Hoài Lâm khoe ảnh bên Hoài Linh sau ồn ào bị từ mặt, xúc động nhất là lời nhắn đến ba nuôi

Hậu trường 04/11/2019 16:18

Động thái mới đây của ca sĩ Hoài Lâm với ba nuôi Hoài Linh nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Sau hơn 1 năm "mai danh ẩn tích", thời gian gần đây ca sĩ Hoài Lâm đã bắt đầu hoạt động trở lại. Ông bố hai con xuất hiện tại một số sự kiện và chương trình âm nhạc. Con nuôi Hoài Linh cũng cởi mở hơn khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Hoài Lâm bất ngờ đăng tải hình ảnh đứng trên cùng một sân khấu với nghệ sĩ Hoài Linh kèm lời nhắn: "Cảm ơn Bố...! Yêu Bố".

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 Hoài Linh khoác tay lên vai con trai vô cùng thân thiết - Ảnh: FB

Ngay lập tức, hình ảnh này đã gây "bão" mạng xã hội. Người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng vì sau những khúc mắc, hai cha con nghệ sĩ có thể đứng chung sân khấu. Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt như: Tiến Luật, Gia Bảo, MC Hồng Phúc... đã chúc mừng sự trở lại của Hoài Lâm.

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Mọi người vui mừng vì sự hòa hợp của hai bố con nghệ sĩ - Ảnh: FB

Hoài Lâm là con nuôi của danh hài Hoài Linh. Anh được mọi người yêu mến bởi chất giọng sâu lắng, ngọt ngào với nhiều ca khúc trữ tình, bolero và từng giành giải quán quân Gương mặt thân quen 2014.

Khi sự nghiệp đang thăng hoa, Hoài Lâm bất ngờ công khai tình cảm với Bảo Ngọc, cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc. Thời điểm này, xuất hiện nhiều tin đồn rằng mối quan hệ của cặp đôi bị gia đình hai bên phản đối, kể cả danh hài Hoài Linh.

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Hiện Hoài Lâm và Bảo Ngọc có với nhau hai cô con gái xinh xắn - Ảnh: FB

Đầu năm 2018, Hoài Lâm bất ngờ thông báo tạm rời xa làng giải trí Việt 2 năm. Đây cũng là thời điểm rộ tin nam ca sĩ sinh năm 1995 bị cha nuôi Hoài Linh từ mặt.

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Đây là lần đầu tiên vợ Hoài Lâm - Lư Hoàng Bảo Ngọc lên tiếng giãi bày nỗi lòng về những lời đồn thổi xoay quanh chuyện tình cảm của mình.

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Từ khóa:   Hoài Lâm nghệ sĩ Hoài Linh Con nuôi Hoài Linh

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