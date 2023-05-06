Minh Hằng tiết lộ một yêu cầu buộc chồng đại gia phải thực hiện mỗi tối, nghe xong mới thấu hiểu nỗi lòng mẹ bầu!

Mới đây, trong một đoạn clip tâm sự, Minh Hằng bất ngờ tiết lộ một việc yêu cầu ông xã làm cho nhóc tỳ trong bụng vào mỗi buổi tối.

Sau hôn nửa năm kết hôn, vừa qua, Minh Hằng đã thông báo mang thai con đồng lòng cho chồng đại gia. Được biết, Minh Hằng đã chọn phương pháp thụ tinh ống nghiệm để mang thai lần đầu tiên này. Sau hôn nửa năm kết hôn, vừa qua, Minh Hằng đã thông báo mang thai con đồng lòng cho chồng đại gia Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ "Một vòng trái đất" thường xuyên chia sẻ những đoạn clip ghi lại quá trình mang thai của mình. Đặc biệt, xuyên suốt thời gian này, Minh Hằng đều được ông xã tận tình chăm sóc và đồng hành.

Như nhiều phụ nữ đang bầu bí, Minh Hằng cũng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn vào thời gian đầu mang thai. Mới đây, trong một đoạn clip tâm sự, Minh Hằng bất ngờ tiết lộ một việc yêu cầu ông xã làm cho nhóc tỳ trong bụng vào mỗi buổi tối. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ "Một vòng trái đất" thường xuyên chia sẻ những đoạn clip ghi lại quá trình mang thai của mình Cụ thể, mẹ bầu cho biết chồng thường xuyên áp tai vào bụng để lắng nghe những chuyển động bên trong của con. Đặc biệt, Minh Hằng tiết lộ luôn nhắc nhở ông xã phải thường xuyên nói chuyện với con: "Mỗi tối tôi thường xuyên nghe nhạc, tâm sự và kêu bố của con nói chuyện với bé để bé có thể nghe quen được giọng của bố". Việc Minh Hằng yêu cầu chồng quan tâm nhóc tỳ khi bé còn trong bụng cũng là thói quen tốt được nhiều mẹ bỉm áp dụng để tăng kết nối tình cảm gia đình.

Cụ thể, mẹ bầu cho biết chồng thường xuyên áp tai vào bụng để lắng nghe những chuyển động bên trong của con Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ xúc động về hôn nhân với chồng đại gia rằng: "Chúng tôi đã yêu nhau một cách từ tốn, cũng trải qua từng giai đoạn. Tôi xác định đây là người có thể làm chồng của mình, làm cha của con mình. Cưới không quá phức tạp nhưng trở thành một người mẹ thì vô cùng phức tạp. Nuôi một đứa con cần nhiều yếu tố. Làm mẹ là một sự vĩ đại. Tôi thấy bạn bè mình chăm con như thế nào, trầm cảm ra sao, rồi mất luôn cả sự nghiệp. Điều đó bày ra trước mắt khiến tôi lo sợ, có thể nói là hèn. Nhưng khi gặp đúng người, nỗi sợ vẫn hiện hữu nhưng được xoa dịu vì có người cùng đồng hành".

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