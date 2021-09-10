Lý do Công Vinh trở thành 'cầu thủ bị ghét nhất Việt Nam': Là vì Thủy Tiên hay 'cú bể kèo' giá 14 tỷ đồng?

Hậu trường 10/09/2021 17:36

Trong cuốn tự truyện 'phút 89' của Công Vinh, nam cầu thủ từng tiết lộ lý do mình chia tay với bầu Hiển và đến với Hà Nội ACB. Nhưng nhiều người vẫn đặt ra nghi vấn, liệu Công Vinh ra quyết định đó là vì Thủy Tiên hay vì "cú bể kèo" 14 tỷ.

Trong thời điểm hiện tại, khi mà nhiều người vẫn đặt ra nghi vấn xung quanh số tiền hơn 170 tỷ đồng quyên góp của mạnh thường quân vào tài khoản của Thủy Tiên, Công Vinh cũng bị nhắc đến với vai trò là chồng và người đồng hành cùng nữ ca sĩ trong những lần đi từ thiện.

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Kể từ khi rời xa bầu Hiển để đến với Hà Nội ACB, Công Vinh bị đặt cho biệt danh 'cầu thủ bị ghét nhất nước' - Ảnh: Thanh Niên

Cụ thể, nhiều người lật lại những lần trong quá khứ mà Công Vinh vướng phải các lùm xùm xung quanh đời tư và tiền bạc như mối tình với ca sĩ Pha Lê hay đỉnh điểm là nguồn gốc biệt danh "cầu thủ bị ghét nhất nước" của anh mà nam cầu thủ cũng từng kể trong cuốn tự truyện "Phút 89" của mình.

Theo đó, vào năm 2011, khi mà Công Vinh đang là cái tên sáng giá nhất sân cỏ Việt, bầu Hiển đã mời anh tái ký hợp đồng thêm 3 năm với giá 10 tỷ đồng và mức lương 80 triệu đồng 1 tháng nhưng ở "phút 89", nam cầu thủ đã có một pha "quay xe" khi Hà Nội ACB ra giá 14 tỷ đồng tiền lót tay.

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Bìa tự truyện 'phút 89' của Công Vinh - Ảnh: Internet

Đoạn hội thoại của Công Vinh và bầu Hiển cùng với sự thay đổi ở "phút 89" của anh trong cuốn tự truyện cùng tên:

"Tôi bước vào nhà chú, ăn uống nói chuyện rất vui vẻ. Chú nói:

- Con ở lại với chú thêm ba năm. Chú sẽ trả con 10 tỉ tiền chuyển nhượng. Con có đồng ý không?

- Dạ thế quá được rồi ạ.

- Thế lương 60 triệu/tháng thì thế nào?

- Không. Con muốn lương của con phải cao nhất VN.

Tôi đã trả lời như thế. Năm 2011 ấy, ở VN đã có người lãnh đến 60 triệu đồng/tháng, tôi muốn mình được ghi nhận xứng đáng như cầu thủ tốt nhất VN.

Chú Hiển mỉm cười rồi nói:

- Vậy chú sẽ trả con 80 triệu đồng/tháng. Ngày mai mình sẽ họp báo và công bố chính thức tin này.

Chú Hiển đưa tôi ra đến cửa. Khi tôi quay lưng ra xe thì chú gọi lại.

- Vinh này. Chú quên nói là nếu ở lại với chú, con phải cân nhắc lại quan hệ yêu đương với Thủy Tiên. Chú quý con, chú muốn mày lấy một người vợ giống vợ chú, ở nhà lo việc nhà, làm hậu phương cho mình.

Tôi sững sờ mất một lát, rồi đáp:

Con sẽ suy nghĩ lời chú.

Trên đường về khách sạn để gặp Tiên, đầu tôi mông lung với những câu hỏi.

Đến năm 2011, tôi và Tiên đã yêu nhau được hơn hai năm, bất chấp những lời khuyên từ người thân quen và những dự báo xui rủi về một mối tình “đánh bóng tên tuổi”. Nhưng bây giờ, lời nói của bầu Hiển chính thức đặt mối quan hệ của chúng tôi đến bờ vực. Bạc tình và bất nghĩa, tôi buộc phải chọn! Giữa lúc rối trí thì một cuộc điện thoại vang lên. Một lần nữa, cuộc đời tôi bước sang ngã rẽ ở phút thứ 89. Vì người gọi cho tôi chính là bầu Kiên. Ông nói:

- Con hết hợp đồng rồi nên chú gọi thẳng cho con. Nếu con về với chú, chú trả con 14 tỉ, đấy là đặc cách riêng con nhé, vì chú thích con về chơi cho đội của chú. Còn lương thì chú Hiển trả con thế nào chú sẽ trả con thế ấy.

- Sao chú tin tưởng con thế?

- Chú muốn đội bóng vô địch. Cơ sở vật chất chú đã xây dựng xong, chú cần những con người giỏi nhất.

- Nhưng con được phép yêu Thủy Tiên không chú?

- Mày muốn yêu ba, bốn Thủy Tiên cũng được.

Sau cuộc gọi chớp nhoáng ấy, tôi chuyển sang thi đấu cho Hà Nội ACB, trong một vụ “bẻ kèo” gây xôn xao dư luận. Sau cuộc chuyển nhượng này, tôi chính thức trở thành... cầu thủ bị ghét nhất nước!".

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Liệu Thủy Tiên có phải là lý do thật sự đằng sau cuộc ra đi năm ấy - Ảnh: Internet

Qua lời văn của Công Vinh, ta có thể hiểu được nguyên nhân của sự "dứt áo ra đi" vào năm ấy chính là mối tình cùng với Thủy Tiên. Tuy nhiên, vì số tiền 'lót tay' lên đến 14 tỷ đồng, tức là chênh lệch tới 4 tỷ đồng so với mức mà Bầu Hiển đưa ra, nhiều người cho rằng nam cầu thủ là một người ham mê vật chất và dĩ nhiên anh trở thành "cầu thủ bị ghét nhất nước".

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Trong khi nam cầu thủ chưa từng thừa nhận mối tình với Pha Lê nhưng vào thời điểm hơn 10 năm trước, nhiều nguồn tin vẫn khẳng định cả 2 từng yêu nhau thắm thiết.

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