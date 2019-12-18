Loạt sao Việt chúc mừng sinh nhật Hoài Linh, xúc động nhất là lời chúc của Dương Triệu Vũ

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Xuân Lan... cùng đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc sinh nhật danh hài Hoài Linh.

Đúng ngày sinh nhật của danh hài Hoài Linh 18/12, rất nhiều lời chúc được gửi đến người nghệ sĩ đa tài, giản dị của showbiz Việt. Trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ vừa chia sẻ lại ảnh thơ ấu của anh trai kèm status xúc động. Dương Triệu Vũ chúc mừng sinh nhật anh trai ruột bằng loạt ảnh kỷ niệm - Ảnh: FB Ảnh đầy đủ 6 anh chị em trong gia đình danh hài Hoài Linh - Ảnh: FB Dương Triệu Vũ viết: "Hôm nay là sinh nhật của anh 4 Hoài Linh. Em chúc anh có một ngày tràn đầy niềm vui, đầy ắp tình thương và tiếng cười.

Anh luôn được mọi người yêu thương và đó cũng là một trong những điều em luôn cố gắng để được giống anh mình. Anh là người anh cả và là niềm hãnh diện của gia đình. Em rất tự hào có người anh là anh 4 và luôn cảm thấy nhỏ bé khi bên anh... dù bây giờ em cũng đã 37, tóc cũng có sợi bạc rồi. Thương anh 4!". Xuân Lan, Lê Hiếu cùng đông đảo dân mạng chúc mừng sinh nhật nam danh hài - Ảnh: FB Là người em thân thiết của Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ bức ảnh ôm hôn đàn anh kèm lời nhắn: "Thương chúc anh một tuổi mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều may mắn! Và điều anh mong hơn tất cả những món quà trên đời này đó là sức khỏe của Bố Mẹ thật tuyệt vời sẽ là sự thật một cách dễ dàng, điều đó chính là món quà sẽ làm anh thích nhất anh há! Thương anh".

Hoài Linh là danh hài hải ngoại đầu tiên đạt danh hiệu NSƯT - Ảnh: FB Diễn viên Hứa Minh Đạt gửi đến người anh đáng kính trong nghề những lời chúc tốt đẹp nhất. Anh viết: "Chúc mừng sinh nhật ông anh của em... chúc anh tuổi mới sức khỏe, thành công và đạt được những gì anh mong ước nhé!". Nam danh hài được yêu mến bởi sự chân chất, gần gũi với khán giả - Ảnh: FB Danh hài Hoài Linh sinh năm 1969, tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài Linh. Anh là một nghệ sĩ lớn của làng giải trí Việt. Hiện tại, dù hạn chế xuất hiện trên truyền hình nhưng Hoài Linh vẫn là cái tên hút khán giả nhất nhì hiện nay.

Những lần hiếm Hoài Linh hưởng thụ cuộc sống sau khi xây xong nhà thờ Tổ Lần đầu tiên sau nhiều năm, người ta mới thấy Hoài Linh diện đồ hiệu, đi du lịch ở những nơi sang chảnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-sao-viet-chuc-mung-sinh-nhat-hoai-linh-xuc-dong-nhat-la-loi-chuc-cua-duong-trieu-vu-346728.html