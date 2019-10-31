Sự thật bất ngờ đằng sau chuyện danh hài Hoài Linh 'ở ẩn', lánh xa showbiz lắm thị phi

Hậu trường 31/10/2019 11:41

Đây là lần hiếm hoi danh hài Hoài Linh chia sẻ về những thông tin xoay quanh việc anh ít nhận lời tham gia các chương trình truyền hình như trước.

Với lối diễn xuất gần gũi và mộc mạc, nghệ sĩ Hoài Linh được đông đảo khán giả trong nước và hải ngoại yêu mến. Thế nhưng thời gian gần đây, nam danh hài ít xuất hiện hơn. Sau khi hoàn thành tâm nguyện xây nhà thờ Tổ với chi phí hơn 100 tỷ, Hoài Linh giảm chạy show, dành thời gian nghỉ ngơi, tịnh dưỡng lấy lại sức khỏe.

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Một vài hình ảnh được nghệ sĩ Hoài Linh cập nhật lên trang cá nhân trong chuyến du lịch gần nhất - Ảnh: FB

Dù không còn xuất hiện nhiều ở các chương trình truyền hình, ngồi ghế nóng gameshow như trước nhưng tên tuổi của danh hài Hoài Linh vẫn chưa bao giờ giảm nhiệt. Mọi thông tin về nam nghệ sĩ đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

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Xuất hiện tin đồn nam nghệ sĩ 'quy ẩn', ngưng tham gia các chương trình quen thuộc như: Người bí ẩn, Ơn giời cậu đây rồi... - Ảnh: Internet

Mới đây, danh hài Hoài Linh đã xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt trong show diễn của danh hài Chí Tài. Nam nghệ sĩ có nhiều chia sẻ về chuyện cuộc sống và phủ nhận tin đồn "mai danh ẩn tích" rời xa showbiz.

Hoài Linh cho biết, anh chỉ giảm xuất hiện trên truyền hình nhưng vẫn nhận show diễn các tỉnh.

"Nói chung, tôi không bao giờ bỏ sân khấu, trừ khi có ai đánh tôi chết thì thôi, chớ sân khấu là đam mê, làm sao mà bỏ được", anh chia sẻ trên Dân Việt.

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Hoài Linh và Chí Tài là đôi bạn diễn ăn ý được công chúng yêu thích - Ảnh: Internet

"Sáu Bảnh" còn tiết lộ, sở dĩ anh từ chối tham gia gameshow và các chương trình quen thuộc là vì sợ khán giả sẽ nhàm chán. Vào năm 2020, Hoài Linh có thể sẽ nhận gameshow và ngồi ghế nóng trở lại, tuy nhiên anh vẫn chưa nói chắc chắn điều gì trong tương lai. Vì vấn đề sức khỏe và tuổi tác, nam nghệ sĩ sẽ kỹ tính hơn khi chọn lọc chương trình, kịch bản để tham gia.

Nghệ sĩ Hoài Linh khoe ảnh du lịch ở Maldives

Nghệ sĩ Hoài Linh khoe ảnh du lịch ở Maldives

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Từ khóa:   Hoài Linh Chí Tài nghệ sĩ Hoài Linh

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