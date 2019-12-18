Loạt sao Việt chúc mừng sinh nhật Hoài Linh, xúc động nhất là lời chúc của Dương Triệu Vũ

Hậu trường 18/12/2019 16:37

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Xuân Lan... cùng đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc sinh nhật danh hài Hoài Linh.

Đúng ngày sinh nhật của danh hài Hoài Linh 18/12, rất nhiều lời chúc được gửi đến người nghệ sĩ đa tài, giản dị của showbiz Việt. Trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ vừa chia sẻ lại ảnh thơ ấu của anh trai kèm status xúc động.

sinh nhat danh hai hoai linh
Dương Triệu Vũ chúc mừng sinh nhật anh trai ruột bằng loạt ảnh kỷ niệm - Ảnh: FB
sinh nhat danh hai hoai linh 1
Ảnh đầy đủ 6 anh chị em trong gia đình danh hài Hoài Linh - Ảnh: FB

Dương Triệu Vũ viết: "Hôm nay là sinh nhật của anh 4 Hoài Linh. Em chúc anh có một ngày tràn đầy niềm vui, đầy ắp tình thương và tiếng cười.

Anh luôn được mọi người yêu thương và đó cũng là một trong những điều em luôn cố gắng để được giống anh mình. Anh là người anh cả và là niềm hãnh diện của gia đình. Em rất tự hào có người anh là anh 4 và luôn cảm thấy nhỏ bé khi bên anh... dù bây giờ em cũng đã 37, tóc cũng có sợi bạc rồi. Thương anh 4!".

sinh nhat danh hai hoai linh 2
Xuân Lan, Lê Hiếu cùng đông đảo dân mạng chúc mừng sinh nhật nam danh hài - Ảnh: FB

Là người em thân thiết của Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ bức ảnh ôm hôn đàn anh kèm lời nhắn: "Thương chúc anh một tuổi mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều may mắn! Và điều anh mong hơn tất cả những món quà trên đời này đó là sức khỏe của Bố Mẹ thật tuyệt vời sẽ là sự thật một cách dễ dàng, điều đó chính là món quà sẽ làm anh thích nhất anh há! Thương anh".

sinh nhat danh hai hoai linh 3

sinh nhat danh hai hoai linh 4
Hoài Linh là danh hài hải ngoại đầu tiên đạt danh hiệu NSƯT - Ảnh: FB

Diễn viên Hứa Minh Đạt gửi đến người anh đáng kính trong nghề những lời chúc tốt đẹp nhất. Anh viết: "Chúc mừng sinh nhật ông anh của em... chúc anh tuổi mới sức khỏe, thành công và đạt được những gì anh mong ước nhé!".

sinh nhat danh hai hoai linh 5
Nam danh hài được yêu mến bởi sự chân chất, gần gũi với khán giả - Ảnh: FB 

Danh hài Hoài Linh sinh năm 1969, tên đầy đủ là Võ Nguyễn Hoài Linh. Anh là một nghệ sĩ lớn của làng giải trí Việt. Hiện tại, dù hạn chế xuất hiện trên truyền hình nhưng Hoài Linh vẫn là cái tên hút khán giả nhất nhì hiện nay.

Những lần hiếm Hoài Linh hưởng thụ cuộc sống sau khi xây xong nhà thờ Tổ

Những lần hiếm Hoài Linh hưởng thụ cuộc sống sau khi xây xong nhà thờ Tổ

Lần đầu tiên sau nhiều năm, người ta mới thấy Hoài Linh diện đồ hiệu, đi du lịch ở những nơi sang chảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Linh Dương Triệu Vũ Đàm Vĩnh Hưng

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 11 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 36 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026