Diễn viên Hương Giang bất ngờ công khai chú rể, netizen lập tức réo tên Đình Tú: Phản ứng của người trong cuộc ra sao?

Hậu trường 16/05/2023 10:31

Khi netizen nhắc đến Đình Tú, nữ diễn viên liền 'thẳng tay' đáp trả cực gắt.

Trên Tiktok của nữ diễn viên Hương Giang mới đây bất ngờ chia sẻ đoạn video với tiêu đề: 'Nay công khai chú rể nha'. Liền sau đó, cộng đồng mạng đã háo hức đón chờ xem "người ấy" của nữ diễn viên là ai. 

Diễn viên Hương Giang bất ngờ công khai chú rể, netizen lập tức réo tên Đình Tú: Phản ứng của người trong cuộc ra sao? - Ảnh 1
Cách đây vài ngày, Hương Giang bất ngờ chia sẻ hình ảnh diện váy cưới

Nhưng thực chất đây chỉ là một đoạn video "capcut giật giật" theo trend đang hot rần rần trên diễn đàn mạng xã hội những ngày qua. Thông qua hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ, chú rể mà Hương Giang nhắc đến không để lộ diện mạo khiến dân tình không khỏi thắc mắc. Thế nên nhiều người cũng nghi ngờ đây chỉ là ảnh chụp cho kết thúc của bộ phim mà nữ diễn viên đang tham gia. Thực hư thế nào, phải để chính chủ lên tiếng mới rõ. 

Diễn viên Hương Giang bất ngờ công khai chú rể, netizen lập tức réo tên Đình Tú: Phản ứng của người trong cuộc ra sao? - Ảnh 2
Bình luận kém duyên của một cư dân mạng

Bên cạnh đó, một netizen kém duyên đã bình luận "mỉa mai" Hương Giang rằng: 'Đình Tú bảo sao em?'. Ngay lập tức, nữ diễn viên đã không ngần ngại đáp trả:'Bảo là anh vô duyên'. Có thể thấy, kể từ sau khi "đường ai nấy đi", Hương Giang rất hiếm hoi nhắc về đối phương.

Hương Giang và Đình Tú là cặp đôi nổi tiếng được khán giả biết đến từ lâu. Cả hai gắn bó với nhau được hơn 6 năm. Dù có khoảng cách về tuổi tác, Hương Giang lại là mẹ đơn thân nhưng cô và Đình Tú từng rất hạnh phúc trong suốt từng ấy thời gian bên nhau.

Diễn viên Hương Giang bất ngờ công khai chú rể, netizen lập tức réo tên Đình Tú: Phản ứng của người trong cuộc ra sao? - Ảnh 3
Hương Giang và Đình Tú là cặp đôi nổi tiếng được khán giả biết đến từ lâu
Diễn viên Hương Giang bất ngờ công khai chú rể, netizen lập tức réo tên Đình Tú: Phản ứng của người trong cuộc ra sao? - Ảnh 4
 Cả hai gắn bó với nhau được hơn 6 năm
Diễn viên Hương Giang bất ngờ công khai chú rể, netizen lập tức réo tên Đình Tú: Phản ứng của người trong cuộc ra sao? - Ảnh 5
Sau gần 6 năm gắn bó, tháng 5/2022 diễn viên Hương Giang xác nhận cô và Đình Tú đã "đường ai nấy đi"

Thế nhưng sau gần 6 năm gắn bó, tháng 5/2022 diễn viên Hương Giang xác nhận cô và Đình Tú đã "đường ai nấy đi". Theo Hương Giang, tình cảm là chuyện duyên phận, không có đúng sai. Với cô, đó vẫn là kỷ niệm đẹp.

Diễn viên Hương Giang bất ngờ công khai chú rể, netizen lập tức réo tên Đình Tú: Phản ứng của người trong cuộc ra sao? - Ảnh 6
Trước đây trên trang cá nhân cặp đôi trước kia thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gần gũi, lời nói ngọt ngào, ngôn tình với nhau

Đình Tú sinh năm 1992, kém Hương Giang 3 tuổi nhưng anh được đánh giá là người chín chắn, đẹp trai. Trước đây trên trang cá nhân cặp đôi trước kia thường xuyên chia sẻ những hình ảnh gần gũi, lời nói ngọt ngào, ngôn tình với nhau. Trước khi đến với Đình Tú, Hương Giang làm mẹ đơn thân.

Diễn viên Hương Giang bất ngờ công khai chú rể, netizen lập tức réo tên Đình Tú: Phản ứng của người trong cuộc ra sao? - Ảnh 7
Trước khi đến với Đình Tú, Hương Giang làm mẹ đơn thân
Tròn 1 năm chia tay Đình Tú, Hương Giang bất ngờ tiết lộ về cuộc sống hiện tại trầm cảm, vô định?

Tròn 1 năm chia tay Đình Tú, Hương Giang bất ngờ tiết lộ về cuộc sống hiện tại trầm cảm, vô định?

Từng là cặp đôi 'phim giả tình thật' được khán giả yêu thích nhưng tháng 5/2022, Hương Giang xác nhận chia tay Đình Tú. Tròn 1 năm chia tay, mới đây, trên trang nhân, Hương Giang bất ngờ tiết lộ cuộc sống trầm cảm, vô định ở hiện tại khiến netizen hoang mang.

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