Thái độ của Hương Giang khi bất ngờ được hỏi 'kém duyên' về Đình Tú sau 1 năm chia tay

Hậu chia tay Đình Tú sau 5 năm gắn bó, Hương Giang quay trở lại với công việc hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Cô cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Mới đây, trên kênh Tiktok của nữ diễn viên vừa chia sẻ 1 đoạn clip diện váy cưới. Đi kèm với đó là dòng chú thích: "Nay công khai chú rể nha".

Khoảnh khắc Hương Giang diện váy cưới

Sẽ không có gì đáng nói cho tới khi một tài khoản bỗng để lại bình luận kém duyên khi thắc mắc Đình Tú nói sao về clip này. Theo đó, người này đã hỏi Hương Giang: "Đình Tú bảo sao em?". Ngay lập tức, cô đã không ngần ngại đáp trả:"Bảo là anh vô duyên". Có thể thấy, kể từ sau khi "đường ai nấy đi". Đây cũng là lần hiếm hoi Hương Giang nhắc về đối phương trên mạng xã hội sau chia tay.