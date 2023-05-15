Lưu Hương Giang trải lòng sau 'sóng gió' chuyện gia đình, 'thấy có lỗi' với các con vì điều này

Hậu trường 15/05/2023 10:13

Mới đây, Lưu Hương Giang không ngần ngại chia sẻ những lo lắng khi nhắc về chuyện gia đình sau sóng gió, đặc biệt là các con.

Sau ồn ào của ông xã, Lưu Hương Giang trở nên lặng lẽ, kín tiếng. Cô khép tất cả hoạt động, chỉ tập trung làm nhạc trong suốt một năm qua. Mới đây, Lưu Hương Giang không ngần ngại trải lòng về những suy nghĩ về chuyện gia đình, đặc biệt là các con.

Chia sẻ với báo Thanh Niên, khi nhắc đến trạng thái của Lưu Hương Giang sau ồn ào đời tư hơn là sản phẩm của mình, Lưu Hương Giang cho biết, cô nghĩ khi bản thân trở lại sẽ phải lường trước được chuyện mọi người quan tâm đến cuộc sống cá nhân thay vì chỉ là âm nhạc. Nếu như suy nghĩ đơn giản rằng có lẽ vì khán giả yêu thương mình, họ quan tâm xem cô có ổn không thì sẽ thoải mái hơn. Nếu cô tìm được người yêu thương, quan tâm đến cuộc sống cá nhân của cô thì đó cũng là điều hạnh phúc của người nghệ sĩ. Cô cũng mong góc nhìn và sự quan tâm của khán giả sẽ chỉ là như thế, để mình làm bất kỳ điều gì họ cũng sẽ ủng hộ. Do đó, điều đó sẽ tốt cho âm nhạc của nữ ca sĩ hơn.

Lưu Hương Giang trải lòng sau 'sóng gió' chuyện gia đình, 'thấy có lỗi' với các con vì điều này - Ảnh 1Lưu Hương Giang trải lòng sau 'sóng gió' chuyện gia đình, 'thấy có lỗi' với các con vì điều này - Ảnh 2
Lưu Hương Giang thừa nhận bản thân cảm thấy có lỗi khi để con phải chịu áp lực vì bố mẹ nổi tiếng - Ảnh: FBNV

Khi đối diện với "sóng gió" chuyện gia đình, nữ ca sĩ bộc bạch: "Sóng gió luôn tồn tại trong cuộc đời mỗi người, chẳng qua mình không biết nó sẽ đến lúc nào. Tôi không muốn nói nhiều đến khó khăn. Bởi vì cái cách mà chúng ta nhắc về chúng, rằng mình đã tổn thương hay khó khăn như thế nào, sẽ càng xoáy sâu và làm nghiêm trọng hóa vấn đề. Hãy đối diện với nó một cách nhẹ nhàng, như một phần của cuộc sống. Bây giờ là giai đoạn tôi đang rất sung sức về tất cả mọi thứ, không còn khó khăn nào tồn tại trong suy nghĩ nữa.

Bên cạnh đó, Lưu Hương Giang chia sẻ thêm, con cái đó là một điểm cân bằng, làm cho cuộc sống của cô trở nên tích cực hơn. Dù có bất kỳ chuyện gì ngoài kia, khi trở về nhà và nhìn thấy những đứa trẻ, cô cũng cảm thấy chẳng còn gì là khó khăn nữa. "Tôi nghĩ bản thân cũng phải cảm ơn con đã đến với cuộc đời của mình, giúp cân bằng lại rất nhiều thứ trong cuộc sống. Đó cũng là một cách chữa lành lớn nhất với người làm cha mẹ", nữ ca sĩ tâm sự.

Lưu Hương Giang trải lòng sau 'sóng gió' chuyện gia đình, 'thấy có lỗi' với các con vì điều này - Ảnh 3Lưu Hương Giang trải lòng sau 'sóng gió' chuyện gia đình, 'thấy có lỗi' với các con vì điều này - Ảnh 4Lưu Hương Giang trải lòng sau 'sóng gió' chuyện gia đình, 'thấy có lỗi' với các con vì điều này - Ảnh 5
Tổ ấm của vợ chồng cặp nhạc sĩ - ca sĩ nổi tiếng - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, bà xã Hồ Hoài Anh chia sẻ, khi người lớn phải đối mặt với sóng gió của dư luận, đó cũng là thiệt thòi cho những đứa trẻ có gia đình, bố mẹ nổi tiếng. Khi sóng gió xảy ra, việc đầu tiên theo bản năng của bản thân sẽ là bảo vệ những đứa trẻ. Cô phải làm thế nào để con cái mình được an toàn. Đó cũng sẽ là một bài học để con hiểu rằng vì bố mẹ không thể lúc nào hoàn hảo được. Sẽ có lúc bố mẹ khiến con tự hào nhưng sẽ có lúc gia đình phải đối mặt với những khó khăn. Thay vì tìm cách bao bọc, mình sẽ giúp con biết đối mặt với những khó khăn như thế nào và trang bị cho con những suy nghĩ, kiến thức để con tự bảo vệ mình.

 

Đồng thời, nữ ca sĩ cảm thấy có lỗi với con khi vô tình khiến cho con gánh chịu những áp lực dư luận lớn hơn người thường bởi vì là con của người nổi tiếng.

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Từ khóa:   Lưu Hương Giang Hồ Hoài ANh sao Việt

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