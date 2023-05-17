Thái độ của Hương Giang khi bất ngờ được hỏi 'kém duyên' về Đình Tú sau 1 năm chia tay

Hương Giang thẳng thừng đáp trả bình luận kém duyên của cư dân mạng.
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Hậu chia tay Đình Tú sau 5 năm gắn bó, Hương Giang quay trở lại với công việc hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Cô cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội. Mới đây, trên kênh Tiktok của nữ diễn viên vừa chia sẻ 1 đoạn clip diện váy cưới. Đi kèm với đó là dòng chú thích: "Nay công khai chú rể nha".
Sẽ không có gì đáng nói cho tới khi một tài khoản bỗng để lại bình luận kém duyên khi thắc mắc Đình Tú nói sao về clip này. Theo đó, người này đã hỏi Hương Giang: "Đình Tú bảo sao em?". Ngay lập tức, cô đã không ngần ngại đáp trả:"Bảo là anh vô duyên". Có thể thấy, kể từ sau khi "đường ai nấy đi". Đây cũng là lần hiếm hoi Hương Giang nhắc về đối phương trên mạng xã hội sau chia tay.
Từng là cặp đôi "phim giả tình thật" được khán giả yêu thích nhưng tháng 5/2022, Hương Giang xác nhận chia tay Đình Tú. Dù không còn gắn bó nhưng cả hai vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Thời điểm công khai "đường ai nấy đi", có nhiều nghi vấn về nguyên nhân chia tay và trước ý kiến không có căn cứ, Hương Giang sẵn sàng lên tiếng để bảo vệ bạn trai cũ.
Kể từ ngày thông báo chia tay, cuộc sống hiện tại của Hương Giang và Đình Tú đã có ít nhiều sự thay đổi. Cả hai cũng đánh dấu tên tuổi với thành công mới trong sự nghiệp.
Về Hương Giang, nữ diễn viên ngày càng thăng hạng về nhan sắc. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những bộ ảnh khoe sắc vóc rạng ngời. Thêm vào đó, người hâm mộ nhận ra Hương Giang dần thay đổi phong cách, trở thành quý cô sexy, quyến rũ.