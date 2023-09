Bị chỉ trích 'gài' Hoài Lâm có con, xem anh như máy ATM để vòi tiền, Bảo Ngọc lần đầu lên tiếng

Thời điểm đó, Bảo Ngọc bị stress khi mang tiếng ăn bám ca sĩ Hoài Lâm, xem anh như cây rút tiền tự động: "Họ từng nói suốt ngày mẹ cứ bám lấy ba, từng show diễn, vì ba là cây ATM của mẹ, nên mẹ sợ mất cây ATM, mà họ có biết là mẹ em cũng có thể kiếm ra tiền như thế, và từng show diễn của ba, mẹ là người chọn bài, gửi nhạc, chỉnh nhạc, makeup cho ba, lo quần áo, lo ăn uống, lo cả tâm lý của ba em trước đêm diễn. Nếu đi ở xa, mẹ là người lo khách sạn, máy bay, là người liên lạc với bầu show nơi đó, về giờ giấc tập, giờ giấc hát, mẹ làm nốt, chỉ vì muốn ba được thảnh thơi mà dồn sức cho đêm diễn, để không phụ lòng khán giả đến xem và ủng hộ ba. Mẹ từng nhiều lần nghe họ nói như thế và đòi mướn trợ lý, nhưng ba hoàn toàn không chịu, vì may mắn là, ba em cần mẹ động viên tinh thần trước giờ diễn, là ba cần mẹ".

Bảo Ngọc khoe diện mạo con gái cưng trong ngày sinh nhật - Ảnh: Cắt từ clip

Không chỉ vậy, một số người ác ý còn tung tin con nuôi Hoài Linh bị "úp sọt": "Họ nói mẹ gài ba để có hai chị em, có ai mà gài được có con đến tận 2 lần! Nhưng lại là một may mắn nữa em ạ. Ba luôn là người muốn có các em, ba luôn là người muốn sinh con với mẹ! Là ba muốn có một gia đình với mẹ! Là 2 chị em được sinh ra từ tình yêu, và rất nhiều tình yêu!”.

Đối mặt với nhiều chỉ trích, Lư Hoàng Bảo Ngọc vẫn mạnh mẽ vượt qua và tiếp tục là hậu phương vững chắc cho chồng phát triển sự nghiệp.

Hiện tại, cặp đôi nhận được nhiều sự chúc phúc của mọi người - Ảnh: FB

Sau khi trút hết nỗi lòng, vợ Hoài Lâm nhắn nhủ: "Nếu như cô chú không thích ba mẹ con, có thể lướt qua tụi con, xin đừng nói những lời xấu đến tụi con, tụi con là thiên thần, và xứng đáng được những lời tốt đẹp, cám ơn cô chú ạ!

Xin đừng bao giờ nói phụ nữ chúng tôi sinh con để giữ chồng, chẳng thể nào giữ được nếu như người đã muốn đi, gài chồng để có con, chúng tôi hi sinh tính mạng của mình vào giờ phút sinh tử để đổi lấy con, chúng tôi dành cả đời để nuôi và dạy con, hi sinh thanh xuân, sắc đẹp, hi sinh sức khỏe để mang nặng đẻ đau, nên con cái đối với tôi là vô giá, và tôi phải bảo vệ con mình bằng mọi giá".