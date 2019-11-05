Đồ ăn thịnh soạn trước mặt, danh hài Hoài Linh vẫn thèm cá kho đạm bạc da diết

Rất hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân nên mọi động thái của danh hài Hoài Linh luôn thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng.

Thời gian gần đây, danh hài Hoài Linh hầu như vắng bóng trên truyền hình và gameshow. Dù vậy, tên tuổi và tầm ảnh hưởng của nam nghệ sĩ vẫn khó ai có thể thay thế được.

Nổi tiếng là vậy nhưng "Sáu Bảnh" vẫn gắn liền với hình ảnh chiếc áo bà ba, đôi dép lào đơn giản. Chính sự gần gũi, chân chất và lối sống mộc mạc của danh hài Hoài Linh giúp anh được được mọi người quý mến.

Được xem là đại gia ngầm của showbiz Việt, Hoài Linh vẫn bình dị đến lạ - Ảnh: Internet

Hiện tại, nam danh hài đang có chuyến lưu diễn kết hợp du lịch tại nước ngoài. Từ phương xa, ba nuôi Hoài Lâm cập nhật hình ảnh mới nhất đến người hâm mộ.

Hoài Linh nhận được nhiều lời khen khi thay đổi phong cách thời trang cực ngầu và trẻ trung. Không còn áo bà ba, khăn rằn, nam danh hài trông vô cùng phong độ khi đội nón lưỡi trai, mang kính kết hợp với áo thun đen và tạo dáng lạnh lùng.

Danh hài Hoài Linh khiến dân mạng phấn khích khi xuất hiện với diện mạo mới - Ảnh: FB

Thế nhưng điều làm mọi người chú ý nhất là dòng chú thích kèm theo. Hoài Linh nhớ món cá kho mang hương vị quê nhà đến mức "xuất khẩu thành thơ": "Có những lúc ta tưởng chừng vô vọng. Mơ thức ăn để ta tọng cho no. Rồi họ kêu cho một đĩa cơm bò. Ấy rồi lại thèm cá kho đến lạ".

Đang dùng cơm với bò Úc, Hoài Linh lại nhớ về món cá kho quen thuộc - Ảnh: FB

Chia sẻ của dân mạng dưới bài viết - Ảnh: FB

Hiểu được nỗi lòng của Hoài Linh, rất đông bạn bè và người hâm mộ hứa hẹn sẽ nấu cá kho cho nam nghệ sĩ. Đặc biệt, diễn viên Kiều Minh Tuấn còn gửi cả hình nồi cá kho dưới bài viết của đàn anh.

Hoài Lâm khoe ảnh bên Hoài Linh sau ồn ào bị từ mặt, xúc động nhất là lời nhắn đến ba nuôi Động thái mới đây của ca sĩ Hoài Lâm với ba nuôi Hoài Linh nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/do-an-thinh-soan-truoc-mat-danh-hai-hoai-linh-van-them-ca-kho-dam-bac-da-diet-343333.html