng phim, người mẫu và ban giám khảo gameshow mới có được số tài sản "khủng" ở tuổi 35.

Minh Hằng khoe khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào cùng 'anh xã' doanh nhân, bất ngờ tiết lộ tính cách của chồng khi ở nhà - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Xinh đẹp, giàu có nên nhiều người vẫn nghĩ Minh Hằng sẽ yêu và cưới một đại gia khét tiếng. Tuy nhiên, cô từng khẳng định chồng không phải đại gia mà chỉ là doanh nhân bình thường. Cặp đôi đã tổ chức đám cưới vào tháng 6/2022. Đây chính là cái kết viên mãn nhất cho những sự cố gắng của Minh Hằng trong suốt nhiều năm qua.

Minh Hằng khoe khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào cùng 'anh xã' doanh nhân, bất ngờ tiết lộ tính cách của chồng khi ở nhà - Ảnh 5
 Cô từng khẳng định chồng không phải đại gia mà chỉ là doanh nhân bình thường - Ảnh: Internet

Ngày 3/3, Minh Hằng chính thức xác nhận đang mang thai con đầu lòng sau hơn nửa năm kết hôn. Thông báo trên trang cá nhân, người đẹp cho biết vợ chồng cô đã trải qua quá trình khám thai kỹ lưỡng với hơn 10 buổi trao đổi với bác sĩ. Sau khi đã xác nhận rõ ràng, cô mới quyết định chia sẻ niềm vui tới tất cả mọi người. 

Lần hiếm hoi Minh Hằng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'anh xã' doanh nhân

Lần hiếm hoi Minh Hằng chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào cùng 'anh xã' doanh nhân

Khá kín tiếng trong chuyện cá nhân nên sau gần 1 năm làm đám cưới, Minh Hằng cũng chỉ thỉnh thoảng đăng về ông xã lên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Ca sỹ Minh Hằng Minh Hằng và chồng 24h sao Việt

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