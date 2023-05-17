Hậu ồn ào ở trời Tây, Lưu Hương Giang bất ngờ ẩn ý về mối về mối quan hệ với Hồ Hoài Anh: Chúng tôi đang rất văn minh với nhau, cùng chăm sóc các con

Những chia sẻ của Lưu Hương Giang một lần nữa khiến người hâm mộ càng khẳng định rạn nứt tình cảm giữa cặp đôi là có thật.

Sau ồn ào ở Tây Ban Nha, Hồ Hoài Anh dường như im hơi lặng tiếng trước truyền thông lẫn mạng xã hội. Khán giả vô cùng tò mò về tình trạng hiện tại của nam nhạc sĩ. Không chỉ vậy, mọi động thái của ca sĩ Lưu Hương Giang - vợ nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cũng gây nhiều chú ý. Về phía Lưu Hương Giang, cô cũng trở nên lặng lẽ, kín tiếng hơn trước. Cô không lên tiếng về lùm xùm của chồng, không tham gia các sự kiện giải trí cũng như đi hát. Sau ồn ào, cả Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang cũng trở nên lặng lẽ, kín tiếng hơn trước Thời gian qua, dân tình dấy lên nhiều nghi vấn Hồ Hoài Anh và vợ rạn nứt tình cảm hậu ồn ào. Tuy nhiên, cho đến sáng 17/5, trong một bài phỏng vấn, ca sĩ Lưu Hương Giang mới có chia sẻ hiếm hoi về mối quan hệ hiện tại với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sau nhiều lần né tránh. Cô cho biết: "Tôi và Hồ Hoài Anh đang rất văn minh với nhau, cùng chăm sóc các con".

Cô cho biết: "Tôi và Hồ Hoài Anh đang rất văn minh với nhau, cùng chăm sóc các con". Bên cạnh, Lưu Hương Giang cũng thừa nhận một năm vừa qua là năm khó khăn nhất trong cuộc đời nhưng hiện tại cô vui vẻ, thanh thản bên các con. Những chia sẻ của Lưu Hương Giang một lần nữa khiến người hâm mộ càng khẳng định rạn nứt tình cảm giữa cặp đôi là có thật. Trước đó, trong buổi họp báo ra mắt MV mới, Lưu Hương Giang cũng cho biết: "Tôi nghĩ anh Hồ Hoài Anh luôn là người dù có bất kì chuyện gì, tôi cũng rất biết ơn. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về các quyết định của mình. Trong lần này, tôi muốn tự bước bằng đôi chân, tự khám phá bản thân để xem mình làm được đến đâu. Tôi nghĩ anh Hồ Hoài Anh nhìn thấy những thành quả của tôi thì sẽ rất vui!".

Cả hai từng được ví là "cặp đôi vàng của làng nhạc Việt" và hiện họ có hai con gái chung. Có thể thấy, trong sản phẩm mới của Lưu Hương Giang, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh không hề góp mặt trong một vai trò nào như thường lệ. Trên các diễn đàn, đa số khán giả cho rằng cuộc hôn nhân của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã đi tới dấu chấm hết sau những lần "gương vỡ lại lành". Trên các diễn đàn, đa số khán giả cho rằng cuộc hôn nhân của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã đi tới dấu chấm hết sau những lần "gương vỡ lại lành" Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh làm đám cưới vào năm 2009 sau 4 năm hẹn hò. Cả hai từng được ví là "cặp đôi vàng của làng nhạc Việt" và hiện họ có hai con gái chung.

Vừa tái xuất sau 1 năm vắng bóng, Lưu Hương Giang đã bị 'bóc' bằng chứng rạn nứt hôn nhân với Hồ Hoài Anh Trong buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới vừa qua, Lưu Hương Giang bị cư dân mạng tinh mắt 'soi' ra bằng chứng nghi vấn ly hôn với Hồ Hoài Anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-on-ao-o-troi-tay-luu-huong-giang-bat-ngo-an-y-ve-moi-ve-moi-quan-he-voi-ho-hoai-anh-chung-toi-ang-rat-van-minh-voi-nhau-cung-cham-soc-cac-con-582796.html