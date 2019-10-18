Mua hoa tặng mẹ dịp 20/10, em trai Hoài Linh bị nói quá phũ: 'Sao không mua vàng'

Tự tay chọn những bông hoa thật đẹp mang tặng mẹ nhân dịp 20/10, ca sĩ Dương Triệu Vũ "ngã ngửa" vì phản ứng cực đáng yêu của bà.

Vì bận chạy show xa nhà, ca sĩ Dương Triệu Vũ quyết định tạo bất ngờ sớm cho mẹ ruột nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Em trai Hoài Linh tự tay lựa chọn những bông hoa tươi xinh mang đến tặng mẹ ruột, nhưng lại nhận về cái kết quá phũ. Dương Triệu Vũ chăm chú chọn hoa tươi, cắm thật đẹp tặng mẹ - Ảnh: Cắt từ clip Nam ca sĩ hạnh phúc khi nhận được cái hôn đầy yêu thương của mẹ - Ảnh: Cắt từ clip Dương Triệu Vũ hài hước chia sẻ: "Có bao giờ mua hoa tặng mẹ mà bị mẹ la "tốn tiền quá" giống tui hông?

Vì lưu diễn xa nên Vũ mang hoa đến tặng mẹ sớm. Nhưng mẹ nói sao không mua vàng hay cái gì đó thực tế hơn? Có lẽ vì một đời cực khổ để nuôi các con nên mẹ đã quen phải luôn dành dụm cho những ngày mưa gió, cho những rủi ro không đoán trước được. Nhưng mẹ ơi có người phụ nữ nào mà không yêu hoa chứ? Bây giờ con cái mẹ đã ổn hết rồi, nên mẹ đừng lo... cứ tận hưởng những màu sắc thật đẹp và mùi hương từ những bó hoa mẹ nhé... Con hiểu được hy sinh mẹ đã dành cho con như thế nào.

Con viết lên đây vì con biết sẽ có rất nhiều người mẹ đồng cảm với những suy nghĩ của mẹ đó... cảm ơn mẹ một đời vì chồng con và cha mẹ anh chị em". Nhận được hoa 20/10 sớm của con trai, bà vô cùng hạnh phúc... ... thế nhưng sau đó, bà lại hài hước hỏi: 'Sao không mua vàng hay cái gì đó thực tế hơn?' - Ảnh: Cắt từ clip Dòng chia sẻ của ca sĩ Dương Triệu Vũ nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Mọi người khen ngợi lòng hiếu thảo của nam ca sĩ cùng sự đáng yêu của mẹ Hoài Linh: "Dễ thương quá anh Tin ơi"; "Mẹ nói vậy thôi chứ anh biết mẹ rất vui đó là một trong những công việc ý nghĩa của đời người"; "Mẹ lại sợ con tốn tiền, mua vàng tặng mẹ giữ hộ anh Tin à"; "Bác có thằng con trai út dễ thương quá"...

Dương Triệu Vũ gây sốc thừa nhận từng là người thứ 3 Em trai Hoài Linh khiến nhiều khán giả bất ngờ khi lên tiếng mong dư luận thông cảm, thấu hiểu cho những ai mang danh "tiểu tam".

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